Previsione dei prezzi di Enzyme (MLN)

in

Nel recente periodo, le prestazioni di Enzyme Coin mostrano variazioni significative:

Ultimo Mese: +12,2%

Ultimi 12 Mesi: -10,9%

Dal Lancio (2017): -57,3%

La dominanza su Binance è del 52%, classificata come moderatamente rischiosa.

Enzyme (MLN): Un’Opportunità di Investimento?

Enzyme rappresenta un sistema di gestione delle risorse on-chain progettato per semplificare e sicuramente proteggere le risorse digitali, inclusi gli asset della finanza decentralizzata (DeFi). La sua interfaccia user-friendly consolida l’accesso a queste risorse attraverso un’applicazione singolare e unificata.

Caratteristiche Chiave di Enzyme:

Processo semplificato e sistema integrato di esecuzione e gestione degli ordini.

Reporting automatizzato, gestione del rischio, attività amministrative e protocolli di governance.

Capacità di trading con strumenti per la protezione e la governance delle risorse.

API Enzyme per l’interrogazione semplificata dei dati, inclusi caveau, depositanti e risorse.

Utilità del Token MLN e Modello di Crescita

Il token di utilità MLN agisce come chiave di accesso e facilitatore della crescita per la piattaforma Enzyme. La sua commissione del 0,25% sull’importo gestito sulla piattaforma viene pagata in MLN e successivamente “bruciata”. Enzyme ha la possibilità di coniare nuovi token MLN, dedicati allo sviluppo, fino a 300.600 all’anno, decisione affidata all’Enzyme Council.

Prospettive di Investimento: Moderata

In considerazione delle dinamiche di crescita e delle caratteristiche del token, MLN rappresenta un’opportunità di investimento moderata fino a questo momento.

Raggiungimento dei 1000 Dollari per MLN: Un’Analisi Approfondita

Per raggiungere i 1000 dollari, MLN dovrebbe crescere di un fattore 53, richiedendo circa 18 anni a un tasso del 25% annuo. Mentre è teoricamente fattibile, variabili come la capitalizzazione di mercato e il tempo effettivo possono influenzare l’attuazione.

Previsioni del Prezzo di Enzyme Coin per il 2023, 2025 e 2030

Inseriamo una tabella con le previsioni di prezzo:

Anno Prezzo Minimo ($) Prezzo Medio ($) Prezzo Massimo ($) 2023 17,96 26,27 30,77 2024 33,18 36,42 40,57 2025 47,19 50,76 56,61 2026 66,37 72,57 76,99 2027 81,56 88,01 97,09 2028 112,09 118,87 131,44 2029 160,51 168,94 188,06 2030 229,39 237,82 272,06

Analisi delle Prospettive di Mercato per MLN: Dati e Raccomandazioni

27 Dicembre 2023, 09:03 UTC

Prospettive Complessive: Rialzista

Saggezza del Mercato: Parzialmente Rialzista Dati di Mercato: Rialzista

Rialzista Raccomandazione Tecnica: Vendi Saggezza della Folla: Rialzista Buzz sui Social Media: Più Alto

Più Alto Sentimento sui Social Media: Più Alto

Dove Acquistare Token MLN: Principali Scambi Consigliati

Binance

KuCoin

Kraken

Bitfinex

Coinbase

Conclusione: Decisioni Informate per Investimenti Prudenti

Mentre le previsioni indicano un potenziale positivo per MLN, decisioni informate richiedono valutazioni ponderate dei rischi, considerando variabili del mercato e dinamiche di crescita.

Domande frequenti sugli scambi di Enzyme

Su quali scambi posso acquistare Enzyme?

Puoi acquistare Enzyme su piattaforme di criptovalute come Bibox, Binance, Bitfinex, Bitrue e Bitvavo. Attualmente, Enzyme è scambiato su 23 borse. L’exchange più popolare per MLN al momento è Bibox.

Qual è il miglior exchange per acquistare Enzyme?

Attualmente, il miglior exchange per acquistare MLN è Binance, che ha registrato un volume di scambi di Enzyme di $ 32,93 milioni nelle ultime 24 ore. Tuttavia, puoi anche scegliere tra altri exchange che quotano MLN, come Kraken, OKX, gate.io, CoinEx e Bitvavo.

Dove posso acquistare Enzyme con valuta fiat?

Puoi acquistare Enzyme con valuta fiat su Kraken, una delle piattaforme più consolidate nell’industria delle criptovalute. Attualmente, Kraken quotizza Enzyme in coppie con Dollaro americano e Euro. Puoi acquistare criptovalute su Kraken con una carta Visa o Mastercard, o puoi finanziare il tuo account tramite bonifico bancario o altri metodi.

Dove posso acquistare Enzyme con USDT?

Puoi acquistare Enzyme con USDT sulla piattaforma di scambio di criptovalute Binance. Binance è uno degli exchange più popolari al mondo e ha gestito un volume di scambi di Enzyme pari a $ 32,93 milioni nelle ultime 24 ore. Binance quotizza anche un gran numero di altre criptovalute, offrendo molte opzioni di trading oltre a Enzyme.

Su quale exchange posso acquistare Enzyme con carta di credito?

Puoi acquistare Enzyme con carta di credito su Binance e su altri exchange come [aggiungere nome]. L’utilizzo della carta di credito è un metodo di pagamento rapido e conveniente per l’acquisto di criptovalute, ma solitamente comporta commissioni più elevate rispetto ad altri modi di acquistare criptovalute con valuta fiat.

Qual è il volume di scambi di Enzyme nelle ultime 24 ore?

Il volume di scambi di Enzyme nelle ultime 24 ore è di $ 71,57 milioni. Enzyme è quotato su 23 exchange con 30 coppie di trading.

Quale exchange ha il maggior volume di scambi di Enzyme?

Attualmente, l’exchange più popolare per Enzyme è Binance, che ha gestito scambi di MLN per un valore di $ 32,93 milioni nelle ultime 24 ore.

Quale è la coppia di trading più popolare per Enzyme?

La coppia di trading più popolare per Enzyme è MLN/USDT. Nelle ultime 24 ore, MLN/USDT ha registrato un volume di scambi di $ 31,52 milioni su 23 diverse piattaforme di criptovalute.