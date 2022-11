Previsione Apecoin 2023, 2025 e 2030

L’attuale prezzo di mercato di Apecoin è di $ 2,93 (al 15 novembre 2022) ed è aumentato di circa il 10% in un solo giorno. Sebbene sia diminuito di oltre il 31% per 1 settimana, vale comunque la pena notare il suo aumento del 10% in 24 ore.

Proviamo ad esplorare vari sviluppi nell’ecosistema Apecoin che hanno praticamente contribuito al suo aumento dei prezzi.

BitPay, un fornitore di servizi di pagamento, recentemente (L’8 novembreesimo) ha annunciato l’accettazione di Apecoin da parte del team americano di broker di yacht e specialisti di charter.

Nell’agosto 2022, BitPay ha già annunciato il suo supporto per Apecoin, ovvero i commercianti BitPay potrebbero effettuare pagamenti in APE e altri utenti potrebbero acquistare, vendere e scambiare Apecoin senza problemi.

Ora, l’accettazione da parte dei broker di yacht è un’ottima notizia per Apecoin e i suoi utenti. Significa che le persone possono ora acquistare i loro yacht usando APE.

Previsione Apecoin Prezzo: Il tesoro di Apecoin è tenuto in custodia Coinbase

In un altro Tweet del 14 novembreesimo 2022, Apecoin ha rassicurato la sua comunità che non detiene alcun asset su FTX. Tenendo conto dello scenario attuale con FTX, Apecoin ha chiarito che la sua tesoreria è detenuta tramite Coinbase Custody in conti di custodia separati.

Si noti che Coinbase Custody è noto per fornire ai propri clienti un facile accesso online alle partecipazioni e consente loro di partecipare in sicurezza al trading.

Cos’è Apecoin?

ApeCoin è una criptovaluta affiliata al Bored Ape Yacht Club basata sulla blockchain ERC-20. Apecoin porta un aspetto di governance molto atteso nell’ecosistema APE. Tra le altre cose, ApeCoin rappresenta un token di governance (in altre parole, diritti di voto), dando ai possessori di ApeCoin voce in capitolo nello sviluppo del progetto e nelle decisioni importanti.

Come modo per mostrare gratitudine alla sua attuale comunità, ApeCoin ha deciso di dedicare una parte della sua riserva ai possessori di NFT Bored Apes o Mutant Apes, premiandoli con airdrop gratuiti. La quantità dell’airdrop dipendeva dalla rarità dell’NFT e dal numero di NFT detenuti dalla persona.

Ecco alcuni fatti su Apecoin:

Ape Foundation ha lanciato la moneta ape. Ape Foundation afferma che Ape Coin sarà guidata dalla comunità con il ruolo della Fondazione come amministratore e non come sorvegliante. Apecoin DAO governerà la comunità

Apecoin come molte altre criptovalute è un token ERC-20 emesso sulla Blockchain di Ethereum

Circa il 15% delle monete Ape circolanti sono state inviate agli attuali possessori di NFT BAYC e MAYC

È probabile che Apecoin venga utilizzato come gioco per guadagnare valuta in futuro. Si prevede che mentre Yuga Labs rafforza la sua posizione nello spazio Metaverse, Apecoin vedrà un aumento della domanda per le sue criptovalute.

Apecoin è attualmente al 35 ° posto nella capitalizzazione di mercato con quasi 300 milioni in circolazione

Apecoin ha raggiunto il suo massimo storico di $ 39 nell’ultima settimana di aprile e ha raggiunto il suo punto più basso dell’anno il 19 giugno 2022. Apecoin è salito del 40% dal suo fondo in una settimana

È anche possibile guadagnare interessi puntando Ape

Quali sono gli usi di Apecoin?

APECOIN è un token di utilità che può essere utilizzato per acquistare prodotti di gioco sviluppati dalla comunità BAIC.

Funziona come sviluppatori di terze parti nell’ecosistema integrando APE in giochi, progetti e altri servizi.

APE è adottato come incentivo per i giocatori in Benji Bananas, un gioco mobile play-to-earn sviluppato da Animoca Brands. Benji Bananas offre un Membership Pass (“Benji Pass”), un NFT che consente ai suoi proprietari di guadagnare gettoni speciali mentre giocano a Benji Bananas e consentirà anche a tali gettoni di essere scambiati con Apecoin.

Quali sono i vantaggi dell’utilizzo di Apecoin?

BAYC (la collezione più costosa di NFT) è dietro APECOIN. Pertanto, questa moneta ha una buona reputazione da parte degli altri a causa dell’approvazione.

Un importante vantaggio competitivo di Apcoin è la sua associazione con Yuga Labs, probabilmente la presenza più influente nello spazio NFT. Di conseguenza, Apecoin beneficia di tutto il capitale sociale associato al Bored Ape Yacht Club e a tutti gli altri progetti dell’ecosistema Yuga Labs.

Oltre ai premi NFT, APECOIN consente opzioni di pagamento e altre funzionalità esclusive all’interno dell’ecosistema APE.

APECOIN è stato sotto i riflettori sin dalla sua apparizione. I creatori hanno offerto molti incentivi per aumentare la loro utilità.

Perché Apecoin sta cadendo?

Il prezzo di Apecoin è sceso di recente. L’attuale prezzo di mercato di ApeCoin (APE) è $ 3,24 (a partire dall’11 novembre 2022).

Le varie ragioni alla base della diminuzione del suo prezzo possono includere l’indice dei prezzi al consumo e l’indagine della SEC su Yuga Labs. Proviamo ad esplorare varie ragioni per il suo prezzo diminuito.

Il prezzo di Apecoin è sceso da oltre $ 4 a meno di $ 3 nei 7 giorni.

Indice dei prezzi al consumo:

L’ultimo numero dell’indice dei prezzi al consumo (a settembre 2022) negli Stati Uniti è 296,76. Il valore era 280,13 all’inizio del 2022 ed è in costante aumento negli ultimi tre mesi (come illustrato dal grafico sottostante). Il valore dell’IPC è stato modificato dello 0,39% da agosto 2022 e di 8,225 da 1 anno fa (settembre 2021), il che dimostra che c’è un aumento dell’inflazione negli Stati Uniti.

L’aumento dell’IPC può anche essere uno dei motivi che contribuiscono al calo del prezzo di ApeCoin. Cerchiamo di capire perché. L’indice dei prezzi al consumo misura il grado di inflazione in qualsiasi economia. Un aumento dell’IPC significa che l’inflazione sta aumentando, cioè il prezzo dei beni essenziali è in aumento. In definitiva, si traduce in una riduzione della domanda di servizi non essenziali (o servizi e prodotti che non sono le necessità di base per la vita, come il gioco). Resta inteso che il gioco è una parte non essenziale e sarà più probabile che influisca in caso di inflazione. Ciò può eventualmente influenzare il prezzo delle criptovalute basate su giochi come ApeCoin.

La SEC sta indagando su Yuga Labs

Yuga Labs è la società dietro il Bored Ape Yacht Club e l’indagine della SEC sulla collezione NFT di Yuga Lab può essere un’altra ragione per la diminuzione del prezzo di ApeCoin. È perché la popolarità di Bored Ape Yacht Club è stato uno dei fattori cruciali dietro l’interesse degli investitori per APE. BAYC ha reso popolare l’arte basata sulle scimmie e quindi l’Apecoin.

Il mese scorso, la SEC stava indagando su Yuga Labs NFT e Apecoin per trovare la loro somiglianza con le azioni. Sebbene Yuga Labs non abbia creato Apecoin né sia stato giudicato colpevole di alcun illecito, può essere davvero un motivo per cui gli investitori non sono disposti ad acquistare Apecoin attualmente.

ApeCoin salirà o Apecoin si riprenderà?

Il mercato delle criptovalute è stato altamente volatile quest’anno e, considerando le condizioni del mercato, si prevede che il mercato complessivo delle criptovalute rimarrà inferiore quest’anno. Per quanto riguarda Apecoin, potrebbe seguire l’andamento del mercato per i prossimi mesi. Tuttavia, in futuro, ci sono maggiori possibilità per Apecoin di recuperare. Pertanto prevediamo che Apecoin salirà. Ecco le ragioni alla base:

Apecoin è supportato da BAYC che è la collezione più costosa di NFT. Apecoin ha anche un vantaggio competitivo con la sua associazione con Yuga Labs. Man mano che Yuga Labs aumenta la sua presenza nello spazio Metaverse (con investimenti in fila e alcune esecuzioni iniziate), la domanda di Ape Coins aumenterà alimentando il prezzo della criptovaluta. L’adozione di Apecoin come metodo di pagamento aiuterà Apecoin a salire più in alto. Gucci è il primo grande marchio ad accettare la moneta Ape come pagamento. Apecoin ha una comprovata esperienza. Ha quasi raggiunto $ 40 pochi mesi fa. Pertanto, quando le criptovalute si riprenderanno, Ape Coin ne beneficerà molto più di altri

Rischi: la criptovaluta cade di nuovo a causa del rallentamento economico / recessione. C’è una possibilità moderata in questo momento. Il mercato delle criptovalute è anche esposto a rischi sistemici come altre criptovalute o società in questo settore che falliscono. Infine, i ritardi nell’esecuzione da parte di Yuga Labs potrebbero portare a una minore domanda di Ape Coin che influisce sul suo prezzo a breve termine se non a medio e lungo termine.

Previsione dei tassi della Fed

I tassi dei fondi federali sono un importante fattore che contribuisce alla crescita di un’economia. Pertanto, possono anche influenzare i prezzi della criptovaluta in un certo modo.

Secondo l’ultimo comunicato stampa, ci può essere un altro aumento delle tariffe. Anche se la decisione finale sarà presa il 14 dicembreesimo, ci sono molti dati che favoriscono l’aumento dei tassi dei Fed Funds. Esploriamo.

Parliamo prima dei dati sull’inflazione di novembre negli Stati Uniti. Secondo le previsioni, l’inflazione continuerà a salire, il che può comportare un rialzo di 75 punti base del tasso della Fed. Un altro fattore è il mercato del lavoro, cioè la situazione occupazionale nel paese.

Rapporti recenti affermano che nell’ottobre 2022 i datori di lavoro statunitensi hanno assunto più dipendenti del necessario e il mercato del lavoro è più forte del previsto nel 2022. Secondo il comunicato stampa di BLS, l’occupazione totale non agricola è aumentata di 261k nel mese di ottobre. Si noti che allo scopo di spremere la liquidità, la Fed degli Stati Uniti mira a mantenere un tasso di disoccupazione del 7,5% e attualmente è del 3,7%. Significa che ci sono le più alte possibilità di un rialzo dei tassi della Fed.

In che modo l’aumento dei tassi dei fondi federali influenzerà ApeCoin?

L’aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve può certamente comportare un taglio della spesa da parte degli investitori.

L’alta inflazione e, quindi, alti tassi di alimentazione possono avere un impatto sulle persone per non rischiare i loro soldi nei giochi e quindi in Apecoin. Un aumento del tasso della Fed può portare gli investitori a scegliere altri investimenti, come banche, società di intermediazione e società ricche di liquidità, invece di investimenti speculativi (come le criptovalute), come Apecoin.

Nel caso in cui più persone riducano e vendano il loro ApeCoin in questo scenario, i prezzi della criptovaluta continueranno a rimanere bassi.

ApeCoin Prezzo Previsione 2022, 2023, 2025, 2030

Previsione Apecoin Prezzo 2022

La previsione aggregata Apecoin Prezzo 2022 è $7. 06. Inoltre, se Apecoin guadagna il 30% al mese per i prossimi due mesi, la previsione del prezzo di Ape Coin 2022 è $ 8,19.

Previsione Apecoin Prezzo 2023

Per la fine del 2023, si prevede che Apecoin raggiungerà $ 16,38 a condizione che il prezzo di Apecoin aumenti del 50% all’anno.

Previsione Apecoin Prezzo 2025

Per la fine del 2025, la previsione complessiva di Apecoin Price è $ 22,3. Utilizzando il calcolo matematico, se APE guadagna il 30% annuo, entro la fine del 2025 il prezzo di Apecoin potrebbe essere di $ 18.

Previsione Apecoin Prezzo 2030

La previsione aggregata del prezzo delle monete APE 2030 è $ 111.

Come acquistare Apecoin?

Il token ERC-20, il token nativo di Bored Ape Yacht Club, Apecoin è stata una delle criptovalute più performanti quest’anno. Tuttavia, ci sono state molte richieste su come Apecoin può essere acquistato. Ecco una guida completa all’acquisto di Apecoin:

Cerca le borse in cui Apecoin è elencato per il commercio

Con la mania della criptovaluta, gli scambi che offrono criptovalute per il commercio si sono moltiplicati. Tuttavia, ogni scambio ha un numero limitato di criptovalute elencate sulla sua piattaforma per il commercio. Pertanto, prima di investire il primo compito sarà quello di elencare il numero di scambi che offrono Apecoin per il commercio. Una volta elencati gli scambi, il secondo compito sarà scegliere lo scambio giusto. Ogni scambio ha la sua commissione di transazione, quindi, sarà consigliabile studiarlo prima di azzerare su uno scambio.

Apertura di un conto con l’Exchange

Una volta deciso con quale scambio andare per il trading, il secondo passo sarà quello di aprire un conto con lo scambio. Poiché il trading di criptovalute coinvolge le finanze, ti verrà richiesto di fornire la prova del tuo ID a scopo di verifica. Inoltre, dovrai aggiungere un conto bancario o qualsiasi modalità di pagamento per attivare il tuo account. Una volta fatto, dipenderà dallo scambio per attivare il tuo account. Lo scambio verifica i tuoi dati se tutto corrisponde al tuo account verrà attivato.

Aggiungere denaro per il commercio

Una volta verificato il tuo account e il conto bancario o qualsiasi altra modalità di pagamento è collegato allo scambio, il passo successivo è finanziare il tuo account. L’utente dovrà aggiungere denaro prima di effettuare qualsiasi operazione. La fiat diretta al commercio di criptovalute potrebbe non essere possibile, quindi il denaro viene aggiunto al portafoglio dello scambio e quindi sarai in grado di effettuare gli acquisti.

Acquista APEcoin

Dopo aver aggiunto i soldi al portafoglio, dovrai acquistare Apecoin dallo scambio. Poiché ogni scambio ha più criptovalute elencate, dovrai cercare APE o Apecoin e quindi fare clic su Trade. Una volta fatto è possibile specificare la quantità o il numero di Apecoin che si desidera acquistare. Dopodiché, puoi semplicemente fare clic su Acquista e avrai completato il tuo primo commercio Apecoin.

Conservazione di Apecoin

Una volta effettuato l’acquisto, il passo successivo è conservare l’Apecoin. La memorizzazione dipende dall’utente stesso. Un utente può memorizzare gli Apecoins acquistati nei portafogli dello scambio o per motivi di sicurezza, può trasferire la quantità acquistata su un portafoglio esterno sicuro.

Dove acquistare Apecoin?

Apecoin è una delle criptovalute in più rapida crescita e più piattaforme hanno elencato Apecoin per il commercio. Alcuni degli scambi in cui è possibile acquistare Apecoin sono:

Crypto.com: Crypto.com è uno degli scambi crittografici più popolari con Cronos come moneta nativa. La piattaforma consente un deposito di $ 50.000 al giorno tramite il conto corrente della banca degli Stati Uniti. La preferenza di questo metodo è consigliabile in quanto lo scambio non addebita alcuna commissione di deposito quando si opta per questo metodo di pagamento. La commissione di cambio di Crypto.com è dello 0,4% per diapositiva.

Puoi avere una commissione di cambio molto più bassa se consideri il trading in CRONOS, il token nativo di crypto.com.

Binance: Binance è uno degli scambi crittografici più famosi e ha un gran numero di criptovalute elencate in esso. La parte migliore dello scambio Binance è che ti consente di scambiare valute non diverse e non solo USD. In Binance, Apecoin è scambiato con Bitcoin e BUSD.

Binance ha una commissione di cambio molto inferiore rispetto a crypto.com. La commissione di cambio di Binance per diapositiva è di $ 0,10. Ma questa commissione è applicabile solo se Apecoin viene scambiato contro la coppia Bitcoin.

Se scegli di acquistare ApeCoin istantaneamente su Binance con la tua carta di debito o di credito, viene addebitata una commissione di cambio più elevata e una commissione di deposito. La commissione di cambio per diapositiva è del 4,5% e la commissione è dello 0,5%.

Binance ha passaggi leggermente diversi da seguire per acquistare Apecoin. Ecco i passaggi da seguire per acquistare o scambiare Apecoin su Binance:

Crea un account gratuito sul sito web di Binance o sull’app: Puoi creare un account Binance gratuito in tre passaggi: Registrati tramite l’app Binance Registrati tramite il sito web utilizzando la tua e-mail Registrati tramite il sito web utilizzando il tuo numero di cellulare

Puoi creare un account Binance gratuito in tre passaggi:

Scegli come vuoi acquistare l’asset ApeCoin (APE): Le modalità di pagamento su Binance sono: Carta di credito/debito Deposito in banca P2P Trading Pagamento di terze parti

Le modalità di pagamento su Binance sono:

Binance ti consente di acquistare criptovalute al prezzo selezionato per 1 minuto, dopodiché il prezzo viene aggiornato al prezzo spot.