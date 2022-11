Previsione prezzo Smooth Love Potion (SLP) 2023, 2025 e 2030

in

Smooth Love Potion (SLP) è un token ERC-20 utilizzato nell’universo di gioco di Axie Infinity. I token SLP si guadagnano giocando ai giochi Axie Infinity poiché il progetto è stato fondato da Trung Nguyen, che ha lasciato il suo ruolo di sviluppatore di software negli Stati Uniti per concentrarsi sul progetto.

Uno dei fatti interessanti sul token SLP è che il token Smooth Love viene bruciato ogni volta che vengono allevati nuovi Axies. La moneta ha un’offerta limitata. Attualmente, ci sono circa 4.372.441.637 monete SLP in circolazione.

Alla fine di gennaio 2022, il numero totale di giocatori attivi sui giochi Axie Infinity era di 2.780.533. Il prezzo SLP era quindi $ 0,009866. 9 mesi dopo, cioè il 30 settembre 2022, i giocatori attivi mensili sono crollati a 739.022.

Il prezzo SLP è crollato a $ 0,003286 il 30 settembre.

Riepilogo prestazioni prezzo SLP

Ultimi 30 giorni: -21,1%

Ultimi 6 mesi: -51,2%

YTD: -90,9%

Previsione SLP Crypto: prestazioni negli ultimi 6 mesi

Giugno 2022: -28,6%

Luglio 2022: -2,4%

Agosto 2022: -11,4%

Settembre 2022: -7,6%

Ottobre 2022: + 2,1%

+ Novembre 2022: -23,1%

Vantaggio di SLP rispetto al resto delle criptovalute

Due fattori importanti che potrebbero aiutare SLP a crescere in futuro:

Espansione del gioco blockchain: L’industria del gioco blockchian si sta espandendo e SLP è destinata a svolgere un ruolo molto importante in esso.

Axie Infinity è una delle criptovalute di gioco basate su blockchain più popolari. Smooth Love Potion (SLP) è la risorsa principale di gioco di Axie Infinity. Pertanto, con l’espansione del gioco blockchian, Axie Infinity guadagnerà automaticamente e quindi contribuirà ad aumentare la domanda di token SLP.

Fornitura limitata: La fornitura limitata è uno dei vantaggi di SLP. Attualmente, l’offerta circolante di token SLP è 43.33B. Ora, una volta che le condizioni del mercato migliorano, ci sono maggiori possibilità di aumenti della domanda di SLP.

Una volta che la domanda aumenta, le probabilità che l’offerta di SLP diminuisca sono molto alte. Con un’offerta limitata e una domanda in aumento, i prezzi SLP potrebbero iniziare a salire e potrebbero raggiungere $ 1 o superiore nel prossimo futuro.

SLP salirà o SLP si riprenderà?

SLP funge da valuta nativa di gioco per i giochi Aixe Infinity. Il prezzo SLP ha iniziato a crollare ad aprile, quando la Fed statunitense ha annunciato di ridurre il bilancio della Fed. Tuttavia, il crash non si è limitato a SLP o altre monete Play-to-Earn, l’intero mercato delle criptovalute si è schiantato dopo l’annuncio.

Il prezzo delle monete da gioco o play-to-earn è diminuito drasticamente. Quando il prezzo ha iniziato a scendere, anche il numero di giocatori mensili sulla piattaforma di gioco Axie Infinity ha iniziato a diminuire. Fino a maggio, il calo del numero di giocatori mensili non era molto, ma a giugno dopo il fiasco di Luna, il prezzo di SLP è crollato in modo massiccio e, con il prezzo che ha toccato il fondo, l’interesse del giocatore per Axie Gaming è diminuito di oltre il 50%.

Tuttavia, crediamo ancora che il prezzo di SLP salirà, ma affinché SLP si riprenda, più giocatori devono tornare sulla piattaforma. Ci sono stati molti tentativi da parte degli sviluppatori di attirare i giocatori sulla piattaforma, ma i tentativi sono falliti.

Una buona notizia per SLP è che il numero di giocatori mensili su Axie è rimasto intatto negli ultimi 2 mesi e settembre ha visto un aumento del numero di giocatori, per la prima volta negli ultimi 8 mesi. Pertanto, ci sono maggiori possibilità che il prezzo SLP salga a condizione che le condizioni del mercato migliorino e che più giocatori affollano la piattaforma di gioco Axie Infinity.

Dati dei giocatori di Axie Infinity Live (ultimi 30 giorni): c’è stato un aumento marginale del numero di giocatori sulla piattaforma Axie Infinity. Negli ultimi 30 giorni, la piattaforma ha visto 680.144 giocatori visitare la piattaforma.

Tuttavia, questo è ben al di sotto del numero di giocatori che hanno visitato la piattaforma prima di maggio 2022. Il numero massimo giornaliero di utenti sulla piattaforma Axie Infinity è stato di 2,7 milioni. Il 9 maggio 2022, il numero di utenti attivi è sceso sotto 1 milione per la prima volta nel 2022 e da allora è diminuito rapidamente.

Attualmente, il numero di utenti attivi al giorno sulla piattaforma Axie Infinity è leggermente superiore a 20.000.

SLP Crypto Prediction 2022: previsione degli esperti

Previsione media prezzo SLP 2022: US$ 0,004

La previsione massima del prezzo SLP 2022 è $ 0,0082 se SLP guadagna il 20% al mese da oggi.

Previsione SLP Prezzo 2023

La previsione di prezzo SLP 2023 è $ 0,033. Tuttavia, questa è la previsione aggregata del prezzo SLP 2023.

Previsione SLP Smooth Love Potion Prezzo 2025

Previsione media prezzo SLP 2025: US$ 0,011

Se SLP guadagna, 20% all’anno da oggi, la previsione del prezzo della pozione d’amore liscia 2025 è $ 0,00689.

Se SLP guadagna, il 30% all’anno da oggi, la previsione del prezzo della pozione d’amore liscia 2025 è $ 0,00875.

SLP Smooth Love Potion Prezzo Previsione 2030

Prezzo medio SLP Previsione 2030: US$ 0,054

Se SLP guadagna, il 20% all’anno da oggi, la previsione del prezzo della pozione d’amore liscia 2030 è $ 0,0171.

Futuro SLP

Il futuro di SLP dipende completamente dal suo ecosistema di SLP. Un ecosistema forte potrebbe spingere il prezzo dei token SLP oltre $ 0,10 entro la fine del 2022 o lo stesso ecosistema potrebbe far crollare completamente il prezzo a seguito di un sell-off di massa.

Ad esso si aggiungono altri fattori che determineranno il futuro di SLP sono il miglioramento delle condizioni generali del mercato crittografico e i giochi Axie Infinity che recuperano i visitatori o i giocatori persi.

SLP Crypto Prediction: come acquistare SLP Coin?

I gettoni Smooth Love Potion possono essere guadagnati giocando su Axie Infinity. Inoltre, i seguenti passaggi possono essere seguiti anche per acquistare SLP Coin:

Passaggio 1: trova uno scambio che offra SLP Coin for Trade

Passaggio 2: creazione di un account con Exchange: Dopo aver selezionato lo scambio, il passo successivo sarà creare un account e aggiungere una modalità di pagamento allo scambio. Potrebbe esserti richiesto di fornire la tua prova di identità per aprire un conto con gli scambi.

Passaggio 3: verifica la tua identità: Dopo aver creato il tuo account, ti verrà richiesto di verificare la tua identità in modo che lo scambio possa attivare il tuo account. Dopo la verifica, dipende dal periodo di tempo di scambio per attivare il tuo account.

Passaggio 4: finanzia il conto: Il prossimo passo è finanziare il tuo account. Puoi farlo con un conto corrente o qualsiasi altra modalità di pagamento.

Passaggio 5: effettuare l’acquisto: Il prossimo è effettuare l’acquisto. Puoi acquistare la quantità di SLP a seconda del valore del tuo portafoglio.

Dove acquistare SLP Coin?

Scambi molto limitati offrono token SLP per il trading. Uno dei migliori scambi per acquistare il token della pozione d’amore Smooth è Binance.

Gemini, FTX e Crypto.com sono altre piattaforme che supportano i token SLP.

Previsione prezzo monete SLP 2022: domande frequenti

Qual è la previsione del prezzo della pozione d’amore liscia?

La previsione del prezzo della pozione d’amore liscia per il 2022 è $ 0,005 e la previsione del prezzo per SLP per il 2025 è $ 0,015.