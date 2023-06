Previsione Decentraland Mana 2023-2030

Mana è un token nativo di Decentraland. Decentraland è un Metaverse in cui i giocatori possono acquistare e vendere terreni, dispositivi indossabili, NFTS e altre risorse digitali. Decentraland offre una vasta gamma di esperienze ai giocatori.

Cos’è un Metaverse? È uno spazio digitale che può offrire un’esperienza che può espandere i nostri confini di ciò che possiamo fare con le nostre vite. Alcuni stanno immaginando una sostituzione digitale artificiale del mondo reale, mentre altri hanno integrato le criptovalute nei giochi esistenti e li chiamano Metaverse.

Una delle caratteristiche chiave di Decentraland è che i giocatori possono vendere e acquistare terreni virtuali proprio come facciamo noi nella realtà. Molte di queste terre possono anche essere adeguatamente personalizzate. Questi grafici sono adeguatamente rappresentati con l’aiuto di risorse come NFT o token non fungibili. Molti di questi asset tendono ad aumentare di prezzo (come la terra reale) e quindi contribuiscono anche all’aumento del valore del Mana.

Esempio: Metaverse Group è un’azienda che acquista risorse digitali e ha acquistato alcuni pezzi di terreno e li ha collegati correttamente. Ciò ha portato alla formazione di un pezzo che vale $ 2,4 milioni in totale. Ciò ha rappresentato la più grande vendita che abbia mai avuto luogo nella storia delle vendite di terreni virtuali decentralizzati. Questa particolare vendita di cui stiamo parlando ha avuto luogo nella Fashion Street Estate a Decentraland. Con l’aiuto dello spazio digitale, Metaverse prevede di affrontare alcune sfilate di moda di fascia alta collaborando con marchi nel mondo reale.

Numerosi marchi hanno già investito in attività all’interno di Decentraland principalmente per la promozione e l’attivazione del marchio

Sotheby’s

Samsung ·

Coca Cola

Netflix (Netflix)

Nike

JP Morgan

Decentraland in un certo senso funziona come un’economia nazionale e migliore è la performance dell’economia, più forte è il token utilizzato in quell’economia. In questo caso, Mana Coin.

Il successo di Decentraland quindi Mana dipende interamente da due fattori principali

Decentraland può fornire un’esperienza utente che offra fedeltà ai clienti e uso ripetuto?

Decentraland può offrire esperienze migliori rispetto ai concorrenti?

I sentimenti dei social media suggeriscono che Decentraland sta offrendo alti livelli di soddisfazione (+46% Net Sentiment Score). Tuttavia, i livelli di interesse sono diminuiti negli ultimi 12 mesi in linea con il calo del prezzo di Mana. Pertanto, i livelli di interesse per Decentraland sono guidati dal Mana e non viceversa. Crediamo che, indipendentemente dai recenti movimenti dei prezzi, Decentraland Mana non sia un buon caso per gli investimenti.

Per riassumere

Non ci sono abbastanza utenti e come tutti i social media, non abbastanza utenti significa che non c’è molto da fare

L’esperienza utente è abbastanza ordinaria

Non è chiaro quale problema Decentraland stia risolvendo al momento.

Decentraland sembra non avere alcun valore di spicco senza il token. Al momento, sembra che Decentraland NON sia un buon investimento.

Previsione MANA Coin Price 2023, 2025 e 2030

Il mercato delle criptovalute non è stato stabile nell’ultimo anno, il tasso di volatilità è stato molto alto e la maggior parte degli eventi mondiali, anche gli eventi non crittografici, hanno influenzato ampiamente il mercato delle criptovalute. Mana è una moneta play-to-earn Metaverse e con le monete native che perdono valore, l’industria play-to-earn ha visto un calo su larga scala del numero di visitatori mensili. Pertanto sarà molto difficile fare una previsione a lungo termine per Mana o qualsiasi altra criptovaluta.

Detto questo, anche nel 2023, si prevede che il prezzo del Mana rimarrà ben al di sotto del suo massimo storico. Tuttavia, l’attuale previsione dei prezzi si basa sulle attuali condizioni di mercato. Se le condizioni del mercato migliorano, ci sono possibilità che il prezzo del Mana aumenti nei prossimi anni. Nel 2025, anche se le condizioni di mercato rimangono le stesse, ci sono possibilità che il prezzo del Mana aumenti di tre volte rispetto a quello attuale. Sebbene anche nel 2025, si prevede che il prezzo del Mana rimarrà al di sotto del suo massimo storico, si prevede che il prezzo di Mana vedrà un miglioramento nel 2025.

Decentraland Mana Prezzo Previsione 2023 è $0,649

Decentraland Mana Price Prediction 2025 è $1.8

Decentraland Mana Price Prediction 2030 è $7.30

Come investire in Decentraland?

Gli investimenti e gli acquisti in Decentraland si svolgono presso il Decentraland Market Place

Per acquistare qualcosa su Decentraland, devi connettere il tuo Metamask, Fortmatic, WalletConnect o Coinbase Wallet.

Il pagamento può essere effettuato tramite Ether o Matic

Come investire in Mana?

Ecco alcuni passaggi su come acquistare token Decentraland Mana: