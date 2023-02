Previsione Chiliz 2023 – 2025 – 2030

Chiliz (Ticker- CHZ) è un token di utilità fondato a Malta nel 2012. Viene utilizzato nello sport e nell’intrattenimento con l’obiettivo principale di riunire i tifosi e i loro club. Essendo il token ufficiale di Socios.com (un’app di influenza e ricompensa dei tifosi), Chiliz offre ai fan più da fare che essere spettatori e consente loro di essere coinvolti più attivamente nell’influenzare alcune decisioni del club come il voto.

I club sono ancora coinvolti nel sollevare questioni che devono essere affrontate, ma i proprietari dei token guidano il processo decisionale. Chiliz è sia un token ERC-20 che BEP-2; È finito e anche fungibile.

Previsione Chiliz

Al momento della scrittura, Chiliz attualmente scambia a 52 centesimi per token.

DigitalCoinPrice ritiene che il prezzo obiettivo di fine anno per CHZ sarà di 85 centesimi. Hanno anche messo i prezzi a lungo termine del progetto a $ 1,62 e $ 2,50 rispettivamente nel 2025 e nel 2028.

WalletInvestor mostra previsioni più rialziste per CHZ. Il loro prezzo obiettivo a 1 anno è di 97 centesimi e un obiettivo di prezzo di $ 3,16 per Chiliz.

Gov.Capital elenca le sue previsioni a un anno e a cinque anni rispettivamente a $ 1,29 e $ 5,35.

Fondamenti

Caso d’uso

Chiliz è un token di utilità utilizzato su una piattaforma di contratto intelligente, Socios.com. Ogni token è coniato sulla blockchain di Chiliz e anche il voto passa attraverso la stessa blockchain.

Il token consente principalmente un paio di attività che sono

Interazioni più intime tra proprietari di club e tifosi e più interazioni con i tifosi

Registro di voto crittografato: i fan possono partecipare alle decisioni guidate dai fan in base al numero di token dei fan posseduti. Più gettoni ha un fan, più votano e più valutano verso l’alto fino a raggiungere lo status VIP.

I token possono anche essere scambiati e scambiati a prezzi diversi, quindi oltre all’acquisto di fan token; puoi anche scambiare Chiliz per un profitto.

Tokenomics

Chiliz prezzo oggi è $0.52. ha una fornitura circolante di 5,5 miliardi di CHZ e una fornitura totale di circa 8,9 miliardi di CHZ. Chiliz ha una capitalizzazione di mercato di $ 2,9 miliardi. Il prezzo più alto della moneta è stato il 13 marzo 2021, a $ 0,89, mentre la moneta ha toccato un minimo di $ 0,007415. La moneta è classificata #51 su CoinMarketCap.

Squadra

Il team Chiliz è una delle 100 persone provenienti da oltre 25 paesi del mondo. I principali tra loro sono

Alexandre Dreyfus – AMMINISTRATORE DELEGATO

Emma Diskin – DIRETTORE OPERATIVO

Max Rabinovitch – CHIEF STRATEGY OFFICER

Gli account online della moneta hanno ricevuto molte risposte positive in risposta alla loro crescente diffusione e presenza. Aprile è stato un mese fantastico per l’azienda e, sebbene non riflettesse molto nel prezzo delle monete, è una buona notizia per i possessori a lungo termine e per coloro che vogliono unirsi al carrozzone. La loro credibilità è consolidata grazie alle partnership con importanti club di calcio come Barcellona, Juventus e AC Milan. E le prospettive di andare in altri sport in futuro hanno molto più senso. Sono in continua crescita e le loro nuove assunzioni di personale sembrano risuonare bene con gli investitori e i titolari a lungo termine.

Comunità

Chiliz (ticker- $CHZ) sebbene relativamente nuovo, sta prendendo d’assalto la comunità crittografica. La loro missione di spostare i fan dall’essere sostenitori passivi ad essere più attivi è generalmente accettata, e può essere vista nel volume. Socios.com non è l’unica piattaforma di coinvolgimento dei fan poiché i media tradizionali si stanno evolvendo per soddisfare le esigenze degli appassionati di sport. L’integrazione del token blockchain (chiliz) e le prospettive di fare soldi mentre sostieni i team Socios.com rendono unico. I fan token come quello del PSG sono aumentati di 5 volte dal suo inizio. I possessori del gettone del tifoso hanno deciso i giocatori titolari di una squadra per una partita amichevole e hanno continuato a registrare una vittoria schiacciante. I voti dei possessori di token organizzano anche un incontro UFC. I nuovi investitori si aggrappano alla certezza che la crescita di Chiliz e socios.com si tradurrà, a sua volta, nella crescita dei loro investimenti e, poiché sono uno dei principali attori nello sport e nella blockchain, questo potrebbe essere possibile. Se il prezzo attuale è basso rispetto alle partnership e ai miglioramenti, quale sarà un prezzo equo per Chiliz quando sport come il cricket e il tennis si uniranno al mix? Questo è il pensiero della maggior parte degli investitori e uno che fa sì che molte persone rimangano a lungo nel token.

Prezzo della moneta digitale

In un formato di domande e risposte, DigitalCoinPrice analizza quello che credono sarà il prezzo di Chiliz in determinati periodi.

D – Quanto costerà Chiliz ($CHZ) dopo un anno?

A – circa $ 0,97706134

D – Quanto costerà Chiliz ($CHZ) dopo due anni?

A – circa $1.24 USD

D – Quanto costerà Chiliz ($CHZ) dopo tre anni?

A – circa $ 1,51

D – Quanto costerà Chiliz ($CHZ) dopo quattro anni?

A – circa $ 1,39

D – Quanto costerà Chiliz ($CHZ) dopo cinque anni?

A – circa $1.82 USD

D – Quanto guadagnerà Chiliz ($CHZ) dopo sei anni?

A – circa $ 1,9

D – Quanto guadagnerà Chiliz ($CHZ) dopo sette anni?

A – circa $2.5 USD

Previsione Chiliz Prezzo – riassunto

Tutti i nostri analisti prevedono un movimento rialzista su Chiliz nonostante l’attuale consolidamento. Crediamo che poche cose lo renderanno una realtà, e la chiave tra loro includono importanti annunci di coinvolgimento in altri sport e un servizio clienti molto solido.

Dove e come acquistare CHZ

Altrettanto facile come fare un ordine Amazon, ottenere un $CHZ e Fan Tokens può essere facilmente realizzato in pochi passaggi.

– Devi aver avuto un portafoglio Chiliz (poiché è un token ERC-20, puoi ottenerne uno su Trustwallet).

– Tocca “Portafoglio” e quindi fai clic su “Ricarica”.

– Inserisci la quantità di $CHZ che desideri acquistare

– Quindi, tocca “Procedi al pagamento. ‘

– Clicca sull’opzione di pagamento che preferisci utilizzare.

– Clicca su ‘Acquista ora.’

– Inserisci i dati della tua carta

– Tocca ‘Paga ora’

Una volta completato il pagamento, verrà generata una ricevuta e inviata alla tua posta. E Chiliz verrebbe aggiunto al tuo portafoglio.

Conclusione

Il mondo si sta ancora svegliando alle possibilità della tecnologia blockchain e, mentre ci sono molti token che non sono degni a lungo termine, Chiliz è praticabile a lungo termine. Il progetto è solido, le prospettive sono infinite e, chissà, Chiliz potrebbe tirare una mossa bitcoin-Esque sugli investitori. Il prezzo attuale è basso rispetto alle prospettive con questo progetto, e investire ora potrebbe essere una buona scelta prima di estendere i loro tentacoli ad altri sport.