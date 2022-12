Previsione Algorand 2023, 2025 e 2030

Algorand si considera la blockchain più potente e sostenibile al mondo. Algorand come Ethereum può ospitare altre criptovalute e progetti blockchain. Tuttavia, Algorand è una delle piattaforme blockchain più importanti che cercano di risolvere i principali problemi della blockchain come la scalabilità della rete, la velocità delle transazioni e la sicurezza della rete.

Nonostante l’affollato campo della blockchain L1, Algorand sta crescendo e anche l’adozione della blockchain di Algorand è cresciuta. La blockchain di Algorand viene utilizzata per supportare il portafoglio Bitcoin in El Salvador. Aggiunto ad esso per la prossima Coppa del Mondo FIFA, Algorand fungerà da partner ufficiale blockchain.

Progetti DEFI

Algofi: Algofi è una piattaforma Defi sviluppata sulla blockchain di Algorand. Algofi ospita i contratti intelligenti che alimentano il loro protocollo decentralizzato.

Folks Financ: Folks Finance è il principale protocollo algoritmico dei mercati dei capitali per prestiti e prestiti costruito e gestito sulla blockchain di Algorand.

Venue One: Venue One è uno scambio di previsioni blockchain non custodiale. Prendi posizioni in sport, eSport, finanza, eventi e altro ancora.

Mercato NFT

Abris.io: Abris.io è una società focalizzata su NFT Omni Stores. Abris consente ai creatori innovativi di tutto il mondo di mostrare la loro creatività come NFT come parte di una collezione esclusiva di NFT unici e rari o di avere un Omni Store con i loro diversi tipi di NFT e consentire loro di commercializzare le loro risorse senza confini.

AB2 Gallery: AB2 Gallery è un mercato decentralizzato per le risorse artistiche crittografiche protette sulla blockchain di Algorand.

Altri progetti basati su Algorand sono:

Casi d’uso di Algorand (adozione di Algorand)

L’adozione di Algorand è stata un problema a causa del campo altamente competitivo della blockchain L1. L’altra questione è stata la centralizzazione. Algorand è più centralizzato rispetto ai suoi concorrenti e la distribuzione dei token Algo è stata scarsa. Nonostante tutto ciò, c’è stata una crescente adozione della blockchain di Algorand.

Dobbiamo ricordare che Algorand è una delle piattaforme blockchain decentralizzate più giovani.

Algorand Prezzo Previsione: Che cosa è ALGO?

ALGO è la moneta nativa di Algorand e un componente chiave della rete blockchain di Algorand. Viene utilizzato come governance e utilizzato come ricompensa sulla blockchain di Algorand.

La fornitura totale massima di ALGO è di 10.000.000.000 con il 71% in circolazione. Ecco i tokenomici di ALGO:

3 miliardi di ALGO da immettere in circolazione nei primi cinque anni

1,75 miliardi di ALGO (stimati) da distribuire nel tempo come ricompense per i Nodi di Partecipazione

2,5 miliardi di ALGO da distribuire nel tempo ai nodi di inoltro

2,5 miliardi di ALGO riservati alla Fondazione Algorand e Algorand Inc.

0,25 miliardi di ALGO da distribuire per le sovvenzioni degli utenti finali

Algorand Prezzo Previsione 2023, 2025 e 2030

Previsione ALGO Prezzo 2023: La previsione massima del prezzo di Algorand 2023 è inferiore a $ 1. Si prevede che ALGO raggiungerà $ 0,55 nel 2023.

Algorand Price Prediction 2025: Si prevede che il prezzo dell’Algo raggiungerà $ 1,05 nel 2025.

Algorand Price Prediction 2030: Nel 2030 si prevede che ALGO avrà un valore di oltre $ 6.

Come acquistare Algorand?

Ecco alcuni passaggi generali da seguire se desideri acquistare Algorand: