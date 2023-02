Tron raggiungerà $ 1, $ 10 o $ 100?

Tron è un sistema operativo basato su blockchain che mira a fornire la proprietà completa ai creatori di contenuti digitali. Tron mira principalmente a rivoluzionare la condivisione di contenuti digitali e l’intrattenimento. In altre parole, il suo motivo è quello di creare una piattaforma di intrattenimento di contenuti digitali che possa aiutare gli utenti a condividere i loro contenuti digitali in modo facile ed economico.

Ciò che rende Tron unica è la sua prospettiva innovativa. Inoltre, supporta quasi 2000 transazioni in un secondo. Inoltre, non vi è alcuna commissione di transazione per il token TRX, che è davvero un vantaggio competitivo per Tron. Con Tron, gli artisti possono possedere completamente i loro contenuti e condividerli senza preoccuparsi delle commissioni di transazione. È davvero un punto a favore per Tron Blockchain.

In che modo Tron è diverso dagli altri?

TRON supporta più estensioni linguistiche in quanto utilizza i buffer di protocollo di Google. I buffer di protocollo di Google aiutano a sviluppare programmi per comunicare tra loro su una rete. Aiuta anche a memorizzare i dati.

TRON aiuta nell’esecuzione di programmi utilizzando una rete internazionale di nodi pubblici. È in grado di farlo utilizzando una macchina virtuale decentralizzata.

La rete TRON offre una commissione di transazione pari a zero ed è in grado di eseguire oltre 2000 transazioni al secondo.

L’implementazione della rete TRON richiede anche tariffe minime.

Statistiche sulle prestazioni di Tron

DeFi: Tron è il 4 ° classificato blockchain con $ 5,1 miliardi in TVL

NFT: Tron ha una presenza limitata o assente negli NFT

Gaming: Tron ha una presenza limitata nel gaming

Pagamenti: Oltre 800 commercianti accettano Tron

Nel complesso, Tron è un solido caso d’uso con punti di forza in DeFi con una certa presenza nei giochi e nei pagamenti. Crediamo, data la sua forza nella DeFi, che Tron sia un buon caso per gli investimenti.

Una domanda cruciale posta dagli investitori TRON è: Tron raggiungerà $ 1, $ 10 o anche $ 100? Se sì, quanto tempo ci vorrà per raggiungere quei livelli? Scopriamo le risposte a queste domande in questa relazione. Ci sono vari fattori che devono essere considerati durante la previsione del prezzo di una criptovaluta, come i suoi movimenti di prezzo, l’analisi della concorrenza, le tendenze del mercato, ecc. Analizziamoli singolarmente.

Tron raggiungerà $ 1?

TRX è 6 volte inferiore al suo valore massimo storico di $ 0,30, considerando il suo prezzo attuale di $ 0,05. Ora, tenendo presente il suo tasso di crescita di 150x in soli 4 mesi (come discusso sopra), il suo tasso di crescita a un mese è 37.5x. Significa che nei prossimi 12 mesi, il prezzo di mercato di TRX può raggiungere un valore teorico di $ 22,5.

Ma gli attuali fattori macroeconomici e la liquidità non sono simili al 2017-18 o al 2020-21. In altre parole, il prezzo di TRX può raggiungere quel valore in uno scenario ideale, ma le condizioni non sono ancora ideali. Quindi, TRX non raggiungerà sicuramente quel valore nel prossimo 1 anno.

Quindi, proviamo a scoprire il valore più realistico che può raggiungere in quel periodo. Come possiamo vedere (nel grafico), la pompa è stata piuttosto improvvisa e potrebbe essere dovuta a determinati fattori (come una pompa falsa), quindi, sarebbe più logico considerare il prossimo valore elevato di $ 0,15 che ha raggiunto nell’aprile 2021.

TRX ha impiegato 38 mesi (da febbraio 2018 ad aprile 2021) per raggiungere un valore elevato di $ 0,15 da $ 0,03, indicando una crescita di 5x.

Significa che, nei prossimi 38 mesi, il prezzo può crescere solo di 5 volte il prezzo attuale di $ 0,05. Pertanto, il prezzo di TRX può raggiungere solo un valore di $ 0,25 nei prossimi 38 mesi (più di 3 anni) e non $ 1.

Quindi, Tron raggiungerà $ 1? Beh, certamente sì, ma non presto. Per raggiungere un valore di $ 1, TRX deve crescere di 20 volte. Quindi, potrebbero essere necessari 12,6 anni per raggiungere quel valore.

Tron raggiungerà $ 10?

TRX deve crescere di 200x per raggiungere un valore di $ 10.

Allo stesso modo, tenendo conto dei fattori macroeconomici e delle condizioni di liquidità nello scenario recente, non possiamo andare dal tasso di crescita ideale di 150x in 4 mesi. Considerando il tasso di crescita pratico di 5x in 38 mesi, ci vorranno probabilmente circa 127 anni perché Tron raggiunga $ 10. Ma, ancora una volta, la situazione probabilmente non rimarrà la stessa in tutto e i fattori macroeconomici e la liquidità potrebbero rivelarsi a favore della moneta TRX. Pertanto, può probabilmente raggiungere quel valore prima di questo.

Quindi, Tron raggiungerà $ 10? Beh, non è certamente pratico se prevalgono i fattori attuali. Ma può raggiungere quel valore se la situazione cambia, tenendo presente la volatilità delle criptovalute.

Tron raggiungerà $ 100?

L’attuale prezzo di mercato di TRX (di $ 0,05) suggerisce che deve crescere entro il 2000x per raggiungere un valore di $ 100. Se Tron continua a crescere a 0,131x in un mese, avrà sicuramente bisogno di 1.272 anni per raggiungere $ 100, il che è praticamente impossibile.

Quindi, Tron raggiungerà $ 100? No, TRX certamente non raggiungerà quel valore perché non è abbastanza pratico. Ma, considerando la crescita della concorrenza di TRX e altri fattori, Tron può aspettarsi una buona crescita nel prossimo futuro.

Tron Prezzo Previsione 2023, 2025 e 2030

TRX Tron Prezzo Previsione 2023 è $0.120

TRX Tron Prezzo Previsione 2025 è $0.230

TRX Tron Prezzo Previsione 2030 è $0.994

Tron Reddit Discussioni

In una recente discussione su Reddit, gli utenti stanno discutendo sull’aumento della commissione di transazione dei token TRC20.

Un utente ha scritto che le persone otterranno più TRX nei portafogli con l’aumento delle commissioni. Mentre un altro ha commentato che le persone dovrebbero ora puntare più token TRX in modo da non dover pagare nulla.

Pertanto, gli utenti di Reddit hanno una risposta complessivamente neutrale alle commissioni di transazione recentemente aumentate su Tron.