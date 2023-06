Previsione Quant 2023-2030

Quant risolve il problema dell’interoperabilità tra varie blockchain utilizzando una rete API. Questa rete API è chiamata overledger. Utilizzando questa rete API, Quant può connettere diverse API, blockchain e altri fornitori di dati molto più facilmente rispetto a blockchain simili come Cosmos e Polkadot. I loro clienti principali sono le aziende, ma l’ampia gamma di blockchain e applicazioni che possono essere collegate può anche portare molti clienti al dettaglio. Diverse aziende importanti sono già nell’elenco dei partner di Quant –

Oracle (NYSE: ORCL)

Il Consorzio Blockchain

NVIDIA (NASDAQ: NVDA) e altro ancora.

Principali concorrenti di Quant: Cosmos, Polkadot

La moneta QNT è la moneta nativa di Quant Network.

Qual è l’USO delle monete QNT?

La funzione principale delle monete QNT, che sono integrate nella piattaforma crittografica Quant, è quella di garantire agli utenti l’accesso digitale a un particolare servizio o applicazione (MApp). Sia gli utenti che gli sviluppatori hanno accesso.

La quota di accesso dipenderà dalla quantità predeterminata di valuta fiat oltre al conteggio dei token.

Il numero totale di monete QNT necessarie per l’accesso alla piattaforma e alle applicazioni può variare in base al valore dei token e alla quantità in circolazione a seguito dell’aumento degli utenti e del corrispondente cambiamento della domanda di monete QNT.

Poiché il prezzo QNT può fluttuare in proporzione al fiat, fissare il valore delle commissioni di accesso ai valori fiat dovrebbe consentire agli sviluppatori di detenere quantità più flessibili di monete QNT.

Considerando tutti i fattori, Quant è un caso moderato per gli investimenti.

Quant può raggiungere $ 10.000?

Per raggiungere $ 10.000, Quant dovrà salire 60 volte più in alto, il che si traduce in una capitalizzazione di mercato di $ 100 miliardi. In teoria, questo non è irrealistico. Tuttavia, ci sono problemi pratici

QNT è troppo focalizzato sulle imprese ed è difficile stimare la domanda dei consumatori

Senza comprendere la domanda dei consumatori, sarebbe difficile stimare la domanda di token

Questo a sua volta rende difficile prevedere con precisione

Detto questo, l’ampia gamma di interoperabilità offre sicuramente a Quant un ottimo inizio poiché sempre più app e prodotti diventano mainstream con blockchain. Quando ciò accadrà, Quant potrebbe essere lì come un giocatore top 3. Ipotizzando una crescita del 25% all’anno, Quant impiegherebbe 20 anni per raggiungere $ 10.000. Riteniamo che questa non sia una previsione ragionevole. Al momento, è giusto dire che Quant non sarà in grado di raggiungere $ 10000.

QUANT Previsione Prezzi 2023, 2025 e 2030

Le previsioni dei prezzi quantitativi per i prossimi 7 anni dipendono da una varietà di fattori

Quali blockchain e app focalizzate sul consumatore utilizzeranno probabilmente pesantemente Quant?

L’accettazione generale della blockchain e delle app relative alla blockchain

Lo stato dell’economia e la liquidità disponibile per il trading di criptovalute

Quant QNT Prezzo Prezzo Previsione 2023 è $195

La previsione QNT Prezzo 2025 è $539

La previsione di Quant Prezzo 2030 è $2498