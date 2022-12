Previsione Harmony One 2023, 2025 e 2030

in

ONE è un token nativo multiuso della rete Harmony. Di seguito sono riportati i suoi due principali casi d’uso:

Il token Harmony ONE viene spesso utilizzato per pagare diverse operazioni e servizi sulla rete. Ad esempio, pagare per l’archiviazione.

ONE consente ai suoi titolari di partecipare alla governance della rete attraverso il voto.

Previsione Harmony ONE prezzo

L’attuale prezzo di mercato di ONE al momento della scrittura è di $ 0,014 ed è aumentato di circa il 3,5% in 24 ore.

Scopriamo se ONE dovrebbe salire o scendere nel prossimo futuro. Prima di ciò, dobbiamo esaminare la sua cronologia dei prezzi negli ultimi mesi perché le sue prestazioni negli ultimi mesi possono aiutarci a ottenere il contesto richiesto per il futuro.

Sopra c’è il grafico di Harmony per 1 anno e come possiamo vedere che il suo prezzo di mercato un anno fa era di $ 0,25. Quindi, c’è un calo del 94,4% del suo prezzo in un anno. Inoltre, ci sono numerosi alti e bassi che affermano che l’escursione non è stata coerente.

Il suo prezzo è diminuito di oltre il 33,3% in soli tre mesi, tenendo presente che il suo prezzo 3 mesi fa era di $ 0,021.

Il valore massimo di tutti i tempi di ONE è di $ 0,35 che ha raggiunto nel gennaio 2022 e successivamente il prezzo ha iniziato a scendere e attualmente ha un prezzo di $ 0,014. Inoltre, il suo prezzo di mercato un mese fa era di $ 0,019. Significa che da allora è diminuito di oltre il 26,31%. Inoltre, Harmony è sceso del 96% rispetto al suo prezzo più alto di tutti i tempi, lasciando un margine di riflessione per la sua crescita nel breve tempo.

Previsioni di prezzo di Harmony ONE: 2023, 2025 e 2030

Sebbene le previsioni dei prezzi non siano mai accurate al centesimo per cento, una ricerca e un’analisi adeguate possono prevedere molto sul movimento dei prezzi. Qui, proviamo a prevedere il movimento dei prezzi di ONE.

Harmony ONEPrice Previsione 2023

Secondo la previsione del prezzo, nel 2023 il prezzo ONE dovrebbe superare un livello di prezzo medio di $ 0,023 e il valore del prezzo minimo previsto di ONE entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere di $ 0,021. Può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 0,25.

Previsione Harmony ONE Prezzo 2025

Secondo la previsione dei prezzi, nel 2025 il prezzo ONE dovrebbe superare un livello medio di prezzo di $ 0,042. Il valore del prezzo minimo previsto di ONE entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere di $ 0,041 e può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 0,050.

Previsione Harmony ONE Prezzo 2030

Secondo la previsione del prezzo, nel 2030 il prezzo ONE dovrebbe superare un livello di prezzo medio di $ 0,29 e il valore del prezzo minimo previsto di ONE entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere di $ 0,28. Può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 0,33.

Informazioni su Harmony One