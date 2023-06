Previsione AGIX 2023-2030

in

SingularityNet è ribassista e il prezzo netto è sceso al di sotto delle medie MA a 50 e 200 giorni. Il supporto per AGX è di circa $ 0,250 mentre la resistenza è di $ 0,302. Tecnicamente AGX è ribassista.

Analizzando gli indicatori tecnici per SingularityNet, possiamo osservare quanto segue:

Il valore della media mobile semplice (200) di 0,28853 per SingularityNet indica un segnale ribassista, suggerendo un’indicazione “Sell”. Ciò significa che il prezzo medio di chiusura negli ultimi 200 periodi è inferiore al prezzo corrente, indicando potenzialmente una tendenza al ribasso. Allo stesso modo, il valore della media mobile semplice (50) di 0,27497 suggerisce anche un segnale ribassista e un’indicazione “Sell”. Indica che il prezzo medio di chiusura negli ultimi 50 periodi è inferiore al prezzo corrente, indicando una potenziale tendenza al ribasso.

Quando sia la SMA (200) che la SMA (50) indicano un segnale “Sell”, implica una tendenza negativa per il prezzo delle azioni di SingularityNet.

Il valore dell’indice di forza relativa (RSI) di 50,75598 indica una condizione neutra, suggerendo che il titolo è attualmente in uno stato equilibrato senza essere ipercomprato o ipervenduto.

Il valore di Momentum di -0,10 suggerisce un leggero momentum negativo, che potrebbe essere visto come un segnale “Sell” che indica un potenziale movimento al ribasso del prezzo delle azioni.

Esaminando il livello MACD (12, 26), troviamo un valore negativo di -0,06, che è vicino allo zero. Ciò indica un segnale potenzialmente ribassista e suggerisce un’indicazione “Vendi” per il titolo.

Il valore Stocastico RSI Fast (3, 3, 14, 14) di 12,33 indica una posizione neutrale, il che implica che il titolo non è né fortemente rialzista né ribassista sulla base di questo indicatore.

D’altra parte, il valore del Williams Percent Range (14) di -93,75 indica una condizione di ipervenduto, suggerendo una potenziale opportunità di acquisto. Ciò fornisce un segnale “Buy” per gli investitori alla ricerca di un potenziale rimbalzo del prezzo delle azioni.

L’analisi complessiva indica un sentiment ribassista. Dai un’occhiata agli ultimi indicatori di Crowdwisdom360 che vengono aggiornati due volte al giorno.

SingularityNet AGIX Prezzo Previsione: AGIX è un buon investimento?

SingularityNET è una piattaforma per lo sviluppo e l’implementazione dell’IA, volta a democratizzare l’accesso alla tecnologia AI

Collega gli strumenti e i set di dati di intelligenza artificiale esistenti a un mercato, rendendoli accessibili alle aziende e agli sviluppatori e fornendo agli sviluppatori di intelligenza artificiale un modo per monetizzare le loro creazioni.

La piattaforma è aperta, consentendo a chiunque di inserire un agente AI che aderisce all’API SingularityNET e ai protocolli di pagamento.

La rete di IA in SingularityNET si combinerà per formare “meta-AI” la cui intelligenza è più della somma delle loro parti, creando un potente effetto di rete.

Attraverso il marketplace SingularityNET, gli utenti possono navigare, testare e acquistare una grande varietà di servizi AI utilizzando il token di utilità nativo della piattaforma AGIX. Inoltre, il mercato rappresenta uno sbocco che gli sviluppatori di intelligenza artificiale possono utilizzare per pubblicare e vendere i loro strumenti di intelligenza artificiale e monitorare facilmente le loro prestazioni.

Caratteristiche principali di SingularityNet

SingularityNET è un mercato decentralizzato per i servizi di intelligenza artificiale, che consente a chiunque di creare, condividere e monetizzare algoritmi e servizi di intelligenza artificiale.

Fornisce una piattaforma per aziende e sviluppatori per accedere a una varietà di servizi di intelligenza artificiale su richiesta, tra cui visione artificiale, elaborazione del linguaggio naturale e apprendimento automatico.

È costruito su un’infrastruttura blockchain, fornendo sicurezza, trasparenza e immutabilità alla piattaforma.

È un progetto open source, che consente agli sviluppatori di contribuire alla piattaforma e costruire su di essa.

SingularityNET ha il proprio token nativo, AGI, che viene utilizzato come mezzo principale di scambio per i servizi sulla piattaforma.

SingularityNET è guidato da una forte comunità di sviluppatori, ricercatori e aziende che si impegnano a far progredire il campo dell’IA e creare nuove opportunità di innovazione.

Si concentra sulla creazione di un futuro decentralizzato, democratico e inclusivo per l’IA, in cui i benefici dell’IA siano distribuiti equamente in tutta la società.

Casi d’uso –

Servizi relativi alle immagini Servizi relativi al linguaggio e al parlato Servizi relativi al viso Servizi vari (Alcuni esempi: DeOldify Photos, FB Prophet Forecast, Philosophy Text Generation, Punctuation & Capitalisation Restoration, Real-Time Voice Cloning, Risk-Aware Assessment ecc.)

Concorrenti – Ocean Protocol, Numerai, Cortex, DeepBrain Chain, OpenMined.

AGI Token

SingularityNET opera utilizzando il token AGI

I titolari di token possono utilizzare i loro token per acquistare servizi sulla piattaforma

I token possono anche concedere diritti di voto nel sistema di governance della rete

Gli utenti finali e gli sviluppatori possono richiedere servizi AI specifici tramite il portale Request for AI e puntare i token AGI come ricompensa.

Partenariati

Singolarità x Hanson Robotica

Singularity e Hanson Robotics hanno creato un assistente medico robotico di nome Grace in grado di riconoscere diverse emozioni umane e prendersi cura dei pazienti. La singolarità che mostra tale potenziale nella crescita dell’IA attirerà sicuramente l’attenzione degli investitori insieme ad altre agenzie e piattaforme di intelligenza artificiale, stabilendo un caso d’uso per il token AGIX.

SingularityDAO x NuNet

Singularity è una piattaforma AI basata su blockchain in cui chiunque può acquistare o vendere servizi di intelligenza artificiale. Essendo una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale, Singularity deve elaborare grandi insiemi di dati che richiedono una quantità folle di calcolo. NuNet d’altra parte può fornire questa potenza computazionale. Non sarà sbagliato dire che Singularity e NuNet sono i cervelli e i muscoli della Singularity.

Singolarità x MUSEVERSE

Museverse è tra i vari partner di Singularity che mirano a riunire i mondi della Musica e del Metaverso. Museverse è una piattaforma che consente agli utenti di interagire con gli strumenti musicali nel metaverso, dirigere e partecipare a eventi dal vivo e concerti e molto altro ancora.

La sfida principale per SingularityNet sarà quella di rendere i suoi servizi di intelligenza artificiale più a misura di consumatore. La maggior parte dei servizi attuali sembra richiedere una certa conoscenza di Python e NoteJs che è molto diversa dai plugin su WordPress. Senza che i servizi siano facilmente accessibili agli utenti comuni, è improbabile che la domanda di AGIX aumenti. Ma se dovessero trovare il modo di risolvere questa sfida, SingularityNet potrebbe diventare enorme nei prossimi anni. Lo classifichiamo come un caso moderato per gli investimenti, ma questo potrebbe essere aggiornato.

Nel complesso, SingularityNet sembra essere un caso moderato per gli investimenti.

Previsione AGIX Prezzo: AGIX raggiungerà $100?

AGIX SingylarityNet dovrà aumentare di 240 volte per raggiungere $ 100. A $ 100, la capitalizzazione di mercato di AGIX SingularityNet sarebbe di $ 121 miliardi. Se AGIX dovesse aumentare al tasso del 25% ogni anno, ci vorrebbero 25 anni per raggiungere $ 100.

Dato che AGIX è un caso moderato per gli investimenti, le aspettative di crescita sembrano essere eccessive, è improbabile che AGIX raggiungerà mai $ 100. Tuttavia, se il 75-90% delle monete venisse bruciato, $ 100 sarebbe molto più realistico.

Previsione AGIX Prezzo: SingularityNet può raggiungere $ 10?

AGIX deve crescere di 33 volte per raggiungere un livello di prezzo di $ 10.

Inoltre, il token SingularityNet ha raggiunto il suo prezzo più alto di $ 0,58 a settembre 2021, dove è cresciuto di 2,6 volte in soli due mesi.

Pertanto, considerando la sua crescita di 1,3 volte in un mese, possiamo aspettarci che AGIX raggiunga $ 10 nei prossimi 25 mesi (poco più di 2 anni). Tuttavia, potrebbe essere necessario un po ‘più di tempo a seconda delle condizioni di mercato dei fattori economici.

SingularityNet Prezzo Previsione 2023, 2025 e 2030

La previsione di prezzo SingularityNet AGIX 2023 è US$ 0,527

La previsione di prezzo SingularityNet AGIX 2025 è $ 1,6

La previsione SingularityNet AGIX Prezzo 2030 è $5.8

Dove posso acquistare i token AGIX?

Di seguito sono riportati i passaggi generali per acquistare token AGIX:

Scegli uno scambio di criptovaluta che supporti AGIX (elencato di seguito).

Crea un account sullo scambio fornendo le tue informazioni personali e verificando la tua identità.

Finanzia il tuo conto di scambio depositando criptovaluta o valuta fiat (come USD o EUR).

Cerca AGIX in borsa e seleziona la coppia di trading che desideri utilizzare (come AGIX/USD o AGIX/BTC).

Effettuare un ordine di acquisto per AGIX al prezzo e all’importo desiderati.

Attendi che l’ordine venga evaso, il che può richiedere da secondi a minuti a seconda delle condizioni di mercato.

Una volta completato l’ordine, i token AGIX verranno accreditati sul tuo portafoglio di scambio.

I token AGIX possono essere acquistati da vari scambi crittografici centralizzati e decentralizzati, tra cui: