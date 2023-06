Previsione Pi 2023, 2025 e 2030

Pi Network offre un’alternativa accessibile e rispettosa dell’ambiente ai metodi di estrazione tradizionali. La piattaforma ha un piano di sviluppo in tre fasi

Beta, dove ha lanciato l’app mobile e ha accumulato oltre 3,5 milioni di utenti in 233 paesi

Fase Testnet, che si è concentrata sul decentramento e sulla creazione di utilità

La fase Mainnet lancerà una blockchain live, con un periodo iniziale di rete chiusa per l’autenticazione KYC e la migrazione del bilanciamento, passando infine a una Mainnet aperta.

Basato sullo Stellar Consensus Protocol (SCP) e sfruttando il Federated Byzantine Agreement (FBA), Pi Network consente aggiornamenti di libri contabili affidabili, consentendo ai singoli dispositivi come telefoni cellulari e laptop di agire come minatori. Gli utenti possono assumere uno dei quattro ruoli – Pioneer, Contributor, Ambassador o Node – ognuno dei quali contribuisce alla manutenzione della rete e guadagna ricompense nel processo. L’algoritmo di consenso di Pi si basa sul grafico di fiducia fornito dai contributori, consentendo una partecipazione veramente decentralizzata.

Pi Network è un’app mobile che consente agli utenti di estrarre Pi, una nuova criptovaluta ancora in fase di sviluppo. Il mining consiste nel contribuire alla potenza di calcolo del telefono per proteggere la rete Pi e guadagnare token Pi come ricompensa. Ciò che distingue Pi Network dalle altre criptovalute è la sua attenzione all’accessibilità e alla semplicità. A differenza di altre criptovalute che richiedono costosi hardware di mining e conoscenze tecniche, Pi può essere estratto utilizzando solo il telefono. L’app è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play e il mining richiede solo di fare clic su un pulsante una volta al giorno per confermare che sei ancora un utente attivo.

Un altro aspetto unico di Pi Network è la sua enfasi sulla costruzione di una comunità. Gli utenti possono invitare amici e familiari a unirsi alla loro “cerchia di sicurezza” per aumentare la sicurezza della rete e guadagnare più Pi. Ci sono anche varie attività e attività che gli utenti possono fare per guadagnare più Pi, come partecipare a sondaggi, indirizzare nuovi utenti ed eseguire un nodo Pi sul proprio computer. Mentre Pi Network è ancora in fase di sviluppo e non ancora disponibile per il trading sugli scambi di criptovaluta, ha raccolto molta attenzione e una vasta base di utenti. Il team dietro Pi Network ha piani ambiziosi per la piattaforma, tra cui la creazione di un mercato per l’acquisto e la vendita di beni e servizi con Pi e la creazione di un browser web decentralizzato che supporti i pagamenti Pi.

Pi Network è una nuova criptovaluta e piattaforma di sviluppo che consente agli utenti mobili di estrarre monete Pi senza scaricare la batteria del dispositivo. Protegge le transazioni economiche tramite un sistema di meritocrazia mobile e fornisce un’esperienza Web 3.0 completa, in cui gli sviluppatori della comunità possono creare applicazioni decentralizzate (Dapps) per milioni di utenti. Mentre la rete continua a svilupparsi, il suo impatto sul mondo delle criptovalute e oltre è anticipato con interesse. Pi Network ha una comunità forte e in rapida crescita di utenti in tutto il mondo, che sono attivamente coinvolti nel suo sviluppo. Il feedback degli utenti spesso informa le nuove funzionalità, garantendo un’evoluzione costante per soddisfare le esigenze degli utenti. Il protocollo vanta già oltre 35 milioni di pionieri nel suo ecosistema di finanza decentralizzata (DeFi).

I casi d’uso principali dei token PI includono la governance.

Il token PI è il token di governance della piattaforma e quindi i titolari di token possono partecipare al governo della piattaforma attraverso meccanismi di voto.

Breve nota di Kozi Pi sul prezzo della rete Pi

Pi ha attualmente una fornitura di 1,8 miliardi di monete, ma 1,33 miliardi di esse sono bloccate, lasciando solo 470 milioni di monete in circolazione.

Se una mainnet aperta dovesse essere lanciata con un prezzo di $ 10 per Pi, la capitalizzazione di mercato sarebbe di $ 4,7 miliardi in base all’attuale offerta circolante.

Tuttavia, la capitalizzazione di mercato completamente diluita rimane la stessa a $ 1 trilione in base all’offerta massima di 100 miliardi di monete.

L’offerta e la domanda sono fattori importanti nel determinare il prezzo corrente di mercato, che si forma quando sia gli acquirenti che i venditori effettuano transazioni in borsa.

Il potenziale di guadagno, la visione e la pressione dei pari di Pi (tra cui comunità, hype e meme) possono anche influenzare il suo prezzo futuro.

È improbabile che l’ideologia del “Global Consensus Value” (GCV) sia sostenuta perché anche se alcuni fossero d’accordo, la stragrande maggioranza della rete la ignorerebbe, con conseguente calo del prezzo fino a raggiungere intervalli ragionevoli.

È importante utilizzare la capitalizzazione di mercato come indicatore in combinazione con altre metriche per determinare il valore di un asset

Il prezzo di Pi dipenderà da quanti acquirenti sono disposti a spingere il prezzo a determinati livelli, il che è difficile da prevedere.

Molte monete nel mercato delle criptovalute sono sopravvalutate o sottovalutate e il mercato può fare cose irrazionali basate su FUD o hype

Il successo di Pi potrebbe essere paragonabile ad altre soluzioni blockchain di livello 1, ma ci sono ancora molte incognite per fare ipotesi sul suo valore futuro.

Pi Coin: buzz e sentimento sui social media

Metrico Tendenza Menzioni sociali Abbassare

Metrico Ultime 24 ore Tendenza Sentimento netto sui social media -1 Neutrale

Previsione Pi Prezzo 2023, 2025 e 2030 (aggregato)

PI Prezzo Previsione 2023

Secondo la previsione del prezzo, PI Coin dovrebbe raggiungere un prezzo massimo di $ 114 nel 2023

Previsione PI Prezzo 2025

Il prezzo di mercato di PI dovrebbe raggiungere un livello massimo di prezzo di $ 240 nel 2025

Previsione PI Prezzo 2030

La previsione del prezzo di PI Coin per il 2030 afferma che il suo prezzo può raggiungere un prezzo massimo di $ 1.050

PI Coin $100: PI può raggiungere $100?

PI Coin deve crescere di sole 4 volte per raggiungere $ 100,

Si noti che il prezzo più alto di tutti i tempi di PI è $ 306 che ha raggiunto nel dicembre 2022 ed è cresciuto di quasi 21,4 volte in meno di un mese per raggiungere quel valore.

Pertanto, considerando una crescita di 21,4 volte in un mese, possiamo supporre che PI Coin non abbia nemmeno bisogno di un mese per raggiungere $ 100 (secondo i calcoli).

Tuttavia, anche le condizioni di mercato avranno un ruolo nel determinare il prezzo di PI nel prossimo futuro e, quindi, potrebbe aver bisogno di un po ‘più di tempo.

Tuttavia, raggiungere $ 100 è un obiettivo facile per PI Coin.

Previsione del prezzo Pi: PI Coin raggiungerà $ 1000?

PI Coin dovrà aumentare di 40 volte per raggiungere $ 1000

Inoltre, considerando la sua crescita di 21,4 volte in un mese (come calcolato in precedenza), possiamo dire che il prezzo di PI può raggiungere $ 1000, in meno di 3 mesi (secondo il calcolo).

Ma non è pratico per PI Coin mostrare una crescita simile nei tempi attuali a causa della differenza nelle condizioni macro e microeconomiche. Pertanto, potrebbe essere necessario più tempo del previsto per raggiungere $ 1000.

Dove posso acquistare Pi Coin?

Pi Coin può essere acquistato da vari scambi crittografici, tra cui: