Pre-Alpha: cos’è e come funziona

Ti consigliamo vivamente di leggere questo articolo in modo approfondito. Durante la Pre-Alpha il team di sviluppo ha obiettivi specifici da raggiungere. Vogliamo stabilire aspettative positive e produttive per la pre-alfa. Offriremo un’esperienza divertente per i giocatori.

Tuttavia vogliamo che tutti ricordino che la pre-alpha è una fase di test di molti elementi del gioco.

Qui, discuteremo di cosa è pre-alpha e cosa PRE-alpha NON è. Discuteremo anche brevemente su come prepararsi per il lancio, come ottenere token su BSC Testnet.

Molte funzionalità saranno disponibili e molte altre arriveranno quando finiremo i nostri test sugli elementi principali e aggiungeremo gli elementi avanzati per i test.

Insieme ai nostri giocatori, possiamo rendere i test Pre-Alpha divertenti, emozionanti e produttivi per tutti.

Siamo felici di avere tutti come Pre-Alpha Tester.

Panoramica

Durante la pre-alpha, i giocatori fungeranno da utenti di prova per i sistemi essenziali più importanti di Mist. I giocatori ci aiuteranno a condurre test su questi sistemi, per assicurarci di poter ottimizzare questi elementi fondamentali e collegare gli altri elementi su una base solida.

Includeremo molti sistemi pre-alpha versione del gioco, ma non tutto. Il team di sviluppo si concentrerà su una manciata molto importante di queste funzionalità.

Sappiate che il nostro team è entusiasta di mostrare ogni singolo sistema che abbiamo costruito. Ce ne sono centinaia e stiamo morendo dalla voglia di mostrare tutto. Tuttavia la nostra esperienza passata ci ha insegnato 2 cose: (1) un test adeguato inizia con gli elementi principali e (2) se il core non viene testato correttamente si rischiano molti bug che danno una cattiva esperienza al giocatore.

Per garantire la migliore metodologia di test e la migliore esperienza del giocatore, rilasceremo aggiornamenti alla pre-alpha quando finiremo una fase di test e passeremo alla successiva. Ci impegneremo a fornire un’esperienza pre-alpha divertente e coinvolgente perché essere efficienti con i nostri test mentre ci avviciniamo alla prossima fase di lancio.

Pre alpha INCLUDERÀ:

Molte caratteristiche del gioco. Alcune di queste funzionalità saranno più avanzate. Alcune di queste funzionalità saranno più di livello core. Dal combattimento, agli NFT, alle transazioni blockchain, al PVP, le funzionalità in-game sono state selezionate a mano dal team di sviluppo per garantire test adeguati.

Ciò significa che alcune funzionalità sono intenzionalmente incluse. Significa anche che alcune funzionalità sono volutamente limitate o addirittura rimosse dai file di gioco. Questo è importante, in quanto consente ai nostri sviluppatori di testare correttamente gli elementi fondamentali più importanti del gioco e di progredire verso la fase successiva del lancio (con l’aiuto dei giocatori).

Questo può essere paragonato alla costruzione di una casa: le fondamenta devono essere testate, misurate e forti prima di aggiungere le altre parti della casa. La versione pre-alpha includerà l’intera “base”, insieme ad alcuni sistemi extra per rendere il gioco divertente e piacevole. Man mano che finiremo i test, includeremo più parti della “casa”.

Come esempio di sviluppo del gioco, riesci a immaginare di creare PVP competitivi senza prima ottimizzare incantesimi e abilità? Non sarebbe divertente per nessuno. Questi sono i tipi di problemi che vengono evitati da test di gioco adeguati.

Importante da notare: la pre-alpha sarà dinamica. Ciò significa che non appena abbiamo finito di testare un sistema, potremmo aggiungere un altro sistema nel gioco da testare. Questi aggiornamenti verranno eseguiti sotto forma di patch. Pre-alpha il giorno 1 non sarà lo stesso del pre-alpha nella settimana 3, perché nuovi sistemi saranno aggiunti e testati.

Un riepilogo generale (ma non un riepilogo COMPLETO) dei sistemi che testeremo a partire dal giorno 1 include:

Carico e prestazioni del server

Controller del personaggio e sistema di combattimento d’azione

Combattimento fisico di base, combattimento a distanza di base e combattimento con incantesimi di base

Importazione di elementi E statistiche NFT di base funzionali

Prestazioni dell’ambiente di gioco su larga scala

Sistema di statistiche di base funzionale con bonus di lavoro

La maggior parte delle razze giocabili (alcune femmine, ma non tutte)

Transazioni blockchain di base funzionali

Sistema di shopkeep di base funzionale unito a blockchain

E molto altro ancora da testare

Al termine dei test su ciascuna di queste aree, potremmo importare e importeremo nuovi sistemi da testare sotto forma di aggiornamenti delle patch per il client di gioco.

Pre alpha NON INCLUDERÀ:

ogni singola funzione di gioco all’inizio. Come vogliamo chiarire, i giocatori stanno agendo come tester pre-alfa. Ciò significa che ci aiuteranno a testare, ottimizzare e riprogettare i sistemi che ne hanno bisogno. Questo è l’obiettivo principale della versione pre-alpha.

Ad esempio: parti dell’ambiente possono essere rese più (o meno) graficamente intense per testare quanto bene il framerate reagisce sui computer dei giocatori. Alcune cose sono volutamente inserite nel gioco, mentre altre possono essere volutamente lasciate fuori, fino a quando non è il momento di testarle.

Come altro esempio, possiamo utilizzare modelli e risorse specifici che hanno un numero di poligoni estremamente elevato (o estremamente basso), una lucentezza molto elevata e altro ancora per testare le prestazioni.

Le cose che NON saranno ottimizzate o disponibili nella release per i test del giorno 1 della pre-alpha (ma verranno aggiunte man mano che raggiungiamo le fasi di test) includono:

Numero di giocatori e carico del server maggiori

Test di costruzione del sistema di crafting NFT

Le restanti razze di personaggi e genere verranno aggiunti al termine dei test sui precedenti

Aggiunta di diversi oggetti, armi e città per testare prestazioni e poligoni

Concorsi per guadagnare PVP

Costruzione del sistema di gilda

Ottimizzazione di Mist Bank (staking e banking)

Costruzione completa di NFT Land (fattorie personalizzate, pesca personalizzata, miniere personalizzate e altro ancora)

Sistema di montaggio ottimizzato

e molto, molto altro da testare mentre finiamo di testare quanto sopra

The Mist World e i modelli di oggetti

I giocatori del mondo che entreranno saranno grandi. Molto grandi, in realtà. Nella fase 1 della pre-alfa stiamo misurando le prestazioni di carico del terreno. Ciò include terreni, alberi, acqua, ecc. Questo non include necessariamente i test delle prestazioni di edifici o città. Come è la corretta metodologia di test, l’ambiente è la priorità n. 1.

Una volta ottimizzato, con un solo clic applicheremo le patch nelle città e nei paesi più grandi. Di conseguenza, molte delle città in-game saranno limitate in alcune aree e rese più dettagliate in altre aree. Questa è una parte importante dei test. Questa è una sensazione piuttosto triste per il nostro team di sviluppo e modellatori 3d in quanto abbiamo rimosso alcune delle loro bellissime città nel gioco (o messo segnaposto meno intensivi) mentre ottimizziamo le prestazioni di gioco.

I modelli di oggetti come armature, armi e persino i modelli dei personaggi stessi saranno appositamente ottimizzati anche per i test delle prestazioni. Ad esempio, aggiungeremo determinati modelli di armature o risorse perché stiamo testando una moltitudine di cose. Ciò significa che possiamo utilizzare un modello di armatura specifico per nessun altro motivo se non quello di testare come le superfici riflettenti influenzano le prestazioni del gioco. Un altro esempio di test richiesti è il modo in cui le armature e le armi reagiscono a determinate animazioni, illuminazione del gioco e altro ancora.

Quindi, in breve, i modelli che vedi di armi, armature e persino i nostri personaggi, potrebbero essere intenzionalmente aggiornati o declassati per i nostri test. Ciò che vedete sarà spesso messo in atto appositamente a scopo di test, e potrebbe anche non essere nella versione finale del gioco.

Pre Alpha sarà su TestNet: come connettersi

Il lancio pre alpha di Mist sarà su BSC TestNet. Non sarà su BSC MainNet. Quindi avremo bisogno che i giocatori passino a BSC TestNet e ottengano un po ‘di Test BNB prima di giocare. Ciò consentirà loro di effettuare transazioni in=game.

Ci sono semplici passaggi che dovresti prendere per prepararti al lancio. Ci vuole solo un secondo.

Il passaggio 1 consiste nel connettersi a Binance Smart Chain TestNet

Il passo 2 è quello di ottenere un TestNet BNB dal rubinetto BSC ufficiale

Ecco come si fa:

Collega il tuo portafoglio a BSC TestNet (sei attualmente su BSC Mainnet, passare a TestNet è facile e richiede solo 1 clic): https://academy.binance.com/en/articles/connecting-metamask-to-binance-smart-chain

Vai alla tua metamaschera, fai clic su “Impostazioni”, quindi fai clic su “Reti”. Inserisci le seguenti informazioni:

Nome di rete: Smart Chain — TestNet

Nuovo URL RPC: https://data-seed-prebsc-1-s1.binance.org:8545/

ChainID: 97

Simbolo: BNB ·

URL di Block Explorer: https://testnet.bscscan.com

Fai clic su Salva. Nella parte superiore della tua MetaMask sarai in grado di selezionare la tua rete. Ora puoi selezionare “BSC Testnet”. Congratulazioni, sei ufficialmente passato a BSC TestNet.

2. Dopo esserti connesso a TestNet, vai al rubinetto ufficiale Binance Smart Chain che fornisce BNB TestNet gratuiti. Ottieni almeno 1 TestNet BNB:

Basta andare al sito Web ufficiale del rubinetto Binance Smart Chain, incollare l’indirizzo del portafoglio (SOLO l’indirizzo del portafoglio, non la chiave privata), premere “Dammi BNB” e premere “1 BNB”. Puoi controllare il tuo saldo ora, hai ottenuto un TestNet BNB che verrà utilizzato nel gioco.