Previsione del prezzo Big Eyes Coin 2023-2025

Big Eyes Coin (@BigEyesCoin) sta esortando i possessori di monete meme a unirsi alla Cat Crew e prepararsi per il lancio di $BIG il 15 giugno su uno scambio centralizzato di livello 1 (CEX). Attualmente offrono l’opportunità di acquistare $BIG per $ 0,00017, ma è un’offerta a tempo limitato. La prevendita di Big Eyes Coin termina il 3 giugno e il prezzo di lancio è fissato a $ 0,0006.

La moneta Big Eyes ha affermato di raccogliere finora $ 44 milioni.

Alcuni handle di Twitter hanno previsto il prezzo di Big Eyes a una media di $ 0,009

La data di lancio di Big Eyes Coin è il 15 giugno

Big Eyes ha in programma di lanciare un casinò e giochi play-to-earn il 29 agosto, insieme a donazioni per la conservazione marina dal loro portafoglio di beneficenza visibile. Sottolineano che è una stagione di monete meme e incoraggiano le persone a unirsi alla frenesia felina di Big Eyes Coin.

Big Eyes Telegram AMA

Big Eyes ha un team di marketing dedicato e pianifica acrobazie per aumentare la consapevolezza.

La prevendita di Big Eyes terminerà il 3 giugno e il lancio avverrà poco dopo.

I restanti token di prevendita possono essere utilizzati per un airdrop, burn o un portafoglio di marketing aumentato.

Il prezzo di lancio sarà 0,0006.

L’importo dell’LP non sarà divulgato fino al lancio.

Il team nega che il loro contratto intelligente abbia una funzione di bruciatura / menta e mette in guardia contro la diffusione di informazioni false.

Un gran numero di trader ha espresso interesse per Big Eyes. L’interesse per Big Eyes è quasi alla pari con Love Hate Inu negli Stati Uniti e in India, ma l’Europa è fortemente a favore di Love Hate Inu.

Big Eyes Coin Pump come Pepe?

È difficile prevedere se Big Eyes Coin pomperà come Pepe. Tuttavia, guardando le quotazioni recenti, tutte e tre le criptovalute analizzate hanno mostrato rendimenti positivi entro 2-3 settimane. Pepe si è distinto per il suo piccolo prezzo unitario e l’aumento dei volumi di trading durante i primi tre giorni. Per Big Eyes Coin, è importante monitorare i volumi di trading nei primi giorni e elencare su quanti più scambi possibili per migliori possibilità di successo.

Previsione del prezzo di Big Eyes Coin: Informazioni su Big Eyes Coin

È un “Community Token”

‘Big Eyes’ è un gatto

Il 90% dei token sarà disponibile al momento del lancio (70% pubblico, 20% scambi), il 5% per il marketing e il 5% sarà tenuto in un portafoglio visibile per salvare gli oceani

Big Eyes lancerà “Top 10 NFT Collections”, 10% di tasse sugli NFT

I profitti derivanti dagli eventi NFT saranno sottoposti a un voto brucia/non brucia

La prevendita ha superato il record di Ethereum del 2015 di $ 19 milioni

Previsione del prezzo delle monete Big Eyes: analisi della concorrenza

Big Eyes Coin è una moneta meme e quindi i suoi due concorrenti più importanti sono Shiba Inu e Dogecoin.

Shiba Inu- SHIB è un classico esempio di una moneta meme che ha lavorato per fornire valore agli utenti invece di essere un semplice token meme. È un token basato su Ethereum che è stato introdotto come alternativa a Dogecoin. Tuttavia, in seguito introdusse l’ecosistema Shiba composto da Shibverse, Shibarium, Shibaswap e Shibosis.

Dogecoin- È un’altra moneta meme che è stata lanciata solo per divertimento, ma in seguito ha ottenuto successo grazie ai tweet di Elon Musk. Tuttavia, ora può essere utilizzato per i pagamenti di SpaceX e Dallas Mavericks. Inoltre, gli utenti possono condividere suggerimenti in DOGE per contenuti di qualità su Reddit e Twitter.

Movimenti dei prezzi dei concorrenti

Analizziamo anche brevemente i movimenti di prezzo di Shiba Inu e Dogecoin:

Ultimi 12 mesi: Shib -26,8%, Doge -15,7%

Ultimi 3 mesi: Shib -31,9%, Doge -11,7%

Ultimo 1 mese: Shib -20,3%, Doge -15,0%

Come possiamo vedere i prezzi di SHIB e DOGE sono migliorati negli ultimi mesi. Una delle probabili ragioni può essere il miglioramento delle condizioni di mercato dopo la pubblicazione dei dati dell’indice CPI. Inoltre, la maggiore utilità di Shiba può essere un’altra ragione per la sua crescita competitiva.

Rapporto di audit di Big Eyes Coin

Un audit del token BIG è stato completato da solidity finance, ha rilevato che non ci sono stati problemi nella maggior parte delle categorie di vulnerabilità. BIG è costruito su Ethereum e offre un certo livello di sicurezza predefinita Tuttavia, sono state identificate due aree di preoccupazione

Il team di Big Eyes possiede la maggior parte della fornitura di token

Il team di Big Eyes ha la possibilità di aggiungere qualsiasi indirizzo alla lista nera in qualsiasi momento.

Il contratto è conforme allo standard token ERC-20 ed è stato distribuito con Solidity v0.8.13. Il proprietario può inserire qualsiasi indirizzo nella lista nera dalla partecipazione ai trasferimenti in qualsiasi momento.

La moneta Big Eyes può raggiungere $ 1?

Affinché Big Eyes raggiunga $ 1, dovrà aumentare di 1667 volte (supponendo un prezzo di quotazione di $ 0,0006). A $ 1, la capitalizzazione di mercato di Big Eyes Coin sarebbe di $ 200 miliardi (supponendo una circolazione di 200 miliardi). Se Big Eye Coin dovesse aumentare al tasso del 25% ogni anno, ci vorrebbero 34 anni per raggiungere $ 1.

Scenario a breve termine: Anche se Big Eyes dovesse comportarsi come Pepe (con una capitalizzazione di mercato di picco di $ 1,5 miliardi), potrebbe raggiungere un massimo di $ 0,0075. Quindi, anche se dovesse replicare le prestazioni di Pepe, lo scenario migliore è inferiore a 1 centesimo nei prossimi mesi.

Scenario di medio/lungo termine: Guardando la capitalizzazione di mercato prevista ($ 200 miliardi) al prezzo di $ 1, è altamente improbabile che Big Eyes raggiunga $ 1. Ad esempio, Dogecoin ha avuto una capitalizzazione di mercato di picco inferiore a $ 80 miliardi durante il picco del boom delle criptovalute. Ora è a $ 10 miliardi. Era un momento in cui c’erano pochi concorrenti, al contrario di ora.

In sintesi, è improbabile che la moneta Big Eyes raggiunga $ 1. Tuttavia, 1 centesimo è possibile supponendo casi d’uso e l’ambiente di mercato è favorevole.

Big Eyes Coin Reddit discussioni

In una recente discussione su Reddit, gli utenti stanno discutendo se Big Eyes Coin possa essere il prossimo Shiba e Dogecoin. Analizziamo la discussione.

Un utente ha scritto che attualmente non è un buon momento per lanciare una nuova moneta, probabilmente Big Eyes Coin può funzionare meglio nella corsa al toro. Un altro utente ha commentato che può diventare anche migliore di Dogecoin e Shiba Inu. Un utente ha persino commentato che comprerà un sacchetto di noccioline invece di investire in monete meme. L’utente successivo ha scritto che non abbiamo più bisogno di monete meme.

Poiché la moneta Big Eyes è guidata dalla comunità, è molto importante avere le opinioni e il supporto delle persone. Dalla discussione su Reddit, è evidente che non molte persone sono a favore delle monete meme ora.

Previsione del prezzo delle monete Big Eyes: condizioni di mercato

In sintesi, le prestazioni del mercato delle criptovalute sono influenzate da vari fattori come casi d’uso, concorrenza, inflazione e liquidità. Sebbene il recente calo del tasso di inflazione di dicembre abbia migliorato le condizioni del mercato, queste non sono ancora ottimali.

Big Eyes Coin è una moneta meme che mira a competere con Dogecoin e Shiba Inu, ma manca di un caso d’uso chiaro e la sua unica proposta unica è dedicare il 5% dei token a un portafoglio di beneficenza. Il mercato è altamente competitivo, dominato da Dogecoin e Shiba Inu, e Big Eyes Coin non ha ancora creato una comunità di successo. Per avere successo, Big Eyes Coin deve definire l’utilità del suo token affinché le persone determinino il suo potenziale di investimento.

Roadmap per l’implementazione

La roadmap di Big Eyes Coin è divisa in quattro fasi, come descritto di seguito:

Fase 1: Questa fase include un audit del token, il lancio di una prevendita, il lancio del sito Web di prevendita e il lancio della macchina PR e dei canali social.

Fase 2: La fase 2 include il lancio del token su Uniswap, la prima donazione in beneficenza, la verifica dei social media, la campagna di influencer, il lancio del negozio di merchandising, il lancio di Big Eyes SWAP, l’aggiunta del primo bridge e la quotazione dei token sui nuovi swap.

Fase 3: Questa fase include il rilascio di NFT, una seconda donazione in beneficenza e una massiccia campagna di influencer.

Fase 4: L’ultima fase include eventi comunitari, maggiori donazioni in beneficenza, colmare più catene e l’aggiunta di più scambi.

Previsione del prezzo di Big Eyes Coin: come acquistare Big Eyes Coin durante la prevendita?

Durante il periodo di prevendita, gli utenti possono acquistare token BIG solo dal suo sito ufficiale. Di seguito sono riportati i tre passaggi per l’acquisto di token Big Eyes: