Previsione Cocos-BCX 2023-2030

Cocos-BCX è una piattaforma con sede a Hong Kong per gli sviluppatori di giochi per creare e lanciare giochi basati su blockchain, utilizzando il motore Cocos che è un software popolare utilizzato da molti noti editori di giochi.

La tecnologia delle blockchain aiuta gli sviluppatori di giochi a

Convalidare la scarsità di risorse all’interno dei giochi

Dimostrare la proprietà degli oggetti digitali

Trasferire le risorse di gioco tra i giochi

Ciò sposterà il business del gioco da un modello di business basato sulle commissioni a uno basato sugli asset, che migliorerà l’esperienza di gioco.

In che modo Cocos-BCX è diverso?

È diverso dagli altri progetti di gioco blockchain in quanto è una soluzione all-in-one per lo sviluppo di giochi blockchain, che include un motore di gioco, un ambiente di sviluppo visivo e basato sui dati e una blockchain pubblica basata su Graphene progettata specificamente per applicazioni di gioco.

È progettato per essere interoperabile tra tutte le blockchain ed è in fase di sviluppo per risolvere i problemi di scalabilità delle attuali blockchain.

CocosChain, una blockchain pubblica progettata da Cocos-BCX, mira a raggiungere 100.000 transazioni al secondo ed è in fase di test per alti tassi di transazione.

In termini semplici, Cocos-BCX è una piattaforma che rende più facile per gli sviluppatori di giochi creare e lanciare giochi utilizzando la tecnologia blockchain. Questa tecnologia aiuta gli sviluppatori a gestire le risorse di gioco in modo più efficiente e consente ai giocatori di possedere le proprie risorse in modo più sicuro e trasparente. Cocos-BCX è progettato specificamente per lo sviluppo di giochi ed è diverso da altre piattaforme blockchain come Ethereum, che è una piattaforma blockchain generica.

I token Cocos-BCX hanno tre funzioni principali: mezzo di scambio, prova di puntata all’interno della nostra CocosChain e governance di Cocos-BCX.

Nel complesso, Cocos BCX è un buon caso per gli investimenti.

Cocos Coin Prezzo Previsione: Cocos raggiungerà $ 100?

Per raggiungere $ 100, Cocos dovrà aumentare di 46 volte. A $ 100, la capitalizzazione di mercato di Cocos sarebbe di $ 7,1 miliardi. Se Cocos dovesse aumentare al tasso del 25% ogni anno, ci vorrebbero 18 anni per raggiungere $ 100.

Pertanto, per quanto riguarda la previsione del prezzo delle monete Cocos, c’è una moderata possibilità che Conflux salga a $ 100. Un programma Burn che riduce l’offerta della metà garantirà sicuramente a Cocos di raggiungere $ 100.

Dove acquistare?

KuCoin – KuCoin, una piattaforma di trading crittografico situata alle Seychelles creata nel 2017, offre una vasta scelta di valute digitali e token per lo scambio. KuCoin Shares (KCS), la criptovaluta nativa della piattaforma, può essere utilizzata per pagare i costi di trading e offre vantaggi come la partecipazione alle entrate e gli sconti. Fornisce anche possibilità di staking, prestito e reddito passivo. Su numerosi sistemi di valutazione, ha una triste valutazione degli utenti di 1,5. Corea del Sud, Giappone, Spagna, Italia, Vietnam, Turchia, Russia e India sono tutti grandi fan di KuCoin. Le commissioni di trading di KuCoin vanno da -0,005% a 0,45% a seconda del livello utente (da 0 a 12).

Cocos-BCX Prezzo Previsione 2023-2030

Cocos-BCX Prezzo Previsione 2023 è $3.3

Cocos-BCX Prezzo Previsione 2024 è $4.9

Cocos-BCX Prezzo Previsione 2025 è $7.4

Cocos-BCX Prezzo Previsione 2026 è $10.5

Cocos-BCX Prezzo Previsione 2027 è $13.9

Cocos-BCX Prezzo Previsione 2028 è $18.6

Cocos-BCX Prezzo Previsione 2029 è $26.3

Cocos-BCX Prezzo Previsione 2030 è $37.6