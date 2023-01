Previsione Bitcoin 2023 – 2025 – 2030

In questa guida, esprimeremo la nostra opinione e quella del mercato sul futuro di BTC mentre discutiamo delle previsioni dei prezzi di Bitcoin per il 2023 e oltre.

Tieni presente che dovresti prendere questa e qualsiasi altra previsione con un pizzico di sale poiché prevedere qualsiasi cosa è un compito ingrato, per non parlare di prevedere il futuro di un nuovo asset finanziario altamente volatile come Bitcoin.

Ora, entriamoci dentro. Prima di approfondire la previsione del prezzo di Bitcoin e rispondere alle domande se BTC è un buon investimento o meno, perché BTC avrà successo o fallirà o perché il prezzo di Bitcoin aumenterà o diminuirà, diamo rapidamente un’occhiata a ciò che è BTC e alla sua storia fino ad oggi.

Panoramica a lungo termine di Bitcoin

Se siamo onesti, bitcoin è ancora, per la maggior parte, un giocattolo preferito di speculatori esperti e meno esperti, ma anche il numero di costruttori sta crescendo.

L’ecosistema e le infrastrutture circostanti vengono costruiti a un ritmo accecante, mentre la presenza e il riconoscimento del marchio stanno raggiungendo i massimi storici, specialmente tra le giovani generazioni.

Il vecchio establishment, composto per lo più da vecchi uomini bianchi, sta ancora urlando contro bitcoin, lanciando colpi, insulti e chiedendo un divieto (la migliore prova della loro evidente mancanza di comprensione di come funziona bitcoin).

Fortunatamente, la biologia è dalla parte di bitcoin: la vecchia classe dirigente e le tecnologie arcaiche a cui si aggrappano stanno morendo, facendo spazio a nuove idee e tecnologie.

Bitcoin possiede già immobili nella testa dei prossimi decisori e detentori di ricchezza ed è solo questione di quando, non di volontà, bitcoin entrerà nel mondo finanziario mainstream.

Diamo un’occhiata all’azione storica dei prezzi e poi alle forze fondamentali che spingeranno bitcoin verso l’alto nel 2022.

Possiamo dividere i fondamenti in due categorie: miglioramenti del protocollo e costruzione di ecosistemi/infrastrutture.

Bitcoin Prezzo Previsione

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Bitcoin Prezzo Previsione 2023

L’alta inflazione e la situazione macroeconomica estremamente pericolosa si sono riflesse pesantemente sul prezzo del Bitcoin nel 2022. Quando prendiamo i problemi crittografici interni con grandi giocatori come FTX, Celsius, Voyager, Luna che vanno giù, il 2023 non sembra troppo buono per i tori. Probabilmente vedremo un sacco di noiosa azione laterale dei prezzi con la tendenza a scivolare verso il basso con ogni tremore di mercato minore.

Previsione BTC Prezzo 2025

Il nostro modello di previsione vede BTC raggiungere $ 81217,82 nel 2025.

Quanto varrà BTC tra 5 anni?

Il prezzo di BTC in 5 anni potrebbe aggirarsi intorno a $ 37663,30

Bitcoin Prezzo Previsione 2030 – 2040

Quanto varrà Bitcoin nel 2030?

Il nostro modello di previsione vede Bitcoin raggiungere $ 203044,55 nel 2030.

Quanto varrà Bitcoin nel 2040?

Il nostro modello di previsione vede Bitcoin raggiungere $ 406089,09 nel 2040.

Vale la pena acquistare Bitcoin?

Siamo sostenitori degli investimenti moderatamente rischiosi: investi la maggior parte del tuo portafoglio di criptovalute in BTC (50%); Il 35% in un paniere di monete a grande capitalizzazione e il resto in piccoli progetti con enormi rialzi. Quindi, in questo contesto, vale la pena acquistare Bitcoin.

Bitcoin è un buon investimento?

Bitcoin è, proprio come tutte le altre criptovalute, un investimento rischioso. Ha una maggiore probabilità di salire che scendere a causa del buon caso d’uso, della tokenomica ben progettata, della comunità attiva e di un team solido alle spalle.

Quanto varrà Bitcoin?

Per il futuro a breve termine, potrebbe raggiungere $ 10449,47. A lungo termine (8-10 anni), potrebbe saltare a $ 203044,55 o anche più in alto.

Perché Bitcoin avrà successo e salirà di prezzo?

Bitcoin ha un buon caso d’uso, tokenomica ben progettata, comunità attiva e un solido team alle spalle. Tutti questi sono un prerequisito per il successo ed è per questo che il nostro modello di previsione vede Bitcoin salire fino a $ 203044.55 nel 2030.

Perché Bitcoin fallirà e scenderà di prezzo?

I progetti crittografici falliscono per vari motivi. Alcuni dei più comuni sono: il team diventa canaglia e abbandona il progetto, i regolatori lo dichiarano illegale e gli scambi di stampa per delistarlo, mancanza di attenzione dei media, concorrenti di maggior successo, mancanza di una strategia di marketing ben progettata, perdita del supporto della comunità, potenziale vulnerabilità nel protocollo, mancato raggiungimento dell’attività minima di sviluppo prevista sul protocollo, incapacità di attirare nuovi sviluppatori per costruire sulla loro piattaforma.

Quanto in alto andrà Bitcoin?

Il nostro modello di previsione vede il prezzo di Bitcoin esplodere e raggiungere $ 406089,09 in un lontano futuro.

Bitcoin può renderti milionario?

Sì, se ne acquisti una somma abbastanza grande. Non aspettarti di investire $ 100 e diventare un milionario Bitcoin. Ma le esplosioni di prezzo 100x sono una vista comune in cripto, quindi un investimento di $ 10k in Bitcoin potrebbe renderti milionario.

Domande frequenti sulla previsione del prezzo di Bitcoin

Bitcoin aumenterà di valore?

Dipende da chi chiedi. Gli appassionati di criptovalute lo credono decisamente e considerando che il numero di “persone infette da crittografia” cresce di giorno in giorno, è molto probabile che il bitcoin aumenterà di valore nei prossimi anni.

Perché il bitcoin sta scendendo?

Bitcoin è una materia prima / valuta quotata in borsa, disponibile per ordini di acquisto e vendita senza sosta e a seconda delle forze di mercato, sia interne che esterne, il suo prezzo oscilla sia verso l’alto che verso il basso. Tuttavia, la tendenza generale a lungo termine è positiva e tutti i crolli dei prezzi sono relativamente di breve durata.

Perché il bitcoin sta salendo?

Perché viene considerato un rifugio sicuro contro gli strumenti finanziari tradizionali e il numero di persone che lo credono è in espansione. E poiché qualsiasi tipo di denaro ha valore solo perché le persone lo attribuiscono, il valore del bitcoin continua a crescere proporzionalmente al numero di persone che lo considerano prezioso.

È intelligente investire in Bitcoin?

Dipende dal tuo profilo di investimento, sei un investitore a lungo termine o a breve termine. Indipendentemente dalle tue affinità di investimento, ti consigliamo vivamente di fare ricerche approfondite prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

Bitcoin può raggiungere un milione?

Se il bitcoin raggiungesse $ 1 milione per moneta, ciò significherebbe il crollo completo dell’attuale ordine economico e un totale cambiamento di paradigma nella percezione delle persone dell’economia e dei sistemi finanziari. E questo è nel regno delle possibilità nei prossimi 10 anni.

Bitcoin può essere scambiato con denaro reale?

Naturalmente, puoi scambiarlo su varie criptovalute in scambi fiat o venderlo faccia a faccia a qualcuno che è disposto a pagarti.

Quanto varrà Bitcoin nel 2022?

Secondo alcuni analisti, Bitcoin potrebbe raggiungere i 123.500 dollari entro la fine del 2022.

Qual è stato il prezzo più basso di Bitcoin?

Il prezzo più basso registrato è stato nell’ottobre 2010, quando Bitcoin era appena agli inizi e valeva meno di un dollaro e costava $ 0,125, e nel 2011 da febbraio ad aprile, era scambiato a $ 1,00.

Quanto varrà Bitcoin nel 2030?

Il numero di analisi delle previsioni dei prezzi che vedono Bitcoin salire ben al di sopra dei $ 500.000 entro il 2030 è in aumento.

Bitcoin può essere convertito in denaro?

Sì, o su bancomat crittografici o acquista vendendolo sugli scambi e poi prelevando sul tuo conto bancario.

Bitcoin è sicuro e legale?

Bitcoin deve ancora essere regolamentato nella maggior parte del mondo, ma le storie sui quadri giuridici positivi sviluppati intorno a bitcoin e cripto stanno spuntando con crescente frequenza. Non è illegale, con l’eccezione di un paio di paesi del mondo marginali.

Come posso iniziare ad acquistare Bitcoin?

Puoi andare qui direttamente per iniziare a comprare Bitcoin.

Fondamenti

Miglioramenti del protocollo

Il giornalista freelance Ian Edwards ha scritto un eccellente pezzo sui miglioramenti del protocollo bitcoin che puoi leggere qui. Ecco l’estratto con gli sviluppi più importanti. Vale la pena notare che il prolifico sviluppatore di bitcoin Pieter Wuille ha presentato due proposte di miglioramento Bitcoin (BIP) il 6 maggio che offrono piani che potrebbero rivelarsi fondamentali per un possibile aggiornamento della criptovaluta.

Il primo BIP di Wuille descrive un “nuovo tipo di output SegWit versione 1, con regole di spesa basate su Taproot, firme Schnorr e rami Merkle”.

Mentre il secondo descrive “la semantica del sistema di scripting iniziale sotto bip-taproot”.

Di seguito sono riportati gli sviluppi del protocollo più importanti su cui si sta lavorando in questo momento, senza scadenze precise su quando verranno implementati.

ALBERO

MAST, abbreviazione di Merkelized Abstract Syntax Trees, propone di migliorare Bitcoin cambiando il modo in cui i contratti intelligenti vengono scritti sulla blockchain. In effetti, consente ai contratti intelligenti di essere suddivisi nelle loro singole parti. Ciò ha diversi vantaggi in termini di privacy, dimensioni delle transazioni e consentendo contratti intelligenti più grandi. Ci sono ottimi articoli su MAST qui, qui e qui. Non esiste una tempistica stabilita per la sua implementazione.

Firme Schnorr

Le firme Schnorr, che prendono il nome dal loro inventore, Claus-Peter Schnorr, sono una proposta per sostituire l’attuale algoritmo di firma digitale di Bitcoin (ECDSA) con uno più efficiente. Il primo modo in cui miglioreranno il protocollo bitcoin è che consentiranno l’aggregazione di più firme di transazione in una singola firma.

Ciò renderebbe le dimensioni delle transazioni più piccole in questi tipi di transazioni e potrebbe ridurre l’uso della transazione dello spazio di archiviazione e della larghezza di banda della rete Bitcoin di circa il 25%. In secondo luogo, le firme di Schnorr aumenterebbero la privacy delle transazioni multisig aggregando le firme in queste transazioni, mascherando così le firme originali.

Antiproiettile

I bulletproofs promettono di migliorare la privacy di Bitcoin nascondendo quantità di transazioni, pur lasciando pubblici gli indirizzi del portafoglio del mittente e del destinatario. Sono già implementati su Monero mentre l’implementazione di Bitcoin è ancora in sospeso e secondo Wuille “troppo prematuro per proporre l’inclusione in Bitcoin”.

Transazioni riservate

Le transazioni riservate (CT) manterrebbero gli importi delle transazioni Bitcoin visibili solo ai partecipanti alla transazione.

Progetti Sidechain

Le sidechain hanno lo scopo di consentire ad altre blockchain di connettersi alla rete Bitcoin utilizzando una moneta separata legata al bitcoin. Ciò significa che ogni sidechain è una blockchain separata che può avere regole diverse dalla mainnet Bitcoin pur rimanendo connessa ad essa. Ci sono diverse proposte sidechain attualmente in fase di sviluppo: Liquid Network, RSK e Drivechain.

Rete liquida

Liquid è una sidechain privata, quindi c’è un certo controllo su chi può accedervi. I vantaggi di Liquid sono che consente transazioni istantanee, privacy (le transazioni riservate sono integrate) e la possibilità per gli utenti di detenere fondi liquidi al di fuori di uno scambio.

RSK

RSK è una sidechain che prevede di portare funzionalità di contratto intelligente e pagamenti quasi istantanei alla rete bitcoin. Come Liquid, utilizza un sistema federato, con custodi che tracciano il movimento di bitcoin tra la rete di RSK e la mainnet di Bitcoin. Lo fa utilizzando un token chiamato SBTC (smart bitcoin), che è ancorato a BTC con un rapporto 1: 1.

Catena motrice

Drivechain prevede di consentire il collegamento di più blockchain alla mainnet di Bitcoin. Come RSK, le sidechain Drivechain costruite possono essere protette dai minatori Bitcoin utilizzando il mining unito. A differenza di RSK, Drivechain è flessibile e gli sviluppatori potrebbero creare sidechain su misura per le specifiche che desiderano, come blocchi di dimensioni maggiori o funzionalità di privacy.

Mimblewimble

Mimblewimble è una proposta per una blockchain simile a bitcoin che afferma di fornire una maggiore sicurezza rispetto all’attuale protocollo Bitcoin, una migliore scalabilità, un diverso tipo di sicurezza crittografica e un algoritmo di mining resistente agli ASIC per incoraggiare il decentramento del mining.

Rete Lightning

Naturalmente, c’è il progetto altamente controverso Lightning Network, la tanto attesa soluzione di ridimensionamento di livello 2 che porta molte speranze dei bitcoiner e attira molte controversie e detrazioni da altri campi, principalmente da fork bitcoin come BCH e BSV.

Lightning Network, ha visto una crescita significativa lo scorso anno. La prima implementazione di Lightning sviluppata da Lightning Labs è stata lanciata in beta a marzo 2018.

In poco più di un anno da quando è live su mainnet, ci sono ora quasi 4.300 nodi con canali attivi e circa 38.000 canali totali. La crescita più ripida dei nodi negli ultimi tre mesi potrebbe potenzialmente essere collegata al rilascio del nodo Casa Lightning, che ha reso l’esecuzione di un nodo significativamente più semplice per un normale utente non tecnico.

Vale anche la pena sottolineare che il numero medio di canali per nodo è aumentato costantemente nel corso dell’ultimo anno. Anche la capacità dei nodi e della rete complessiva è aumentata nell’ultimo anno fino agli attuali 1.079 BTC (più di 6 milioni di dollari) bloccati in nodi e canali.

Ecosistema e infrastrutture

Normative

Non è un segreto che uno degli ostacoli all’ingresso degli investitori istituzionali nello spazio crittografico è la necessità di un quadro normativo adeguato; Gli hedge fund non possono semplicemente investire i fondi dei loro clienti nello stesso modo libero e semplice di un investitore al dettaglio.

La regolamentazione non è un killer crittografico. La regolamentazione fornirà la necessaria chiarezza agli investitori grandi e piccoli, nonché alle entità che emettono le monete stesse. Le persone possono iniziare a concentrarsi su come questi asset possono essere sfruttati al meglio per diversificare i portafogli, trasferire denaro all’estero e migliorare i modelli di business, invece di guardarsi alle spalle per paura di entrare in conflitto con la SEC. Con l’aumento della regolamentazione, seguirà una maggiore adozione, in particolare tra coloro per i quali la dovuta diligenza è fondamentale. Le istituzioni finanziarie saranno in grado di portare con fiducia queste opzioni di investimento ai loro clienti, i fondi pensione possono incorporare criptovalute nelle loro partecipazioni a lungo termine – le applicazioni sono infinite.

Questo nostro articolo copre le normative bitcoin e gli attuali quadri legali che lo circondano, in tutto il mondo.

Sostenitori famosi

Jack Dorsey è il CEO di Twitter e ha mostrato il suo supporto per Bitcoin (BTC) e Lightning Network.

Steve Wozniak è noto per aver co-fondato Apple, una delle più grandi aziende del mondo. Wozniak ha detto che Bitcoin diventerà la valuta mondiale.

C’è un altro toro Bitcoin sul mercato, Peter Thiel. Il venture capitalist ha già scommesso su Bitcoin e sulla possibilità che diventi un rifugio sicuro simile all’oro. Durante una conversazione con CNBC, ha detto che sarebbe stato lungo Bitcoin e neutrale di tutto il resto.

Tim Draper, un investitore di venture capital riconosciuto, partecipa al mercato delle criptovalute da molto tempo. Ha investito in Bitcoin quando è stato scambiato sotto $ 1.000 e ha anche fatto previsioni molto rialziste per il futuro di questo asset digitale.

Ashton Kutcher è stato un esplicito sostenitore di Bitcoin e ha investito in una blockchain di scommesse sportive, UnikoinGold, insieme al miliardario Mark Cuban.

Joe Rogan ha detto di essere affascinato dall’idea, ma non ha dato al bitcoin tutta la sua attenzione, ma pensa che potrebbe davvero scuotere l’economia globale.

Conclusione

L’attuale sentimento nella comunità Bitcoin è positivo e i miglioramenti tecnici insieme alla crescita complessiva dell’ecosistema stanno predicendo un futuro luminoso in futuro. Gli indicatori tecnici stanno segnalando un’imminente corsa rialzista e con più persone che comprendono le caratteristiche uniche e i vantaggi del bitcoin rispetto al sistema tradizionale. Mentre la performance passata non è un grande indicatore per il prezzo futuro, i fondamentali alla base di Bitcoin potrebbero vederlo salire nel prossimo futuro a $ 200.000 USD attraversando il suo prezzo più alto di tutti i tempi.