Prelevare e vendere su Binance

Dopo aver fatto trading su Binane, è necessario prelevare denaro dallo scambio per ottenere denaro fiat. Come l’acquisto di monete, esegui anche operazioni per vendere monete su Binance con il metodo P2P è abbastanza semplice.

Quando vendere monete per ottenere contanti?

Se hai bisogno di contanti, vendere monete su Binance non è più controverso.

Tuttavia, se vuoi vendere temporaneamente la moneta e convertirla in contanti per preservare i profitti perché la moneta mostra segni di diminuzione, non dovresti!

Quindi, trasferisci monete in stablecoin (come BUSD, USDT …) per mantenere il valore della criptovaluta. Dopo che la moneta è tornata a un prezzo equo, si passa dalle stablecoin alle monete per continuare a beneficiare dell’aumento del prezzo della moneta pur risparmiando sui costi di transazione.

Questo è il modo degli investitori professionali su Binance che Investi.com vuole condividere.

Come vendere monete su Binance tramite P2P?

Per vendere monete in contanti, è necessario vendere monete tramite P2P Binance.

Come trasferire monete tra portafogli Binance

Se la moneta è già in un portafoglio P2P, procedi nel seguente modo:

Passo 1: Fai clic su “Acquista Crypto” nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. quindi seleziona “P2P Trading”

Passaggio 2: seleziona la scheda “Vendi” (rossa)

Clicca sul nome della moneta che vuoi vendere

Seleziona la valuta che desideri ricevere quando vendi monete

Seleziona il metodo di pagamento che desideri effettuare transazioni

Passaggio 3: scegli l’acquirente giusto

Gli acquirenti dovrebbero avere un’alta reputazione: avere un segno di spunta giallo, avere molte transazioni, un alto tasso di completamento.

Il prezzo offerto dall’acquirente è in linea con i tuoi desideri

Il volume delle transazioni che puoi soddisfare o simile alle esigenze di acquisto e vendita delle due parti.

Gli acquirenti utilizzano il tuo stesso metodo di pagamento.

Dopo aver selezionato un acquirente adatto, fai clic su “Vendi….”. Nel caso in cui tu stia cercando di vendere BTC, sarà il pulsante Vendi BTC.

Passo 4: Compila il volume degli scambi.

Inserisci il volume di monete che desideri vendere. Questo numero deve essere inferiore o uguale al numero di monete che hai nel tuo account.

Se vuoi vendere tutte le monete, hai, fai clic su “Tutte”. Dopo aver inserito il volume, si desidera vendere, il sistema visualizzerà automaticamente l’importo nella casella “Riceverò”.

Al contrario, se inserisci l’importo nella casella “Riceverò”, il sistema visualizzerà automaticamente il numero di monete nella casella “Voglio vendere”.

Seleziona il metodo di pagamento desiderato. Potrai scegliere tra diversi metodi solo se hai aggiunto più metodi di pagamento al tuo account Binance. E l’acquirente utilizza anche quel metodo di pagamento.

Passaggio 5: conferma “Denaro ricevuto”

Dopo che l’acquirente ha confermato “Trasferito”, è necessario controllare le informazioni di pagamento.

Devi assicurarti di aver ricevuto i fondi nel tuo account. Non guardare l’immagine della transazione della parte che trasferisce denaro perché è molto probabile che qualcuno utilizzerà immagini false per transazioni fraudolente.

L’importo che ricevi corrisponde alla transazione?

Le informazioni sul conto del cedente sono corrette e chiare sul contenuto della transazione? Per evitare il riciclaggio di denaro o reclami futuri.

Se tutte le informazioni sono corrette, confermi “Denaro ricevuto” per trasferire la moneta all’acquirente.

Quindi hai fatto come prelevare denaro da Binance, vendere monete su Binance con successo con il metodo P2P. Per massimizzare i profitti, lo scambio Binance ha molti altri metodi di trading per gli utenti.