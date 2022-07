Prelevare da Exness: ecco come fare

in

Exness è un broker affidabile con molti vantaggi eccezionali come spread bassi, diversi conti di trading e un’efficace assistenza clienti. Inoltre, la velocità di deposito e prelievo su Exness è anche un notevole vantaggio rispetto ad altri broker. Puoi scegliere il metodo di pagamento per effettuare prelievi nell’Area Personale exness.

I passaggi specifici sono i seguenti:

Come prelevare denaro da Exness

Passo 1. Accedi a Exness

Vai alla home page di Exness, quindi premi il pulsante Accedi.

Passo 2. Scegli un metodo di prelievo da Exness

Nella sezione Prelievo, scegli il metodo di pagamento desiderato.

Passo 3. Seleziona il conto di trading e l’importo che desideri prelevare

Seleziona il conto MT4 / MT5 che desideri prelevare, inserisci l’importo, quindi fai clic su “Avanti”.

Verrà visualizzato un riepilogo della transazione. Inserisci il codice di verifica che ti è stato inviato via e-mail o SMS, a seconda del tipo di sicurezza nella tua Area Membri. Quindi fare clic su “Conferma”.

Nota: l’importo del prelievo inserito deve essere sempre nella valuta del conto.

Passo 4. Inserisci le informazioni sul conto di prelievo Exness

Se si effettua il prelievo presso l’Online Banking, è necessario selezionare la banca dall’elenco appropriato.

Quindi, inserisci il numero di conto e il nome del titolare del conto e tocca “Conferma”.

Quindi hai completato i passaggi per prelevare denaro dal broker Exness. Dopo aver ricevuto la notifica di Exness “I tuoi soldi stanno arrivando”, riceverai i fondi sul tuo conto bancario pochi minuti dopo.

Cose da tenere a mente sui prelievi

Puoi prelevare fondi dal tuo conto su Prelievi nella tua Area Membri in qualsiasi momento.

Tuttavia, si prega di notare le seguenti regole:

Deposita in qualsiasi forma, preleva in quella forma. Questo è un regolamento applicato dalla maggior parte dei broker Forex per far rispettare le leggi antiriciclaggio.

I fondi possono essere prelevati solo sul conto personale del titolare del conto Exness registrato; Questo per garantire la sicurezza finanziaria e prevenire il riciclaggio di denaro.

Se depositi sul tuo conto Exness utilizzando vari metodi, l’importo deve essere prelevato in proporzione all’importo depositato. Ad esempio, depositi 1.000 USD sul tuo conto di trading, di cui 700 USD sono depositati con carta Visa / Master e 300 USD sono depositati con Neteller. Dopo il trading, guadagni 500 $, quindi il tuo saldo disponibile sarà di 1.500 $. Quando prelevi, ti sarà permesso di prelevare solo il 70% dell’importo totale disponibile ($ 1.050 rispettivamente) con carta Visa / Master e il 30% ($ 450 rispettivamente) con Neteller.

L’importo che puoi prelevare non è superiore al margine disponibile del conto di trading visualizzato nella tua Area Membri.

Con alcuni moduli, non sarai in grado di prelevare fondi senza completare la verifica dell’account. Pertanto, assicurati che il tuo conto di trading sia verificato per essere in grado di prelevare denaro e garantire la sicurezza del tuo account.

Se hai difficoltà a ritirarti da Exness, ti preghiamo di metterti in contatto con il team di supporto di Exness e fornire la prova richiesta.

Domande frequenti

1. Commissione di prelievo

Exness non addebita commissioni di prelievo. Le terze parti (gateway di pagamento che utilizzi per depositare e prelevare su Exness) addebitano le commissioni che appaiono quando depositi e prelevi.

2. Tempo di elaborazione del prelievo

Exness ha un sistema di pagamento automatico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non una revisione manuale come molti altri broker. Di conseguenza, la maggior parte dei prelievi tramite metodi di pagamento elettronici viene elaborata istantaneamente, in pochi secondi (fino a 24 ore).

Se il periodo di prelievo di cui sopra è passato e non hai ricevuto i tuoi fondi, non esitare a contattare il supporto Exness per risolvere il problema.

3. A quanto ammonta il prelievo minimo di Exness?

A seconda del tipo di account, ci sarà un limite minimo all’importo del prelievo. Specificamente: