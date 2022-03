Previsione del prezzo Silver 2022-2030

È giunto il momento di aggiungere Silver al tuo portafoglio? Continua a leggere per scoprirlo. Abbiamo preso alcune delle ultime previsioni sul prezzo Silver per rispondere alla domanda “il prezzo Silver salirà?”

L’argento è uno dei metalli preziosi più popolari, insieme all’oro e al platino.

È utilizzato principalmente in gioielleria, così come nell’elettronica e nelle posate. Proprio come l’oro, l’argento è considerato un’opzione di investimento. È disponibile in una vasta gamma di mercati finanziari. Quindi, è comprensibile che le persone siano alla ricerca di previsioni e previsioni sul prezzo Silver.

Se devi investire in argento, è imperativo che tu abbia un’idea di come si muoverà il prezzo in futuro. Questo ti aiuterà a decidere se è un investimento degno e anche cronometrare correttamente il tuo investimento per migliorare le possibilità di realizzare un profitto ragionevole.

In linea con la nostra tradizione, affronteremo attentamente questo articolo sulle previsioni del prezzo Silver. Forniremo informazioni di base sull’argento e quindi considereremo la sua storia dei prezzi prima di discutere in dettaglio le sue previsioni di prezzo per i prossimi anni. Se hai intenzione di prendere una decisione di investimento basata su questo articolo, è importante leggere attentamente e tra le righe.

Argento come investimento

Come abbiamo affermato in precedenza, l’argento è un metallo prezioso che è stimato da molte persone in tutto il mondo.

A volte è indicato come oroFratellino perché è anche considerato una riserva di valore. Viene utilizzato nella produzione di gioielli, nonché in elettronica, posate e altri prodotti speciali. L’argento viene estratto in modo simile all’estrazione dell’oro. Come veicolo di investimento, l’argento è negoziati nei mercati delle materie primeProprio come oro e olio.

L’argento è stato considerato una risorsa per migliaia di anni. Può essere scambiato sotto forma di barre standard o misurate.

Nel mondo moderno, è scambiato nel mercato finanziario attraverso diversi scambi di materie prime. Le società di materie prime utilizzano i futures per fissare prezzi garantiti per materie prime come l’argento. Futures sono sotto forma di contratti a termine e assicurano che le società acquistino o vendano materie prime a un prezzo determinato.

È possibile acquistare argento dai mercati finanziari in once troy senza dover affrontare il bene fisico. Come accennato in precedenza, le società di materie prime offrono l’asset a investitori volenterosi come contratti a termine. Nei mercati finanziari, l’argento viene scambiato con il simbolo, XAG.

Fattori che influenzano il prezzo Silver

Proprio come la maggior parte delle attività che puoi acquistare online, il prezzo Silver è notoriamente volatile. Alcuni lo hanno attribuito al fatto che l’argento viene utilizzato, a differenza dell’oro. Tuttavia, questa non è la fine della storia. Ci sono diversi fattori che possono influenzare il prezzo Silver e ne discuteremo brevemente:

Offerta e disponibilità: il prezzo Silver risponde leggermente all’offerta e alla disponibilità. Se c’è un’offerta abbondante e l’argento diventa prontamente disponibile, il prezzo può scendere leggermente.

Domanda e applicazioni industriali: maggiore è la domanda di argento, maggiore è il prezzo che tende a diventare. Più il metallo prezioso viene utilizzato per applicazioni industriali, maggiore è il prezzo.

Difficoltà economica – in periodi di difficoltà economica come l’inflazione e la svalutazione, molte persone benestanti acquistano argento come copertura per proteggere la loro ricchezza. Durante questi periodi, è normale che il prezzo Silver aumenti.

Questioni politiche: le questioni politiche nei paesi con un’elevata offerta o domanda di argento possono influenzare il prezzo. Le questioni politiche possono comportare restrizioni all’estrazione e al commercio di argento in tali paesi.

Altri – Ci sono molti altri fattori che possono influenzare il prezzo Silver, tra cui il prezzo dell’oro, le vendite allo scoperto, la forza del dollaro, i rottami d’argento, la tecnologia, i tassi di interesse e le politiche governative.

Storia del prezzo Silver

Per apprezzare le previsioni sui prezzi Silver (XAG) è necessario guardare la sua cronologia dei prezzi. Macrotrends.net offre i dati storici sui prezzi Silver e li analizzeremo il più rapidamente possibile.

Nel 1967, l’argento aprì a $ 1,96 e chiuse a $ 1,79. Il prezzo medio di chiusura per gli anni è stato di $ 1,80. Il metallo prezioso non migliorò così tanto fino al 1973 quando aprì a $ 2,04, raggiunse un prezzo massimo di $ 3,26 e chiuse allo stesso prezzo di $ 3,26. Il prezzo medio di chiusura è stato di 2,55.

Nel 1974, l’argento aprì a $ 3,28, raggiunse un prezzo elevato di $ 6,79 e chiuse a $ 4,47. Il prezzo medio di chiusura per il 1974 fu di 4,67 dollari. Rimase all’interno di quel range fino al 1978 quando aprì a $ 4,87 e chiuse a $ 6,02.

Nel 1979, l’argento aprì a $ 6,08, raggiunse un prezzo elevato di $ 32,20 e chiuse allo stesso $ 32,20. Il prezzo medio era di $ 11,07. Nel 1980, ha aperto a $ 39,95 e ha raggiunto un prezzo elevato di $ 49,45 prima di chiudere a $ 15,50. Il prezzo medio per l’anno è stato di $ 20,49. Il prezzo Silver è sceso del 47% nel 1981 e ha guadagnato il 33% nel 1982. Nel 1983, 1984, 1985 e 1986, è sceso consecutivamente del 18,03%, 29,41%, 7,79% e 8,97%, consecutivamente.

Nel 1987, l’argento ha aperto a $ 5,36, ha raggiunto un massimo di $ 10,93 e ha chiuso a $ 6,70. Ha fatto un’altra lunga corsa ribassista fino al 1992. Nel 1993, il metallo prezioso ha aperto a $ 3,66 e ha chiuso a $ 5,12. Avanti al 1996, ha aperto a $ 5,17 e ha chiuso a $ 6,00. Nel 1997, l’argento ha registrato un aumento dei prezzi del 25% e nel 1998 il prezzo è sceso del 16,50%. Ha guadagnato del 6,39% nel 1999 ed è sceso di nuovo del 14,07% e dell’1,31% nel 2000 e nel 2001.

Nel 2002, l’argento ha aperto a $ 4,59 e ha chiuso a $ 4,58. Ha guadagnato costantemente per sei anni consecutivi (2002 – 2007). Nel 2008, ha aperto a $ 14,93, ha raggiunto un prezzo elevato di $ 20,92 e ha chiuso a $ 10,79. Nel 2019, ha registrato un solido guadagno del 57% e la variazione di prezzo è stata ancora migliore nel 2010 quando l’argento ha aperto a $ 17,17, ha raggiunto un massimo di $ 30,70 e ha chiuso a $ 30,63. Il prezzo Silver è sceso dell’8% nel 2011, ha guadagnato il 6,28% nel 2012 ed è sceso per tre anni consecutivi.

Nel 2016, l’argento ha aperto a $ 13,84, ha raggiunto un massimo di $ 20,70 e ha chiuso a 15,99. Non ci sono stati grandi cambiamenti nel 2017 e nel 2018. Nel 2019, il metallo prezioso ha aperto a $ 15,65, ha raggiunto un massimo di $ 19,55 e ha chiuso a $ 17,90. Nel 2020, l’argento ha aperto a $ 18,05, ha raggiunto un prezzo elevato di $ 29,26 e ha chiuso a $ 26,40. Il prezzo medio di chiusura è stato di $ 20,69.

Nel 2021, l’argento ha aperto a $ 27,36 e ha chiuso a $ 23,35. Durante tutto l’anno, ha registrato un prezzo basso di $ 21,49 e ha raggiunto un prezzo elevato di $ 29,42. Il prezzo medio di chiusura è stato di 25,14. Nel gennaio 2022, l’argento ha aperto a $ 22,81.

Previsioni sui prezzi Silver (XAG)

Ora che abbiamo discusso di come il prezzo Silver è cambiato negli ultimi 53 anni, è tempo di considerare le sue previsioni di prezzo. Si può dire dalla sezione della storia dei prezzi che l’argento è un asset veramente volatile sul mercato delle materie prime. Ovviamente, sarà difficile prevedere i suoi prezzi futuri, ma possiamo analizzare i dati storici e trovare previsioni realistiche.

È importante affermare chiaramente a questo punto che le previsioni di seguito potrebbero essere diverse dai prezzi futuri Silver. Tuttavia, utilizziamo i metodi migliori per arrivare alle previsioni più realistiche per tutte le attività. Non c’è certezza nel gioco delle previsioni e ti consigliamo di non basare le tue decisioni di investimento solo sulle previsioni. Sono utili ma sono tutt’altro che infallibili.

Per scoprire alcune delle migliori previsioni sui prezzi di Sliver per oncia in USD, sei nel posto giusto. Abbiamo compilato un elenco delle previsioni a breve e lungo termine più interessanti dal 2022 al 2030, aiutandoti a decidere se l’argento potrebbe essere un vero buon investimento per te.

Previsione del prezzo Silver previsione per il 2022

Abbiamo già visto come si è mosso il prezzo Silver (XAG) nei primi due mesi del 2022. Ha aperto l’anno a $ 22,81 e ha raggiunto $ 25,26. Considerando la sua natura volatile, questo è comprensibile. Tuttavia, non ci aspettiamo che continuerà a crescere a questo ritmo.

Considerando il fatto che il prezzo Silver salirà e scenderà di giorno in giorno, non vi è alcuna certezza che migliorerà significativamente prima della fine del 2022. Tuttavia, le nostre previsioni mostrano che il metallo prezioso, la scheggia, dovrebbe valere fino a $ 27,72 entro la fine di giugno e poi $ 28,11 entro la fine dell’anno 2022.

Previsioni sui prezzi mensili Silver per il 2022

Stai pensando di acquistare argento nel 2022? Quindi è importante avere un’idea informata di come si muoverà il prezzo nei restanti 9 mesi dell’anno. Ricorda, questi sono prezzi previsti, il che significa che sono realistici ma certi.

Nell’aprile 2022, le nostre previsioni mostrano che il prezzo medio Silver (XAG) potrebbe essere di $ 25,45. A maggio, il prezzo medio del metallo prezioso dovrebbe salire a $ 26,78. A giugno, prevediamo che anche il prezzo Silver migliorerà per raggiungere $ 27,72.

A causa della sua natura volatile, non ci aspettiamo che l’argento continui a salire durante tutto l’anno. Ad un certo punto, il prezzo potrebbe scendere, motivo per cui è comprensibile vedere che il prezzo medio per luglio 2022 dovrebbe essere di $ 26,80. Nell’agosto 2022, il prezzo medio Silver dovrebbe essere di $ 26,50 e poi a settembre scenderà leggermente a $ 25,95.

Nell’ottobre 2022, il prezzo medio Silver (XAG) dovrebbe essere di $ 26,85. A novembre, il metallo prezioso potrebbe diventare un po ‘più prezioso e il prezzo medio per il mese sarà di $ 27,95. A dicembre 2022, le nostre proiezioni mostrano che il prezzo medio Silver per tutto il mese sarà di $ 28,11.

Previsione del prezzo Silver previsione per il 2023

L’argento è un asset volatile, non c’è dubbio. Probabilmente salirà e scenderà per tutto il 2023, ma la nostra analisi mostra che il movimento dei prezzi sarà per lo più positivo. L’implicazione è che il prezzo medio del metallo prezioso migliorerà in tutti i punti strategici dell’anno.

Secondo la nostra previsione sul prezzo Silver per il 2023, una condizione di mercato favorevole durante i primi sei mesi dell’anno dovrebbe vederlo raggiungere $ 28,57 entro la metà dell’anno. Si prevede inoltre che il prezzo aumenterà ulteriormente durante l’ultima parte dell’anno. Alla fine del 2023, il prezzo previsto per XAG è di $ 31,95.

Previsione del prezzo Silver previsione per il 2024

È anche probabile che il 2024 sarà un buon anno per l’argento. Se è in grado di registrare la crescita significativa prevista per il 2023, allora non c’è motivo di credere che non raggiungerà altezze più elevate nel 2024. In effetti, la nostra analisi mostra che il prezzo Silver potrebbe aumentare fino al 60% dal prezzo corrente entro il 2024.

Naturalmente, l’argento non dovrebbe salire in modo magico non appena inizierà il 2024. Secondo le nostre previsioni, il metallo prezioso dovrebbe facilmente salire a $ 34,91 entro la fine di giugno 2024. Durante gli ultimi sei mesi dell’anno, aumenterà in modo significativo per scambiare $ 40,18 per oncia troy.

Previsione del prezzo Silver previsione per il 2025

Se questo dovesse muoversi senza intoppi come ci aspettiamo, il prezzo Silver dovrebbe aumentare fino al 95% dal suo stato attuale entro i prossimi tre anni. Pertanto, il 2025 dovrebbe essere anche un buon anno per il metallo prezioso.

Entrando nel 2025, l’argento dovrebbe essere in grado di registrare un significativo aumento dei prezzi entro i primi sei mesi dell’anno. Le nostre previsioni mostrano che dovrebbe essere scambiato per almeno $ 44,02 entro la fine di giugno 2025. Si prevede inoltre che il prezzo aumenterà ulteriormente negli ultimi sei mesi dell’anno per raggiungere $ 48,79, come previsto per il prezzo.

Previsione del prezzo Silver previsione per il 2026

Entro il 2026, la nostra proiezione mostra che il prezzo Silver (XAG) dovrebbe crescere di oltre il 105% rispetto al suo valore attuale. Naturalmente, questo non accadrà non appena entreremo nel 2026. Come sempre accade, il prezzo del metallo prezioso dovrebbe fluttuare di volta in volta, ma la crescita è prevista in entrambe le metà dell’anno.

Secondo le previsioni e le previsioni del prezzo Silver per il 2026, il prezzo medio del metallo prezioso dovrebbe essere nella regione di $ 51,49 entro la metà dell’anno. Negli ultimi sei mesi dell’anno, si prevede che il prezzo medio Silver salirà a $ 52,43.

Previsione del prezzo Silver previsione per il 2027

Se hai intenzione di investire in argento e poi incassare nei prossimi cinque anni, il 2027 è l’anno che dovrebbe interessarti di più. Quindi, quale sarà il prezzo Silver (XAG) nel 2027? In parole povere, quale sarà il prezzo medio Silver nei prossimi cinque anni?

Secondo il risultato della nostra analisi, ci sono buone probabilità che l’argento salga a $ 56,47 entro la metà del 2027. Durante gli ultimi sei mesi dell’anno, anche il prezzo del metallo prezioso dovrebbe aumentare ulteriormente e raggiungere un prezzo medio di $ 60,74 entro la fine dell’anno.

Previsione del prezzo Silver previsione per il 2028

Sebbene l’argento sia notoriamente volatile, abbiamo grandi speranze che il suo prezzo continui ad aumentare, anche nel 2028. Ci sono possibilità che il prezzo scenda in alcuni punti in futuro, ma essendo ottimisti e realistici, ci sono tutte le ragioni per credere che i fattori di mercato saranno favorevoli e il prezzo Silver aumenterà ulteriormente.

Secondo le nostre previsioni e previsioni sui prezzi Silver (XAG) per il 2028, si prevede che il metallo prezioso raggiungerà un prezzo medio di $ 64,89 entro la metà del 2028. Durante gli ultimi sei mesi dell’anno, il suo prezzo medio dovrebbe aumentare costantemente a $ 69,02.

Previsione del prezzo Silver previsione per il 2029

Entro il 2029, le nostre previsioni sul prezzo Silver mostrano che il valore monetario del metallo prezioso deve essere aumentato fino al 190% o più. Come abbiamo sostenuto in questa sezione di previsione dei prezzi, il prezzo Silver continuerà a fluttuare, ma ci sono alte probabilità che continui a salire, in media.

Secondo la nostra previsione sul prezzo Silver per il 2029, il risultato della nostra analisi mostra che il prezzo medio dovrebbe essere di circa $ 69,68 entro la metà del 2029. Mentre l’anno volge al termine, il prezzo medio del metallo prezioso dovrebbe migliorare leggermente a $ 72,85.

Previsione del prezzo Silver previsione per il 2030

Il 2030 è l’ultimo anno nel nostro articolo di previsione dei prezzi Silver (XAG) e riteniamo che sia un anno speciale. Mancano circa otto anni al 2030 e riteniamo che otto anni siano un tempo sufficiente per qualsiasi asset per produrre un rendimento significativo. Anche per gli standard Silver, un aumento dei prezzi fino al 215% entro otto anni è normale, e questo è ciò che mostrano le nostre previsioni.

Se il mercato può ottenere solo il più favorevole possibile come prevediamo che sarà, il prezzo medio Silver (XAG) entro giugno 2030 dovrebbe essere di $ 76,75. Negli ultimi sei mesi dell’anno, si prevede che il prezzo del metallo prezioso salirà ulteriormente a $ 79,58 l’oncia, secondo le previsioni e le previsioni sul prezzo Silver.

Dovresti investire in argento?

Non c’è bisogno che ti venga detto che l’argento è incredibilmente prezioso. È nella stessa classe dell’oro quando si tratta del mercato finanziario. Sebbene l’oro sia più venerato e comanda più denaro, l’argento è ancora visto come un metallo prezioso in tutto il mondo.

Investire in argento dovrebbe essere un affare personale. A giudicare dal fatto che è notoriamente volatile, alcuni potrebbero considerarlo un investimento molto rischioso. Tuttavia, non è un investimento ad alto rischio per nessuno standard. È volatile, sì, ma il prezzo è sempre sostenuto a un certo livello nel tempo. Ancora una volta, la domanda di argento non si prosciugherà mai, il che significa che sarà sempre preziosa.

A giudicare dalla nostra previsione dei prezzi, l’argento è destinato a diventare più prezioso in termini monetari nei prossimi anni. Quindi, ha senso investire. Ma come abbiamo sostenuto in questo articolo, non è consigliabile basare la tua decisione di investimento solo sulle previsioni dei prezzi. Ma considerando ogni fattore importante che c’è, l’argento è un veicolo di investimento decente.

Domande frequenti

Stai pensando di investire presto in argento ma hai bisogno di risposte ad alcune domande importanti? Ecco alcune delle domande più comuni che riceviamo sulle previsioni del prezzo Silver:

La scheggia salirà?

Sì, secondo le nostre previsioni, il prezzo medio Silver (XAG) sarà di circa $ 28,11 alla fine del 2022. Nel 2023, il prezzo medio dovrebbe raggiungere $ 31,95. Nei prossimi cinque anni (2027), XAG dovrebbe avere un prezzo medio di $ 60,74. Il prezzo previsto per il 2030 è di $ 79,58.

Sliver è un buon acquisto?

Secondo le previsioni a breve e lungo termine, Sliver è potenzialmente un buon acquisto. La maggior parte degli analisti concorda sul fatto che non è una merce da acquistare per realizzare un rapido profitto. Investire in sliver può essere un’ottima posizione a lungo termine in quanto il prezzo è universalmente previsto in aumento in futuro. Vendere troppo presto potrebbe causare un serio rammarico per gli investitori.

Il prezzo della scheggia scenderà nel 2022?

Secondo quasi tutte le previsioni che abbiamo incluso, il prezzo della scheggia non è probabile che scenda nel 2022. Molti analisti ritengono che la sua attuale corsa al rialzo continuerà per tutto l’anno, con potenziali obiettivi di prezzo tra cui $ 25 e $ 32.

L’argento è un investimento redditizio?

L’argento è un investimento potenzialmente redditizio. È notoriamente volatile, ma le nostre previsioni suggeriscono che il prezzo aumenterà nei prossimi anni. Tuttavia, il margine di profitto può essere esiguo di anno in anno.

L’argento è un buon investimento per il futuro?

L’argento è un investimento decente se stai pensando a lungo termine. Sebbene il prezzo fluttui regolarmente, l’argento rimarrà una delle materie prime più scambiate al mondo. Ogni metallo prezioso commerciabile e utilizzabile è buono per il futuro.

L’argento raggiungerà i 100 dollari?

Sì, l’argento (XAG) può raggiungere $ 100 in futuro. Tuttavia, le nostre previsioni mostrano che è improbabile che ciò accada tra il 2022 e il 2030. Probabilmente ci vorranno ancora alcuni anni, ma ci sono lievi possibilità che il metallo prezioso possa raggiungere quel prezzo entro il 2030 o prima.

L’argento può raggiungere i 1000 dollari?

È possibile che il prezzo Silver raggiunga $ 1000, ma tra diversi anni. Potrebbero essere necessari diversi decenni prima che il prezzo Silver diventi così alto, ma è una possibilità.

Quale sarà il prezzo SilverSilver nei prossimi cinque anni?

Secondo le nostre previsioni, il prezzo Silver sarà di circa $ 56,47 entro la metà del 2027 e poi $ 60,74 entro la fine dell’anno. Mancano cinque anni al 2027.

Quale sarà il prezzo Silver nei prossimi dieci anni?

Nei prossimi dieci anni, il prezzo Silver (XAG) potrebbe essere compreso tra $ 86 e $ 98. A seconda dei fattori di mercato, il prezzo potrebbe scendere al di fuori di questo intervallo. Tuttavia, questa è la fascia di prezzo più realistica per il metallo prezioso tra dieci anni.

L’argento è un investimento rischioso?

L’argento può essere considerato un investimento rischioso a causa della sua natura volatile. Tuttavia, è considerato più sicuro di molti veicoli di investimento, comprese le criptovalute.

Dove posso acquistare argento?

Il modo più semplice per acquistare argento come investitore regolare è attraverso piattaforme online. Ci sono alcuni broker che consentono agli investitori di tutti i livelli di esperienza di acquistare argento online. eToro è una delle piattaforme più affidabili per tutti i tipi di investitori e l’argento è sempre disponibile su eToro.