Previsione prezzo Universal Market Access 2025 e 2030

La finanza decentralizzata (DeFi) è indiscutibilmente l’aspetto in più rapida crescita dell’universo blockchain. Ethereum, ovviamente, rimane la blockchain più rilevante del settore. Ospita diversi protocolli DeFi, tra cui Universal Market Access (UMA). Stai pensando di investire in questo asset? Quindi questo articolo di previsione e previsione dei prezzi di Universal Market Access (UMA) sarà utile.

Comprendere la prognosi dei prezzi UMA ti aiuterà a prendere decisioni migliori sull’asset. Quando hai una buona idea di quale sarà il prezzo di UMA nei prossimi anni, puoi decidere se si tratta di un asset che devi aggiungere al tuo portafoglio. Puoi anche determinare il momento giusto per acquistare e quando probabilmente venderai.

In conformità con la nostra tradizione, non salteremo direttamente alle previsioni dei prezzi dell’Universal Market Access.

Piuttosto, discuteremo la maggior parte delle cose che devi sapere se intendi investire in UMA. È meglio leggere attentamente le righe. Ti aiuterà a comprendere bene la prognosi dei prezzi a lungo termine di UMA e l’idoneità per il tuo portafoglio di investimenti.

PREVISIONI DEI PREZZI DI Universal Market Access PER IL 2022, 2023, 2025 E 2030

Desiderate una rapida panoramica delle prospettive a lungo termine dell’Universal Market Access? Ecco il riepilogo delle nostre previsioni e previsioni sui prezzi UMA per i prossimi anni:

Fine del 2022: UMA dovrebbe aumentare di nuovo quest’anno. Entro la fine dell’anno, ci aspettiamo che la moneta raggiunga un prezzo massimo di $ 11,57.

Fine del 2023: nel 2023, l’Universal Market Access si baserà sul successo del 2022. C’è una buona probabilità che le monete valgano fino a $ 18,29 entro la fine dell’anno.

Fine del 2025: Universal Market Access dovrebbe entrare in partnership significative nei prossimi anni. È una pratica normale nell’universo crittografico e aiuta molte reti a migliorare in modo significativo. Partnership significative spingeranno il prezzo UMA verso l’alto nel 2025. Entro la fine dell’anno, la moneta potrebbe raggiungere $ 32,67.

Fine del 2027: cinque anni sono abbastanza tempo per una buona criptovaluta per registrare una crescita significativa. Entro la fine del 2027 (che è a cinque anni di distanza), UMA dovrebbe valere fino a $ 52,76 per token.

Fine del 2030: le criptovalute, comprese le monete UMA, potrebbero diventare mainstream entro il 2030. Un significativo mercato rialzista potrebbe vedere il prezzo del token salire a circa $ 98,95 entro la fine del 2030.

Cosa devi sapere sull’Universal Market Access e (UMA)

Come suggerisce il nome, Universal Market Access (UMA) è una piattaforma di contratti finanziari decentralizzata costruita per consentire l’Universal Market Access. È fondamentalmente un protocollo DeFi utilizzato per la creazione di risorse sintetiche. UMA si basa sulla blockchain di Ethereum. Oltre a creare attività sintetiche, viene anche utilizzato per lo sviluppo di contratti finanziari su Ethereum.

Per comprendere l’utilità dell’Universal Market Access, è necessario comprendere il significato delle attività sintetiche. Si tratta essenzialmente di una classe di attività che possono rappresentare diverse attività sottostanti con lo stesso valore.

Ciò che UMA offre agli utenti è la possibilità di progettare e sviluppare contratti finanziari auto-esecutivi e auto-esecutivi, che possono eseguire sulla blockchain di Ethereum. Ma prima di eseguire tali contratti finanziari, devono essere garantiti da incentivi economici.

Con UMA, gli utenti possono digitalizzare tutti i tipi di derivati finanziari del mondo reale, inclusi futures, contratti per differenza (CFD) e total return swap. UMA può anche essere utilizzato per creare derivati auto-soddisfacenti di criptovalute e altre risorse digitali.

Universal Market Access è stata co-fondata da Hart Lambur e Allison Lu. Secondo i rapporti, i due si sono incontrati sul piano commerciale di Goldman Sachs. Hanno lanciato UMA nel dicembre 2018. Lambur è uno scienziato informatico e CEO di Risk Labs (lo sviluppatore originale di UMA). Lu, d’altra parte, è un economista che aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente di Goldman Sach prima di avventurarsi nella finanza decentralizzata.

Moneta UMA

Come ogni altro progetto di criptovaluta, Universal Market Access ha una valuta nativa. Chiamato anche UMA o Moneta UMA, questo è il principale veicolo di investimento offerto dal protocollo. È l’asset digitale che dovrai acquistare per investire in UMA.

Oltre ad essere un token di utilità e il principale veicolo di investimento nell’ecosistema UMA, la moneta UMA è anche il token di governance del protocollo. Ciò implica che conferisce ai titolari il diritto di governance di votare sulle modifiche proposte, sugli aggiornamenti dei sistemi e sui parametri correlati. La natura del protocollo e le funzioni del token UMA significano che i possessori delle monete dettano collettivamente il futuro del protocollo.

L’offerta totale delle monete UMA dovrebbe essere di poco superiore a 100 milioni di token. Come altre criptovalute, la moneta fluttua di volta in volta, motivo per cui gli investitori attuali e potenziali hanno bisogno delle previsioni di prezzo di UMA per prendere decisioni informate sugli investimenti.

Da questo punto, utilizzeremo Universal Market Access, UMA, UMA monete e token UMA per fare riferimento all’asset digitale e al veicolo di investimento primario su cui ci stiamo concentrando.

Cronologia dei prezzi di Universal Market Access

Universal Market Access ha tenuto la sua ICO il29 aprile 2020, offrendo monete UMA per $ 0,26 per token. Coingecko · ha iniziato a tracciare il prezzo della moneta quasi immediatamente e useremo i suoi dati storici sui prezzi per questa sezione.

Il prezzo di UMA è aumentato drasticamente entro pochi giorni dal lancio. Entro il 2maggio, era già scambiato per $ 1,34 per token. Ha continuato a salire, raggiungendo $ 2,30il 27 giugno 2020. Entro il14 agosto 2020, UMA era già scambiato per $ 6,33 per token. Il31 agosto, il prezzo era aumentato significativamente a $ 15,77. È salito ulteriormente fino a toccare un livello di resistenza di $ 23,38il 3 settembre 2020.

Dopo le sue incredibili prestazioni entro cinque mesi dal trading sulle principali borse, il prezzo del token Universal Market Access ha iniziato a scendere. Entroil 7 settembre, era sceso a $ 15,84. È sceso ulteriormente a $ 8,86 il primo giorno di ottobre. Al31 ottobre 2020, era sceso a $ 6,84. È rimasto all’interno di tale intervallo fino alla fine del 2020, scambiato per $ 7,87 il31 dicembre 2020.

L’Universal Market AccessUniversal Market Access è iniziato modestamente nel 2021. Ha iniziato a salire lentamente a gennaio e ha raggiunto $ 10,65il 30 gennaio. Cinque giorni dopo(4 febbraio 2021) ha raggiunto un prezzo massimo storico di $ 41,56. È sceso dopo aver toccato questo punto massimo e il 1° marzo 2021, il prezzo UMA è sceso a $ 19,37. È iniziato di nuovo sulla tendenza al rialzo, raggiungendo $ 25,40il 7 aprile. Ha raggiunto un altro punto di picco quando è stato scambiato per $ 29,79 il16 aprile.

Il 1° maggio 2021, il prezzo della moneta Universal Market Access era di $ 25,40. Entrol’11 maggio, aveva raggiunto $ 28,84 prima di entrare in una fase di declino. Entroil 31 maggio 2021, UMA è stato scambiato per $ 12,74. Il 20luglio 2021, la moneta è stata scambiata per $ 7,91. Il 29settembre 2021, il suo prezzo era di $ 8,55. È aumentato in modo significativo fino a raggiungere $ 20,54il 16 novembre 2021. Il 1° dicembre 2021, UMA è stato scambiato per $ 13,02 per token. Entro il31 dicembre 2021, il prezzo era di $ 9,32.

Il 7gennaio 2022, UMA era ancora scambiato per $ 9,79 per token. Entroil 30 gennaio, era sceso a $ 6,07 per token. È sceso ulteriormente a $ 4,81 il 28febbraio. Il 4 marzo 2022,il prezzo UMA era di $ 9,52. Il7 aprile, la moneta è stata scambiata per $ 6,89 edal 3 maggio 2022 è stata scambiata per $ 5,33 per token.

Al momento della stesura di questo pezzo, Universal Market Access (UMA) era scambiato per $ 3,67 per token con un volume di scambi di 24 ore di $ 59.976.956. È stata anche classificata la più grande criptovaluta n. 142 per capitalizzazione di mercato all’epoca.

Analisi tecnica dell’Universal Market Access

Dai dati storici sui prezzi che abbiamo analizzato sopra, si può dire che il prezzo del token Universal Market Access è in calo nel 2022. La moneta è scesa da un prezzo modesto di $ 9 il primo giorno dell’anno a circa $ 3,5 per token. Significa che non dovresti comprare la moneta?

L’analisi tecnica e fondamentale è molto utile quando si desidera acquistare immediatamente una moneta. Ma dovrai giustapporre indicatori tecnici e previsioni sui prezzi quando stai pensando di investire in un asset per il futuro.

Tornando all’analisi tecnica UMA, riassumeremo i segnali degli indicatori tecnici. Secondo le medie mobili, il segnale per il token Universal Market Access è una forte vendita. Secondo gli oscillatori, è una vendita. Va notato, tuttavia, che la maggior parte dei singoli indicatori dell’oscillatore sono neutri. Solo il momentum, il livello MACD e il segnale Ultimate Oscillator “vendono. Per quanto riguarda le medie mobili (MA), tutte segnalano “vendere”, ad eccezione della linea di base di Ichimoku che è neutrale.

È importante ricordare qui che l’analisi tecnica non tiene in debito conto il potenziale di crescita delle risorse digitali.

Previsioni dei prezzi di Universal Market Access

Ora che abbiamo discusso la maggior parte delle cose che devi sapere sull’accesso al mercato universale, la sua cronologia dei prezzi e le previsioni da altre fonti affidabili, è tempo di passare alle nostre previsioni sui prezzi UMA. Discuteremo le proiezioni dei prezzi UMA per il 2022 fino al 2030.

È importante spiegare a questo punto che previsioni dei prezzi non sono infallibili. Sebbene i nostri analisti siano in grado di prevedere i prezzi delle risorse digitali analizzando le loro cronologie dei prezzi e le roadmap, i prezzi futuri potrebbero essere diversi dai prezzi previsti. È meglio trattare le previsioni dei prezzi come opinioni degli esperti su quali potrebbero essere i prezzi delle risorse digitali in futuro.

Previsione dei prezzi di Universal Market Access per il 2022

All’inizio dell’anno, nessuno avrebbe previsto che il prezzo del token Universal Market Access continuerà a scendere. Ma questa è la natura del mercato delle criptovalute. Sarà ancora difficile per l’analista medio prevedere con sicurezza che il prezzo dell’UMA aumenterà nei restanti mesi dell’anno, ma questa è una realtà.

Secondo i risultati delle nostre analisi, l’UMA può ancora riprendersi nel 2022 e raggiungere nuove vette. Di conseguenza, il prezzo minimo di UMA nei restanti mesi dell’anno può essere a partire da $ 2,34. Allo stesso tempo, il prezzo massimo della moneta può arrivare fino a $ 11,57 nei prossimi mesi. Il prezzo medio, d’altra parte, può essere di $ 8,68.

Previsione dei prezzi di Universal Market Access per il 2023

Lo spazio delle criptovalute è imprevedibile in una certa misura. Tuttavia, i nostri stimati analisti capiscono come funziona il sistema. C’è un’alta probabilità che il prezzo delle monete Universal Market Access continuerà a salire nel 2023.

Nel 2023, il mercato delle criptovalute continuerà a fluttuare. Tuttavia, il prezzo UMA dovrebbe migliorare con il passare dei mesi. La previsione bassa per l’anno è di $ 7,93 mentre la previsione alta è di $ 18,29. Il prezzo medio della moneta dovrebbe essere nella regione di $ 12,72 per token.

Previsione dei prezzi di Universal Market Access per il 2024

Secondo tutti gli standard, Universal Market Access è un protocollo rilevante nello spazio DeFi. È anche uno dei protocolli che potrebbe potenzialmente aiutare a svelare il pieno potenziale del sottosettore NFT. In ogni caso, ci aspettiamo che il prezzo del token nativo aumenti significativamente nel 2024.

Secondo la nostra previsione di prezzo UMA effettiva per il 2024, stiamo osservando un obiettivo di prezzo basso di $ 14,56. L’obiettivo di prezzo elevato, d’altra parte, dovrebbe arrivare fino a $ 24,27. Per quanto riguarda il prezzo medio di UMA nel 2024, stiamo guardando $ 17.92 per token.

Previsione dei prezzi di Universal Market Access per il 2025

Universal Market Access non sarà un’isola nello spazio DeFi e nell’intero universo crittografico. È probabile che il protocollo entri in partnership molto importanti nel prossimo futuro. Entro il 2025, prevediamo che debba aver stipulato alcuni importanti partenariati.

Indipendentemente dalle mosse, il team di Universal Market Access farà prima del 2025, siamo positivi sulla prognosi del prezzo per il suo token nativo. Per questo motivo, ci aspettiamo un prezzo minimo di $ 21,34 e un prezzo massimo di $ 32,67. Il prezzo medio potrebbe essere di circa $ 26,55.

Previsione dei prezzi di Universal Market Access per il 2026

Lo spazio DeFi sta crescendo in modo esponenziale, anche se le persone dubitavano che la sostenibilità della finanza decentralizzata diventasse mainstream. È solo una questione di tempo prima che la maggior parte delle persone esperte di tecnologia capisca che la DeFi è il futuro del settore bancario e finanziario. Prevediamo inoltre che la crescita prevista del settore sarà vantaggiosa per UMA.

Nel 2026, le probabilità sono alte che il prezzo UMA aumenti in modo significativo. Le nostre previsioni mostrano che il prezzo minimo del token UMA potrebbe non essere inferiore a $ 29,79. Il prezzo massimo della moneta, d’altra parte, potrebbe arrivare fino a $ 40,20 per token. Il prezzo medio dovrebbe essere nella regione di $ 35,78.

Previsione dei prezzi di Universal Market Access per il 2027

Se stai pensando di investire in Universal Market Access a lungo termine, allora devi davvero essere consapevole di quale potrebbe essere il prezzo del token nei prossimi cinque anni. Come puoi vedere, il 2027 è avanti di cinque anni e questo dovrebbe essere un anno cruciale per il prezzo UMA.

Secondo le nostre previsioni, è probabile che il prezzo minimo dei token UMA non sarà inferiore a $ 33,50. Ci aspettiamo anche che il prezzo massimo potrebbe arrivare fino a $ 52,78. È probabile che il prezzo medio sia qualsiasi cosa nella regione di $ 44,98.

Previsione dei prezzi di Universal Market Access per il 2028

Uno dei fattori che determinano il successo o meno di un progetto di criptovaluta è il team dietro di esso. UMA ha due co-fondatori di grande successo. È naturale aspettarsi che queste persone facciano abbastanza per spingere il protocollo ad altezze più elevate entro il 2028.

Se il team UMA può replicare alcuni dei successi che hanno già raggiunto, ci sono buone ragioni per credere che il prezzo delle monete UMA non sarà inferiore a $ 47,84. Il prezzo massimo delle monete potrebbe anche arrivare fino a $ 68,74. Il prezzo medio della moneta dovrebbe essere di circa $ 59,36.

Previsione dei prezzi di Universal Market Access per il 2029

Un altro fattore che normalmente aiuta a spingere la popolarità e l’adozione delle criptovalute è la vivacità della sua comunità. Universal Market Access attualmente non ha una forte comunità. Tuttavia, ci sono buone probabilità che le cose cambino drasticamente in questo aspetto prima del 2029.

Con un ecosistema e una comunità vivaci, i token Universal Market Access potrebbero esplodere prima del 2029. In ogni caso, crediamo fermamente che il prezzo minimo delle monete non sarà inferiore a $ 60,53 per token. Il prezzo massimo per UMA nel 2029 potrebbe salire a circa $ 82,95 mentre il prezzo medio può essere nella regione di $ 76,46 per token.

Previsione dei prezzi di Universal Market Access per il 2030

C’è un consenso generale tra gli appassionati di criptovaluta sul fatto che le criptovalute diventeranno mainstream prima del 2030. Con il modo in cui le cose stanno andando, è difficile dubitare delle possibilità. Naturalmente, una volta che questo è una realtà, il prezzo di UMA e altre monete migliorerà significativamente.

Secondo la nostra attuale previsione del prezzo di Universal Market Access per il 2030, stiamo osservando una previsione bassa di $ 71,78. Il prezzo massimo della moneta può anche salire a circa $ 98,65. Si prevede che il prezzo medio sia qualsiasi cosa nella regione di $ 84,93 per token.

Potenziali massimi e minimi dell’Universal Market Access (UMA)

Come abbiamo sottolineato più volte in questo post, il mercato delle criptovalute è altamente imprevedibile. Naturalmente, questo è fondamentalmente dovuto al fatto che tutte le risorse crittografiche sono considerate volatili. L’implicazione è che ci sarà una differenza significativa tra i prezzi minimi e massimi di qualsiasi risorsa digitale in un periodo di un anno.

Considerando il fatto sopra indicato, ci aspettiamo che UMA avrà alti e bassi nei prossimi anni. Si prevede inoltre che questi possibili massimi e minimi saranno sempre più bassi dei prezzi minimi e massimi previsti sopra indicati.

Se stai investendo in monete Universal Market Access per il futuro, devi essere consapevole di quanto seriamente il prezzo dell’asset fluttuerà negli anni a venire. Per aiutarti a prendere decisioni migliori, presenteremo in una tabella i possibili prezzi alti e bassi della moneta.

ANNO ALTO BASSO 2022 US$ 12,25 US$ 2,01 2023 US$ 20,50 US$ 6,00 2024 US$ 24,27 US$ 14,56 2025 US$ 35,86 US$ 19,87 2027 US$ 55,80 US$ 20,76 2030 US$ 110,20 US$ 64,50

Dovresti investire nell’Universal Market Access (UMA)?

La decisione di investire in una criptovaluta o qualsiasi altra risorsa digitale significativa dovrebbe sempre essere tua. Tuttavia, la necessità di una ricerca approfondita non può mai essere sottovalutata. Le previsioni di prezzo sono sempre utili, ma è consigliabile ricercare correttamente qualsiasi asset prima di investire. Detto questo, dovresti investire in UMA o ignorare l’asset?

Secondo quanto abbiamo discusso finora, il token Universal Market Access è un investimento potenzialmente gratificante. La moneta aveva registrato una crescita significativa in passato e le nostre previsioni sui prezzi UMA mostrano che potrebbe sperimentare giorni migliori in futuro. È consigliabile, quindi, investire.

È anche importante notare che l’UMA ha mostrato segni di estrema volatilità nei pochi anni in esame. C’è anche una buona probabilità che il prezzo UMA diminuisca nei prossimi anni. Investire in valuta digitale potrebbe essere rischioso, ma potrebbe anche essere gratificante. Hai bisogno dello stomaco per affrontare i rischi coinvolti se sei seriamente intenzionato a investire.

Dove acquistare l’Universal Market Access

L’universo delle criptovalute è cresciuto a un ritmo incredibile e questo ha portato a molti scambi crittografici e altre piattaforme che facilitano l’acquisto e la vendita di risorse digitali. Tuttavia, dove scegli di acquistare le tue risorse digitali è molto importante in quanto può essere un fattore determinante dell’esperienza che avrai e dei potenziali premi che puoi ottenere.

Molti appassionati di criptovaluta si affidano a popolari scambi di criptovaluta per l’acquisto e la vendita di risorse digitali. Ma non devi seguire la folla. È meglio conoscere diversi modi di acquistare criptovalute e scegliere quello che funziona meglio per te. Molti trader / investitori esperti e di successo, ad esempio, scelgono di acquistare criptovalute da società di intermediazione affidabili.

Previsioni dei prezzi di Universal Market Access – Conclusione

Con tutto ciò che abbiamo trattato finora, è comprensibile che tu voglia investire in Universal Market Access il prima possibile. Beh, questa non è affatto una cattiva idea. Tuttavia, è necessario essere consapevoli dei rischi e delle possibilità inerenti all’investimento in criptovaluta.

Sebbene la previsione dei prezzi UMA sia positiva, il mercato è complicato e in qualche modo imprevedibile. Le cose possono cambiare in futuro, ma attualmente ci sono diversi motivi per credere che il prezzo UMA si apprezzerà nei prossimi anni. Pertanto, è potenzialmente un veicolo di investimento gratificante.

Proprio come ci sono possibilità che l’Universal Market Access cresca esponenzialmente nei prossimi anni, ci sono anche possibilità che il prezzo UMA scenda al di sotto di quello che abbiamo ora. Ciò significa che il tuo investimento può diventare meno prezioso in futuro.

Investire in criptovalute è rischioso e potenzialmente gratificante. È necessario avere lo stomaco per i rischi coinvolti prima di investire. È anche importante scegliere attentamente gli asset che aggiungi al tuo portafoglio. Puoi fare ulteriori ricerche prima di investire in UMA, ma le nostre previsioni sono positive al momento.

Domande frequenti

Universal Market Access è un investimento redditizio?

Sì, l’Universal Market Access è un investimento relativamente redditizio. Sebbene il prezzo UMA sia diminuito negli ultimi tempi, le nostre previsioni mostrano che aumenterà nel prossimo futuro. Il tuo investimento probabilmente produrrà un profitto se lo lasci rimanere per un anno o due o più.

UMA è un buon investimento per il futuro?

Sì, UMA sembra un investimento abbastanza decente per il futuro. Il valore del token è destinato ad aumentare in futuro, il che significa che il tuo investimento crescerà nel tempo.

Il prezzo dell’UMA aumenterà?

Sì, ci aspettiamo che il prezzo dell’Universal Market Access aumenterà in futuro. Si prevede che raggiungerà un prezzo elevato di $ 11,57 prima della fine dell’anno. Inoltre, potrebbe potenzialmente raggiungere $ 18,29 nel 2023, $ 32,67 nel 2025, $ 52,76 nel 2027 e $ 98,65 nel 2030.

L’Universal Market Access (UMA) raggiungerà i $ 10?

Sì, crediamo che il token UMA possa persino raggiungere nuovamente il segno di $ 10 prima della fine del 2022.

UMA raggiungerà $ 100?

Considerando il suo prezzo attuale, sarà un po ‘difficile credere che UMA raggiungerà $ 100 per token. Ma considerando la sua storia dei prezzi e il modello di crescita, riteniamo che questa sia una possibilità. Le nostre previsioni suggeriscono anche che UMA può raggiungere $ 100 entro un decennio.

Quale sarà il prezzo del token UMA tra cinque anni?

Secondo le nostre previsioni sui prezzi di Universal Market Access, UMA potrebbe valere tra $ 33,50 e $ 52,76 per token nei prossimi cinque anni (2027).

Quale sarà il prezzo UMA nei prossimi dieci anni?

Nei prossimi dieci anni, ci aspettiamo che il prezzo delle monete UMA sia superiore a $ 100 per token.

UMA si bloccherà?

È improbabile che UMA si arresti in modo anomalo. Secondo le previsioni, le probabilità che UMA si schianti sono quasi inesistenti.

UMA è una risorsa crittografica sicura?

Sì, UMA è una criptovaluta sicura. Non ci sono grandi lamentele sull’intero ecosistema UMA, quindi è sicuro investire.

UMA è un investimento rischioso?

Ogni asset crittografico è considerato un investimento rischioso a causa della natura intrinsecamente volatile dell’intero universo crittografico. UMA è volatile e rischioso, ma è anche una risorsa digitale potenzialmente altamente gratificante.