Previsione IOTX 2023, 2025 e 2030

IOTX è un token che alimenta IoTeX che collega i dispositivi Internet of Things come webcam, dispositivi geografici, ecc. Ucam è la prima telecamera di sicurezza domestica alimentata da blockchain a blocchi.

Previsione IOTX Prezzo: casi d’uso IOTX

IoTeX è una blockchain che potenzia i dispositivi IoT e li aiuta a lavorare in modo più sicuro.

Il token nativo di IoTeX è IOTX, che serve a vari scopi. Discutiamo brevemente i suoi casi d’uso:

Viene utilizzato come modalità di pagamento e per lo staking.

I titolari di IOTX possono partecipare alla governance della blockchain IoTeX.

I token IOTX possono essere utilizzati come commissioni sul gas per eseguire contratti intelligenti e transazioni sulla blockchain.

Molti servizi come Travala, NoWPayments ecc. accettano monete IOTX per la prenotazione di biglietti e l’esecuzione di pagamenti.

IOTX Prezzo Previsione: IOTX è un buon investimento?

L’attuale prezzo di mercato di IOTX al 16 novembreesimo Il 2022 è $ 0,024 ed è in calo del 2,45% nelle ultime 24 ore. La sua attuale capitalizzazione di mercato è $ 234,090,722 ed è classificata al #108 secondo coinmarketcap.

Per concludere se si tratta di un buon investimento o meno, analizziamo brevemente anche i movimenti di prezzo del suo notevole concorrente: Chainlink.

L’attuale prezzo di mercato di LINK è di $ 6,33 ed è diminuito di quasi il 2% in 24 ore. Il suo grafico a un mese mostra che il prezzo è attualmente in calo di oltre il 13% in un mese, mentre IOTX è in calo di circa il 12%. Per fare un confronto, Chainlink è più in metaverse e NFT, mentre, al contrario, IOTX è più basato sul prodotto, cioè IoT.

La caratteristica che distingue IOTX è che si basa sul concetto di “Internet of Things” che rende tutto connesso con Internet molto facilmente.

Perché il concetto di IoT dominerà presto il mondo e, quindi, IOTX può certamente crescere con esso.

Pertanto, guardando le sue caratteristiche e concorrenti (anche se non è molto più avanti del suo concorrente), possiamo certamente dire che IOTX è un buon investimento per il medio-lungo termine.

Prima di discutere la previsione dei prezzi IOTX per il 2022 e il 2025, discuteremo come IOTX ha funzionato nel 2021 e nel 2022:

Previsione IOTX Prezzo: Performance nel 2021

Il 1 ° gennaio 2021, IOTX era scambiato a meno di un centesimo. Tuttavia, con il boom del mercato delle criptovalute, IOTX ha guadagnato molto e alla fine del 2021, la moneta IOTX era scambiata a oltre $ 0,12.

L’IoT ha raggiunto il suo massimo storico di $ 0,2611 il 13 novembre 2021. Da allora IOTX è diminuito di oltre il 60%

Previsione IOTX Prezzo: Performance nel 2022

La moneta IOTX ha subito un grave crollo quest’anno. IoTeX era scambiato a oltre $ 0,10 nella prima settimana di gennaio 2022, ma con il mercato delle criptovalute che diventava fragile, IOTX si è schiantato. Il massiccio crollo di IOTX ha portato il prezzo di IOTX a scendere sotto $ 0,10.

Attualmente, IOTX è scambiato marginalmente oltre $ 0,030.

Previsione IOTX Prezzo 2022 e 2025: alcuni fatti

Raukken Chai, Qevan Guo e Jing Sun hanno fondato IoTeX come progetto open source intorno a settembre 2017.

Il 3 ottobre 2018 IoTeX è entrato a far parte della Trusted IoT Alliance, successivamente si è fuso nell’Industrial Internet Consortium (IIC) a cui IoTeX si è unito come membro il 25 gennaio 2022 Binance ha aggiunto IoTeX alla sua lista di assest mutuabile.

Con un team globale di oltre 40 ricercatori e ingegneri, IoTeX ha costruito la propria blockchain compatibile EVM da zero utilizzando l’innovativo consenso Roll-DPoS e lanciato nell’aprile 2019, che è stato eseguito da 100+ delegati in tutto il mondo e ha già elaborato oltre 10 milioni di transazioni.

IOTX Prezzo Previsione 2023, 2025 e 2030

Sebbene le previsioni dei prezzi non siano mai accurate al centesimo percentuale, una ricerca e un’analisi adeguate possono prevedere molto sul movimento dei prezzi. Qui, proviamo a prevedere il movimento dei prezzi di IOTX.

Ma, prima, dobbiamo analizzare la sua storia dei prezzi su diverse durate temporali:

Il grafico a 3 mesi di IOTX mostra che il suo prezzo è diminuito di oltre il 45% da agosto 2022, sebbene il calo non sia stato coerente. Il suo prezzo di mercato tre mesi fa era 0,035 e poi ha raggiunto il picco a $ 0,037 il 5 novembre.esimo.

Il prezzo di IOTX un mese fa era di $ 0,027, il che significa che è diminuito di quasi il 12,5% per raggiungere un valore attuale di $ 0,024. Tuttavia, il calo è molto inferiore rispetto ai suoi dati a 3 mesi. Si noti che i movimenti passati di qualsiasi token possono prevedere molto sulla sua tendenza futura. Scopriamo quindi la sua previsione di prezzo per i prossimi anni:

Previsione IOTX Prezzo 2023

Secondo la previsione dei prezzi, nel 2023 il prezzo IOTX dovrebbe superare un livello di prezzo medio di $ 0,036, il valore del prezzo minimo previsto di IOTX entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere $ 0,035. IOTX può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 0,042.

Previsione IOTX Prezzo 2025

Secondo la previsione dei prezzi, nel 2025 il prezzo IOTX dovrebbe superare un livello di prezzo medio di $ 0,073 il valore del prezzo minimo previsto di IOTX entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere $ 0,071. IOTX può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 0,089.

Previsione IOTX Prezzo 2030

Secondo la previsione dei prezzi, nel 2030 il prezzo IOTX dovrebbe superare un livello di prezzo medio di $ 0,48, il valore del prezzo minimo previsto di IOTX entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere $ 0,47. IOTX può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 0,81.

Come acquistare IOTX o Dove posso acquistarlo?

Ecco alcuni passaggi generali da seguire per acquistare monete IOTX:

Trovare uno scambio crittografico che ha IOTX elencato. Creare un account con Exchange. Verifica la tua identità. Finanzia il portafoglio. Effettua l’acquisto.

La maggior parte degli scambi ha i loro portafogli integrati, ma se stai cercando un portafoglio sicuro e protetto per proteggere la tua risorsa, qui abbiamo un elenco dei migliori portafogli crittografici per il 2022.

