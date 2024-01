Previsione dei prezzi di LeverFi

LeverFi, un protagonista emergente nell’ecosistema delle finanze decentralizzate (DeFi), ha recentemente presentato una caratteristica innovativa denominata “Staking Multiplier”. Questa funzione offre agli utenti la possibilità di triplicare potenzialmente i loro rendimenti attraverso la puntata dei loro token $LEVER. Nel dettaglio, LeverFi agevola le operazioni di puntata e depunta delle risorse, specialmente i token LEVER e xLEVER. La piattaforma, nel fornire una panoramica chiara, presenta un Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) stimato che oscilla dal 236% al 708% per queste attività.

Previsione del Prezzo di LeverFi: 2023-2030

La previsione del prezzo di LeverFi nel 2023 si attesta a 0,00226 dollari.

Nel 2024, si prevede un valore di $0.00384, seguito da $0.00485 nel 2025.

Prospettive ascendenti continuano con previsioni di $0.00685 nel 2026 e $0.00785 nel 2027.

Nel 2028, ci si aspetta un valore di $0.00985, seguito da $0.0140 nel 2029 e $0.0208 nel 2030.

Raggiungerà mai 1 Dollaro? Un’Analisi Obiettiva

Perché LeverFi possa raggiungere 1 dollaro, dovrebbe registrare un aumento di ben 545 volte rispetto al suo attuale valore. Ciò si tradurrebbe in una capitalizzazione di mercato di 25,9 miliardi di dollari. Con una crescita annua del 25%, si stimerebbe un periodo di circa 48 anni per raggiungere questo obiettivo. La qualità dell’investimento è moderata, ma il raggiungimento di 1 dollaro è fattibile solo in condizioni di mercato estremamente favorevoli.

LeverFi: Una Prospettiva Complessiva

LeverFi, precedentemente conosciuto come RAMP DEFI, è una piattaforma decentralizzata per il trading di leva finanziaria. Recentemente rebrandata per affrontare le sfide del panorama DeFi, la sua missione è fungere da ponte tra Ethereum e le catene compatibili con EVM. Presenta un approccio unico al trading con leva, consentendo agli utenti di negoziare e ottenere rendimenti simultaneamente, mentre i finanziatori guadagnano interessi.

Utilità del Token LEVER e Opportunità di Investimento

Il token di governance LEVER, con una fornitura totale di 35 miliardi, offre un’interessante opportunità di investimento. Le sue funzioni includono il blocco per periodi di 6-48 mesi, potere di voto nella governance, e sconti sulle commissioni di trading per i detentori di token xLEVER. Complessivamente, LEVER sembra essere un investimento moderato-buono, considerando la sua utilità e le performance passate.

Dove Acquistare i Token LEVER?

I token LEVER sono ora disponibili su Bybit Exchange e su diversi altri importanti scambi, tra cui Binance, BTSE, Bithumb, Bitget, BingX, Gate.io e MEXC.

In conclusione, LeverFi emerge come una piattaforma dinamica con un modello unico, offrendo opportunità di trading e investimento in un contesto decentralizzato. Rimaniamo in attesa di osservare l’evoluzione di LeverFi nel panorama DeFi e i suoi sviluppi futuri.

Domande frequenti sugli scambi di LeverFi

Su quali scambi posso acquistare LeverFi?

Puoi acquistare LeverFi su piattaforme di criptovalute come Tapbit, Binance, Binance Futures, Indodax e Bitget. Attualmente, LeverFi è scambiato su 20 borse. L’exchange più popolare per LEVER al momento è Tapbit.

Qual è il miglior exchange per acquistare LeverFi?

Attualmente, il miglior exchange per acquistare LEVER è Binance, che ha registrato un volume di scambi di LeverFi di $ 175,65 milioni nelle ultime 24 ore. Tuttavia, puoi anche scegliere tra altri exchange che quotano LEVER, come Bybit, gate.io, Binance Futures, CoinEx e Tapbit.

Dove posso acquistare LeverFi con valuta fiat?

Se desideri acquistare LeverFi con valuta fiat, puoi farlo su Kraken, una delle piattaforme più consolidate nell’industria delle criptovalute. Attualmente, Kraken quotizza LeverFi in coppie con il Dollaro USA, Euro, Sterlina britannica, Dollaro australiano e Yen giapponese. Puoi acquistare criptovalute su Kraken con una carta Visa o Mastercard, o puoi finanziare il tuo account tramite bonifico bancario o altri metodi.

Dove posso acquistare LeverFi con USDT?

Puoi acquistare LeverFi con USDT sulla piattaforma di scambio di criptovalute Binance. Binance è uno degli exchange più popolari al mondo e ha gestito un volume di scambi di LeverFi pari a $ 175,65 milioni nelle ultime 24 ore. Binance quotizza anche un gran numero di altre criptovalute, offrendo molte opzioni di trading oltre a LeverFi.

Su quale exchange posso acquistare LeverFi con carta di credito?

Puoi acquistare LeverFi con una carta di credito su Binance e su altri exchange come [aggiungere nome]. L’utilizzo della carta di credito è un metodo di pagamento rapido e conveniente per l’acquisto di criptovalute, ma solitamente comporta commissioni più elevate rispetto ad altri modi di acquistare criptovalute con valuta fiat.

Qual è il volume di scambi di LeverFi nelle ultime 24 ore?

Il volume di scambi di LeverFi nelle ultime 24 ore è di $ 1,25 miliardi. LeverFi è quotato su 20 exchange con 21 coppie di trading.

Quale exchange ha il maggior volume di scambi di LeverFi?

Attualmente, l’exchange più popolare per LeverFi è Binance, che ha gestito scambi di LEVER per un valore di $ 175,65 milioni nelle ultime 24 ore.

Quale è la coppia di trading più popolare per LeverFi?

La coppia di trading più popolare per LeverFi è LEVER/USDT. Nelle ultime 24 ore, LEVER/USDT ha registrato un volume di scambi di $ 544,54 milioni su 20 diverse piattaforme di criptovalute.