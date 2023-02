Quanto tempo ci vuole per inviare Bitcoin?

Ogni volta che qualcuno spende bitcoin, è stato prima inviato in quello che viene chiamato il pool di memoria o “mempool”, dove le transazioni aspettano la conferma da parte dei minatori prima di poter diventare una parte ufficiale del registro digitale noto come blockchain.

L’aumento della domanda da parte degli utenti unito a un aumento dell’offerta causa congestione all’interno di questo spazio, portando a velocità di transazione lente.

Se hai mai scambiato Bitcoin – o qualsiasi altra criptovaluta – allora probabilmente hai sperimentato un ritardo nella conferma delle tue transazioni. Le transazioni a volte possono essere completate in pochi minuti pur rimanendo non confermate per più di 24 ore in altre occasioni.

Sperimentare un ritardo nella conferma di una transazione Bitcoin può indurre un po’ di ansia, ma è una cosa normale da aspettarsi su una rete blockchain.

In questo articolo, copriamo alcuni dei principali motivi per cui la tua transazione bitcoin rimane non confermata.

Cosa succede in una transazione Bitcoin?

Iniziamo con le basi di una transazione bitcoin. Questo sarà utile per capire l’intero processo di scambio di bitcoin e perché può volerci del tempo per confermare una transazione.

La rete Bitcoin

Una transazione Bitcoin comporta il trasferimento di criptovaluta bitcoin (BTC) sulla rete Bitcoin, che è una serie di diversi computer collegati tra loro su Internet.

Ogni computer funge da “nodo”, in cui i record delle transazioni vengono registrati in un database memorizzato in “blocchi”.

Un nodo può avere diverse quantità di blocchi e, quindi, un diverso numero di informazioni transazionali memorizzate all’interno. Poiché il database è distribuito su molti computer, si dice che sia decentralizzato.

Autenticazione tramite Miner

Quando un utente tenta di inviare BTC a un altro destinatario attraverso la rete Bitcoin, le informazioni vengono trasmesse a tutti i nodi di rete per l’autorizzazione.

Il processo di autorizzazione richiede ai minatori di verificare ogni transazione attraverso un consenso PoW Proof of Work. Ciò che questo significa essenzialmente è che tutti i nodi della rete devono accettare i dettagli di una transazione per confermarla.

Questi particolari includono:

Chiavi private e pubbliche delle parti che effettuano transazioni

Il numero di criptovalute scambiate

La commissione di transazione

I minatori devono autenticare chiavi private e pubbliche risolvendo enigmi crittografici. Questo processo richiede un certo sforzo computazionale e ha una tassa allegata.

Una volta completato il lavoro computazionale e autenticati i dettagli dell’utente, la transazione viene considerata verificata dal nodo e le informazioni pertinenti vengono aggiunte a un blocco nel nodo.

Il Mempool

Le informazioni sulla transazione che entrano in un nodo non vengono aggiunte automaticamente a una blockchain. Invece, viene prima inviato a un’unità virtuale che memorizza le informazioni su tutte le transazioni non confermate.

Questa unità è chiamata mempool. Ogni nodo ha il proprio mempool, a seconda della configurazione hardware e software. Di conseguenza, il numero di transazioni memorizzate nel mempool varia tra i diversi nodi.

Quando ci sono troppe transazioni in una rete, la maggior parte di esse finisce per essere memorizzata nel mempool di un nodo, con conseguente arretrato di transazioni. Un nodo tenterà di verificare le transazioni il più rapidamente possibile, ma l’elevata congestione della rete significa che questo processo può richiedere tempo.

Poiché la rete Bitcoin è progettata per automatizzare il processo di autorizzazione, un nodo cercherà di dare la priorità alle transazioni che hanno una commissione più alta associata ad esso. In altre parole, una commissione di transazione più alta per un minatore (o un’offerta di un utente) si tradurrà in una conferma della transazione più rapida. Una transazione confermata viene rimossa dal mempool dei nodi.

Vale la pena notare che i dati della transazione non scompaiono. Viene memorizzato sulla blockchain, che è condivisa su tutti i nodi della rete. Se hai bisogno di soluzioni di archiviazione dei dati decentralizzate, non hai bisogno di archiviare i tuoi dati grezzi sulla blockchain.

Commissioni di transazione

Le commissioni di transazione incentivano i minatori a dare la priorità agli utenti disposti a premiarli per il loro lavoro (lo sforzo computazionale necessario per risolvere i puzzle crittografici durante l’autenticazione di una transazione). I minatori sono anche ricompensati con BTC appena coniati.

La tariffa è influenzata dinamicamente dalla congestione degli utenti sulla rete. Un carico transazionale più elevato sulla rete aumenta le commissioni di transazione per dare la priorità a una transazione Bitcoin. Al contrario, il basso traffico si traduce in una diminuzione netta delle commissioni di transazione.

Le commissioni di transazione sono determinate anche dal numero di byte utilizzati nella transazione. In genere, ad ogni byte verrà assegnato un tasso in satoshi (la più piccola denominazione BTC pari a 100 milionesimo di un bitcoin). Ad esempio, un tasso di 2 sat/per byte dovrebbe consentire a un utente di confermare la sua transazione in pochi giorni. Se la transazione richiede la creazione di un altro blocco, potrebbe incorrere in una commissione più elevata.

Se stai utilizzando i servizi di uno scambio di bitcoin, la struttura delle commissioni potrebbe essere diversa da quanto sopra. Gli scambi di Bitcoin sono piattaforme di terze parti che aiutano acquirenti e venditori a scambiare criptovalute. Gli scambi possono addebitare una commissione fissa o una commissione percentuale per le transazioni ad alto volume. Queste tariffe variano tra i diversi scambi e ti consigliamo di controllare queste tariffe prima di provare i loro servizi.

Ora che hai capito cosa succede in una transazione bitcoin, possiamo spiegare perché rimangono non confermati.

Perché la tua transazione Bitcoin non è confermata?

Ci sono diversi motivi per cui le tue transazioni possono essere in sospeso per qualche tempo. Possiamo raggrupparli in due categorie di base.

Elaborazione delle transazioni

Le transazioni di elaborazione sono transazioni incomplete sulla rete Bitcoin che sono ancora in fase di elaborazione. In questa fase, le transazioni non sono confermate, e ci sono alcune ragioni per questo.

Un alto volume di traffico: Un gran numero di transazioni rallenta la velocità di elaborazione e aumenta i tempi di attesa a causa dell’arretrato di transazioni in sospeso. Puoi visualizzare il numero di transazioni su un tracker blockchain come Blockchain.com. Una rapida occhiata ai recenti tempi di conferma nel maggio 2022 suggerisce che il tempo medio giornaliero di conferma per una transazione BTC è compreso tra 6 e 15 minuti. Bassa commissione di transazione: poiché i nodi di mining sono programmati per dare la priorità alle transazioni che offrono una commissione più alta, è probabile che tu abbia pagato una piccola commissione. Ciò significa che la tua transazione rimarrà in coda per un periodo di tempo più lungo. Puoi compensare la bassa commissione pagando commissioni aggiuntive o avviando un’altra transazione. Spieghiamo di più su questo qui sotto. Protocolli più vecchi: anche se questo è un caso speciale, potresti utilizzare una rete o un portafoglio bitcoin con un’architettura più vecchia (con la classica dimensione del blocco di 1 MB) e nessun protocollo Segwit che in genere consente agli utenti di accelerare le transazioni. Tuttavia, molte applicazioni stanno adottando i protocolli più recenti, e questo di solito non è un problema. Per verificare se la tua transazione è compatibile con il protocollo Segwit, devi assicurarti che abbia un testimone collegato e che il quinto byte (per i conteggi degli input) mostri un valore di 0x00.

Transazioni non riuscite o incomplete

In questo caso, le transazioni sono incomplete perché qualcosa è andato storto. Dovresti essere in grado di eseguire la risoluzione dei problemi di base per risolvere questi problemi.

Errore di Internet: questo è semplice. Una connessione Internet difettosa significa che non sei riuscito a connetterti o trasmettere i dettagli della tua transazione alla rete bitcoin. Se il tuo internet funziona, controlla se c’è un firewall che blocca l’applicazione Bitcoin. Dettagli della transazione errati: se hai inviato le informazioni all’indirizzo o al portafoglio sbagliato, la rete potrebbe non essere in grado di confermarle. Controlla attentamente tutti i dettagli prima di avviare una transazione. In alcuni casi, potresti perdere alcuni dei tuoi fondi BTC. Transazione rifiutata. Se la tua commissione di transazione è troppo bassa (o non assegnata), alcuni minatori la rifiuteranno. Troppi rifiuti su una rete congestionata si traducono in una transazione fallita. Problemi con il portafoglio del destinatario: a volte, puoi vedere più nodi che confermano le tue transazioni, ma la tua transazione appare ancora come non confermata. Questo di solito è un problema che si verifica quando portafogli specifici non sono sincronizzati con la rete blockchain. Un ricevitore inattivo o qualcuno con un portafoglio limitato potrebbe non essere in grado di visualizzare immediatamente tutte le informazioni sulla rete.

Quanto tempo ci vuole per inviare Bitcoin?

Tutte le transazioni Bitcoin richiedono 6 conferme nella blockchain da parte dei minatori prima di essere elaborate. In generale, le transazioni Bitcoin di solito richiedono da 1 minuto a 1,5 ore per essere completate. Tuttavia, ci possono essere ritardi nella transazione se c’è un alto volume di transazioni che avviene contemporaneamente.

Cosa posso fare quando la mia transazione non è confermata per troppo tempo?

Le transazioni a volte possono richiedere fino a 48 ore per la conferma. Normalmente non c’è bisogno di farsi prendere dal panico in questi casi. Tuttavia, se non sei sicuro di aspettare l’avviso di conferma, hai due opzioni.

Utilizzare il protocollo RBF (Re Replace-by Fee)

Il protocollo RBF è un modo per annullare la transazione non confermata. Questo protocollo ti consente di inviare nuovamente una transazione bitcoin con una commissione di transazione più elevata. Le informazioni sulla tua transazione vengono trasmesse all’intera rete Bitcoin.

I nodi minerari daranno la priorità alla commissione più alta ed elaboreranno la transazione di conseguenza. La tua transazione precedente verrà annullata e i fondi associati a tale transazione saranno restituiti al tuo portafoglio.

L’utilizzo del protocollo RBF richiede che il tuo portafoglio sia compatibile con esso e l’opzione è solitamente abilitata facendo clic su una casella di controllo prima di accettare la transazione.

Utilizzare un metodo normale a doppia utilizzazione

Nel caso in cui il protocollo RBF non sia supportato, puoi semplicemente avviare una seconda transazione dal tuo portafoglio con un importo simile. Una tassa più alta sarà tipicamente aggiunta in questo caso. I minatori di solito raccolgono la tua nuova transazione e completano l’operazione.

La maggior parte dei software bitcoin ha garanzie contro la doppia spesa per prevenire la perdita di bitcoin. Pertanto, potrebbe essere necessario utilizzare un secondo portafoglio o un altro client per permetterti di farlo.

Ti consigliamo di attenersi all’uso del protocollo RBF per essere al sicuro quando pensi di voler annullare una transazione bitcoin.

Conclusioni

Aspettare una transazione bitcoin può essere un’esperienza frustrante. Tuttavia, fa tutto parte del processo di scambio di criptovalute.

Capire come funziona la rete Bitcoin e le opzioni a tua disposizione quando rispondi a un lungo tempo di attesa può alleviare la tua frustrazione.