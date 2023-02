Posso riprendermi i miei Bitcoin dai truffatori su Instagram?

in

Dall’ottobre 2021, l’Identity Theft Resource Center (ITRC) ha visto un forte aumento delle vittime delle acquisizioni di account Instagram. Recentemente, i criminali hanno indotto le vittime con truffe su bitcoin.

Secondo i rapporti dell’ITRC, i truffatori creano post su Instagram sugli investimenti in bitcoin per attirare altri utenti. Una volta che qualcuno fa clic sul link, i suoi soldi sono spariti e le sue credenziali di Instagram sono compromesse. Quindi, la vittima viene bloccata dal suo account Instagram e l’account viene utilizzato per pubblicare più link a falsi investimenti in bitcoin.

Per evitare la truffa bitcoin e un account Instagram hackerato, non condividere mai le credenziali del tuo account Instagram con nessun altro. Proteggi il tuo account con una password complessa e l’autenticazione a due fattori. Se un post su Instagram sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.

Se il tuo account Instagram viene violato, controlla la tua e-mail per un messaggio da Instagram e richiedi un link di accesso, oltre a un codice di sicurezza o supporto, dalla società di social media.

L’Identity Theft Resource Center (ITRC) ha ricevuto centinaia di richieste ogni mese in merito agli account Instagram hackerati, quattro volte il numero di richieste rispetto a un mese tipico.

L’ITRC ritiene che i criminali stiano impersonando le persone elencate nell’elenco dei contatti della loro vittima e rubano le loro informazioni di identificazione personale (PII). In alcuni degli ultimi rapporti, gli account Instagram sono stati violati a causa di truffe bitcoin.

Chi sono gli obiettivi?

Utenti di Instagram

Cos’è la truffa?

Secondo i rapporti all’ITRC, l'”amico” di una vittima (il cui account è stato rilevato) pubblica su Instagram su quanti soldi guadagnano investendo in Bitcoin.

Una volta che la vittima mostra interesse, le viene chiesto di fare un video dicendo quanti soldi ha fatto. Poi viene chiesto loro di cedere le loro credenziali Instagram e inviare denaro in modo che possano anche far parte dell’investimento. Tuttavia, vengono bloccati dal loro account e le loro informazioni di contatto vengono modificate. Il truffatore utilizza quindi l’account compromesso per iniziare a pubblicare sulla truffa bitcoin.

Quello Che Vogliono

I criminali di identità stanno cercando i tuoi soldi, così come le tue credenziali di Instagram. Secondo Digital Shadows, il costo di un account Instagram hackerato sul dark web è di 45 dollari. Per il contesto, il prezzo di un numero di previdenza sociale (SSN) sul dark web è di soli 2 dollari.

Come evitare di essere truffati

Non condividere mai le tue credenziali di Instagram con nessun altro . Come parte della truffa bitcoin, i truffatori stanno cercando di costruire la fiducia con le vittime, parlando di quanti soldi potresti fare. Mentre i truffatori possono essere persuasivi, password, PIN, codici o qualsiasi altro tipo di informazione sensibile non dovrebbero mai essere condivisi con nessuno.

. Come parte della truffa bitcoin, i truffatori stanno cercando di costruire la fiducia con le vittime, parlando di quanti soldi potresti fare. Mentre i truffatori possono essere persuasivi, password, PIN, codici o qualsiasi altro tipo di informazione sensibile non dovrebbero mai essere condivisi con nessuno. Usa una password forte e unica . L’ITRC ti incoraggia a utilizzare una passphrase unica di oltre 12 caratteri perché rende più difficile per gli hacker decifrare il tuo account. Inoltre, le passphrase sono più facili da ricordare.

. L’ITRC ti incoraggia a utilizzare una passphrase unica di oltre 12 caratteri perché rende più difficile per gli hacker decifrare il tuo account. Inoltre, le passphrase sono più facili da ricordare. Usa l’autenticazione a più fattori (MFA) sul tuo account . MFA ti offre un ulteriore livello di sicurezza, rendendo più difficile per i criminali hackerare il tuo account Instagram. Per utilizzare MFA su Instagram, vai su “ Impostazioni “, “ Sicurezza ” e tocca “Autenticazione a due fattori “. Tocca “ Inizia ” e seleziona “ App di autenticazione ” o “ Messaggio di testo “. L’ITRC suggerisce di utilizzare un’app di autenticazione perché i messaggi di testo possono essere falsificati.

. MFA ti offre un ulteriore livello di sicurezza, rendendo più difficile per i criminali hackerare il tuo account Instagram. Per utilizzare MFA su Instagram, vai su “ “, “ ” e tocca “Autenticazione “. Tocca “ ” e seleziona “ ” o “ “. L’ITRC suggerisce di utilizzare un’app di autenticazione perché i messaggi di testo possono essere falsificati. Assicurati che l’e-mail associata all’account sia sicura . Un account di posta elettronica sicuro è un account che ha miglioramenti della sicurezza per offrire una maggiore protezione. Se non è sicuro, potrebbe rendere molto più facile per gli hacker accedere al tuo account e a qualsiasi altro account associato a quell’e-mail. È anche una buona idea proteggere la tua e-mail con MFA.

. Un account di posta elettronica sicuro è un account che ha miglioramenti della sicurezza per offrire una maggiore protezione. Se non è sicuro, potrebbe rendere molto più facile per gli hacker accedere al tuo account e a qualsiasi altro account associato a quell’e-mail. È anche una buona idea proteggere la tua e-mail con MFA. Ignora qualsiasi offerta su Instagram che sembra troppo bella per essere vera. Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.

Se il tuo account Instagram viene violato da una truffa bitcoin, 1) controlla il tuo account e-mail per un messaggio da Instagram, 2) richiedi un link di accesso da Instagram e 3) richiedi un codice di sicurezza o supporto da Instagram.