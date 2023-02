Trust Wallet Token (TWT) può raggiungere $ 100?

Trust Wallet Token è disponibile per il trading su varie piattaforme tra cui MXC e Binance DEX. Può essere scambiato contro una varietà di criptovalute come Bitcoin (BTC), Binance Coin (BNB) e Tether (USDT).

Di seguito sono riportati i casi d’uso importanti del token Trust Wallet:

Può essere utilizzato come metodo di pagamento per vari servizi che accettano TWT. Essendo una risorsa BEP-20, TWT può essere utilizzata per scambiare con (o acquistare) altre risorse crittografiche. I titolari di TWT possono partecipare ai processi decisionali del Trust Wallet e votare su diversi aggiornamenti e funzionalità. Può essere utilizzato per accedere a vari sconti sugli investimenti crittografici tramite Trust Wallet.

Previsione del prezzo del token Trust Wallet: TWT è un buon investimento?

Trust Wallet supporta numerosi token in diverse blockchain come Binance, Tron ed Ethereum.

Inoltre, i titolari di TWT possono avere ulteriori vantaggi durante l’utilizzo del Trust Wallet. Ad esempio, possono avere sconti su vari acquisti di criptovaluta.

Inoltre, poiché sempre più persone stanno passando a portafogli non custoditi, portafogli come Trust Wallet e Atomic Wallet Coin hanno molto spazio per la crescita futura. È perché i portafogli crittografici custodiali memorizzano tutti i dati dell’utente in celle frigorifere e calde che sono più facili da hackerare dagli intrusi.

Significa che il loro livello di sicurezza è inferiore rispetto ai portafogli non custoditi, in cui solo gli utenti custodiscono le loro chiavi private senza il coinvolgimento di terze parti.

Inoltre, il recente crollo di FTX ha fatto sì che le persone diffidassero ancora di più degli scambi centralizzati e, quindi, l’uso di tali portafogli è aumentato nell’ultima settimana.

Tuttavia, guardando le prestazioni di TWT e del suo concorrente finora, si può tranquillamente affermare che TWT ha ottenuto risultati molto migliori rispetto al suo concorrente.

Quali sono i tratti distintivi di TWT che lo contraddistinguono?

Trust Wallet è assolutamente gratuito e facilita l’uso di numerose criptovalute.

Trust Wallet ha migliorato l’usabilità, ad esempio; La sua interfaccia utente è semplice da usare.

Gli utenti possono anche giocare ai giochi mobili tramite questa app mobile.

Offre inoltre agli utenti di accedere a varie applicazioni decentralizzate e scambi decentralizzati.

Suggerisce che TWT è davvero una buona opzione di investimento a medio termine, non solo perché non è custodito, ma perché fornisce anche un’opzione più sicura per proteggere i fondi e le attività insieme a più casi d’uso.

Previsione del prezzo del token Trust Wallet – 2023, 2025 e 2030

Trust Wallet Token TWT Prezzo Previsione 2023 è $2.5

Trust Wallet Token TWT Prezzo Previsione 2025 è $4.9

Trust Wallet Token TWT Prezzo Previsione 2030 è $23.2

TWT può raggiungere $ 10?

Per raggiungere $ 10, il token del portafoglio Trust deve crescere di circa 5,84, considerando il suo attuale prezzo di mercato di $ 1,71.

Inoltre, il prezzo più alto di tutti i tempi di TWT è di $ 2,65 che ha raggiunto a dicembre 2022, dove è cresciuto di 4,14 volte in 7 mesi (cioè, dal valore più basso di $ 0,64 a maggio 2022). Pertanto, è cresciuto di circa 0,59 volte in un mese.

Quindi, TWT ha bisogno di un minimo di 10 mesi per raggiungere $ 10. Tuttavia, dipenderà anche dalle condizioni economiche di mercato; quindi, TWT potrebbe aver bisogno di un po ‘più di tempo per raggiungere quel valore.

Il token Trust Wallet può raggiungere $ 100?

TWT ha attualmente un prezzo di $ 1,71; Quindi, deve crescere di 58,4 volte per raggiungere un livello di prezzo di $ 100.

Poiché ha mostrato una crescita di 0,59 volte in un mese, TWT ha bisogno di almeno 98 mesi (poco più di 8 anni) per raggiungere $ 100.

Ora, potrebbe essere necessario anche più tempo del calcolato per raggiungere quel valore a seconda della situazione del mercato. Quindi, non possiamo aspettarci che TWT raggiunga $ 100 nel prossimo futuro.

Dove posso acquistare i token TWT?

I token del portafoglio di fiducia possono essere acquistati su vari importanti scambi crittografici centralizzati e decentralizzati come Binance, KuCoin, Gate.io, Bitget, MEXC, CoinDCX, PancakeSwap, ApeSwap e Binance DEX.

Cos’è Trust Wallet Token (TWT)

Trust Wallet è un portafoglio crittografico e NFT che non è custodiale e basato su dispositivi mobili. Supporta oltre 4,5 milioni di risorse digitali e 65 blockchain. Il token Trust Wallet è la criptovaluta nativa di Trust Wallet. TWT è anche un token di governance di Trust Wallet, dove gli utenti possono partecipare ai processi decisionali della piattaforma con l’uso di TWT.

Si noti che i TWT possono essere facilmente trasferiti su qualsiasi portafoglio e possono essere scambiati con altre risorse. Il token è tra i primi token che sono stati lanciati su Binance Smart Chain e, quindi, ha richiesto una commissione estremamente bassa per la transazione.

L’offerta massima di Trust Wallet Tokens è stata fissata a 1 miliardo, di cui 1/4esimo è già in circolazione. Il token è basato su BSC (Binance Smart Chain) e, pertanto, supportato da un meccanismo di consenso proof-of-stake.

~Charu Taneja