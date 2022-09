Trading di futures su Binance: cosa sono e come funzionano

Il trading di futures è una caratteristica piuttosto speciale e famosa su Binance, amata da molti trader professionisti. Quindi cos’è il trading di futures su Binance? Futures trading come? Lo scopriremo nell’articolo qui sotto.

Cos’è il Futures Trading?

Il trading di futures su Binance è la caratteristica del trading di un contratto per acquistare o vendere una determinata criptovaluta in futuro sullo scambio Binance.

Questa è la caratteristica distintiva che distingue tra il mercato spot e il mercato dei futures.

Per distinguere il mercato dei futures dal mercato spot, puoi interpretare il mercato delle criptovalute spot su Binance come simile al mercato azionario sottostante. Quando si negoziano azioni reali, è possibile effettuare acquisti per possedere azioni e vendere quelle azioni solo quando non si desidera più detenere tali azioni. E il mercato spot su Binance è una forma di vera proprietà di criptovaluta e proprietà di monete, e puoi usare quella moneta come metodo di pagamento, trasferimento tra diversi scambi.

Nel frattempo, il trading di futures è simile a quando fai trading di CFD azionari. Non possiedi completamente la moneta, ma solo il contratto per scambiare una coppia di monete. E simile al mercato dei CFD azionari, sul mercato dei futures, puoi piazzare sia gli ordini BUY (quando uptrend) che SELL (quando downtrend). Inoltre, puoi anche impostare uno stop loss, prendere profitto o utilizzare la leva finanziaria, proprio come faresti quando fai trading di CFD azionari.

A causa dell’uso della leva, puoi scambiare futures con una piccola quantità di capitale. Tuttavia, l’utilizzo della leva finanziaria significa anche che dovrai affrontare il rischio di bruciare il tuo account. Il mercato dei futures sarà più rischioso, non adatto a persone senza molta esperienza.

Alcuni concetti nel mercato dei futures

Posizione: Questo è lo stato (Buy/Long o Sell/Short) che stai prendendo.

Acquista / Posizione lunga: è qui che prendi un Acquista una moneta, e quando il prezzo sale, avrai un profitto e una perdita se il prezzo scende.

Sell/Short Position è la tua vendita di monete; quando il prezzo scende, si guadagna e si perde quando il prezzo aumenta.

Margine iniziale: l’importo utilizzato per aprire una posizione prima di utilizzare la leva finanziaria. Esempio: per aprire una posizione Buy/Long 1 BTC a 30.000, è richiesto un deposito iniziale di 300 e viene utilizzata una leva di 100.

Margine di mantenimento: l’importo minimo richiesto per mantenere la tua posizione. Se il saldo del margine scende al di sotto del margine di mantenimento, la posizione verrà automaticamente liquidata.

Liquidazione: è una posizione forzata da chiudere quando il saldo del margine è inferiore al margine di mantenimento.

Tipi di futures su Binance

Il mercato dei futures è diviso in due tipi principali: contratti USD(S)-M e contratti Coin-M.

Coin-M Futures: Tasso di cambio di una moneta contro USD

Coin-M Perpetuo

Consegna Coin-M

USD(S)-M (USDT-M) Futures: il tasso di cambio di una moneta contro stablecoin USDT o BUSD

USDT Perpetuo

Consegna USDT

BUSDT Perpetuo

I futures perpetui non avranno una data di scadenza. Spetta a te decidere quando chiudere il tuo contratto futures.

Nel frattempo, i futures di consegna avranno una data di scadenza fissata a una data predeterminata in futuro. Entro la data di scadenza, anche se non vuoi che la tua operazione venga chiusa automaticamente.

Termini di trading dei futures

Nel mercato dei futures, ci sono i seguenti tipi di ordini di trading:

Limite: quando effettui un ordine, inserirai un prezzo nella casella “Prezzo”; quando il mercato raggiunge quel prezzo, non è possibile eseguire l’ordine.

Mercato: il tuo ordine viene eseguito non appena viene posizionato al prezzo corrente di mercato.

Stop Limit: L’ordine include il prezzo stop e l’ordine limite. Aprirai un ordine in sospeso al prezzo limite che hai impostato in precedenza quando il mercato raggiunge il prezzo di stop.

Stop Market: l’ordine include lo Stop Price e l’ordine di mercato. Quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo di stop, abbinerai immediatamente l’ordine con il prezzo di mercato.

Trailing stop: L’ordine verrà eseguito al “prezzo trigger”, L’ordine Trailing stop imposterà automaticamente uno stop loss quando il prezzo si muove a favore del tasso preimpostato (1% o 2%). Una volta stabilito un nuovo stop loss, l’ordine Trailing Stop non verrà corretto nella direzione opposta.

Solo post: l’ordine verrà aggiunto al libro degli ordini ma non eseguito immediatamente.

Opzioni per effettuare ordini:

TP / SL: Fai clic su questa casella per impostare il livello per prendere profitto, stop loss

Gli ordini diminuiscono solo: fai clic su questa casella in modo che l’ordine eseguito venga utilizzato solo per chiudere la posizione e non aprire più posizioni.

TIF – modalità di corrispondenza:

CG: l’ordine viene eseguito fino a quando non viene completamente abbinato. È possibile scegliere la modalità predefinita come GTC.

CIO: l’ordine è parzialmente riempito e il resto è annullato.

FOK: l’ordine è evaso o verrà annullato.

Conclusione

Pertanto, abbiamo coperto alcuni dei concetti più basilari relativi al trading di futures (futures) su Binance. Nei seguenti articoli, sarai guidato passo dopo passo su come eseguire il comando del futuro? Quando utilizzare quale tipo di ordine è appropriato e redditizio.