Bitcoin supporta NFT?

Bitcoin ha un piano per nFT?

Bitcoin e NFT sembrano provenire da settori quasi separati a volte, ma esiste una cosa come un Bitcoin NFT?

Il mercato NFT è in aumento ogni giorno e continua ad espandersi in ogni dominio digitale.

Con OpenSea che raggiunge 1 milione di utenti nel gennaio 2022, gli NFT sono diventati un’estensione della tecnologia blockchain che è qui per rimanere.

Gli NFT, costruiti principalmente sulla blockchain di Ethereum, espandono costantemente la loro portata. Hanno anche debuttato su altre blockchain di spicco tra cui Solana. Ma per quanto riguarda i Bitcoin NFT?

Bitcoin supporta gli NFT?

La blockchain di Bitcoin non supporta nativamente gli NFT, ma possono essere coniati su blockchain alimentate da Bitcoin o Layer-2, ad esempio.

Più fonti su Internet evidenziano l’uso di Stacks, una blockchain che esegue contratti intelligenti regolando le transazioni su Bitcoin. Stacks consente agli utenti o agli sviluppatori di coniare NFT o mercati NFT che possono essere protetti attraverso la rete Bitcoin.

Ci sono alcuni esempi di piattaforme NFT che hanno già iniziato a utilizzare Stacks per creare e coniare NFT. Questi includono StacksArt, STXNFT e Boom. Come ha detto il team di Stacks:

Bitcoin ha tutte le proprietà di cui le app decentralizzate e i contratti intelligenti hanno bisogno: la sicurezza, le garanzie di regolamento, il capitale e gli effetti di rete.

Uno degli argomenti avanzati per l’uso di NFT su Bitcoin è che potrebbero durare più a lungo se altre blockchain scompaiono o si biforcano in futuro. Naturalmente, questo è un punto del tutto speculativo che si basa sulla caduta degli altri. Con Ethereum che ora ha una capitalizzazione di mercato di oltre $ 345 miliardi in parte a causa del suo vasto supporto NFT, sembra improbabile.

Secondo un rapporto Decrypt, gli NFT Di Bitcoin possiedono un certo nuovo vantaggio rispetto ad altri NFT blockchain.

In primo luogo, Bitcoin essendo la più grande criptovaluta del mondo per capitalizzazione di mercato può aiutare ad accelerare l’adozione di questi NFT. In secondo luogo, i seguaci di Bitcoin possono anche aiutare a stimolare la vendita di questi NFT.

Tuttavia, in un mercato NFT saturo che vede il lancio di centinaia di nuove collezioni ogni settimana, è davvero sufficiente per far decollare gli NFT bitcoin? Solo il tempo lo dirà.