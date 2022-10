Previsione dei prezzi Green Metaverse Token (GMT) 2022-2030-2040

Green Metaverse Token o GMT è il token di governance di STEPN. È un token di applicazione per la salute e il fitness “move-to-earn”. GMT consente ai suoi utenti di votare per i progetti e anche di acquistare merce dall’app STEPN.

Alcuni fatti sul green metaverse token

Green Metaverse Token o GMT è il token principale dietro il progetto Stepn.

C’è una fornitura limitata di token GMT che è che ci sono solo 6 miliardi di token GMT in circolazione.

Il 16,30% della fornitura totale di token è destinato alla vendita privata.

Il 7,00% della fornitura totale di token è per Binance Launchpad Sale.

Il 14,20% della fornitura totale di token viene assegnato al team di STEPN.

Il 2,50% della fornitura totale di token è assegnato ai consulenti.

Il 30,00% della fornitura totale di token è per l’Ecosistema / Tesoro.

Il 30,00% della fornitura totale di token viene utilizzato come token move-to-earn.

Con i token GMT, gli utenti possono partecipare alla governance per aumentare il loro potere di voto.

GMT Price Prediction, STEPN salirà o scenderà nelle prossime 24 ore?

Nelle ultime 24 ore, c’è stato un calo del prezzo del GMT, ma il volume degli scambi è diminuito. Questo è diventato uno dei fattori importanti che mantengono il prezzo del GMT al di sotto di $ 1. Il sentiment dei social media per GMT rimane negativo con il ronzio più basso. Il volume di ricerca di Google per GMT è inferiore. La raccomandazione tecnica è Acquista. La capitalizzazione di mercato complessiva è aumentata.

Nel complesso, il momentum è ribassista.

GMT Price Prediction: Grafico delle prestazioni

Ultimi 5 giorni Ytd Gmt +0.6% +384% BTC · +0.5% -59.3% Eth -0.5% -64.8% Gala +0.3% -91.1%

Previsione del prezzo GMT: come potrebbe funzionare il guadagno GMT?

#STEPN: Originariamente twittato da Col Jung (@col_jung) l’8 agosto 2022.

1/ Ispirato al bitcoin, il rilascio di $GMT seguirà un modello di decadimento esponenziale (giornaliero). Limite di fornitura totale: 6 miliardi GMT. Il 2,5% dovrebbe essere rilasciato per i guadagni entro gennaio 2023 (Litepaper). Sono 150 milioni di token GMT per i giocatori.

2/ Punto chiave: i giocatori che guadagnano LV30 GMT competeranno per un pool limitato di $GMT ogni giorno. Il pool diventa più piccolo ogni giorno (l’offerta diminuisce) e più “giocatori LV30” si uniranno ogni giorno (aumento della domanda).

3/ Questo significa *rullo di tamburi*: i giocatori con scarpe pronte per il $GMT il giorno 1 avranno un vantaggio sostanziale. Bottino più grande, meno saccheggiatori. Gli utili GMT potrebbero essere pubblicati nel Q3, Q4 o 2023. Ogni volta. Condizioni di mercato in sospeso e stato di masterizzazione GMT.

Gmt Price Prediction: Volume e capitalizzazione di mercato

Dattero Volume Capitalizzazione di mercato 30 settembre 83 milioni di dollari 384 milioni di dollari 1 settembre 101 milioni di dollari 409 milioni di dollari 1 agosto 228 milioni di dollari 572 milioni di dollari 1 luglio 333 milioni di dollari 486 milioni di dollari 1 giugno 852 milioni di dollari 611 milioni di dollari 1 maggio $ 1,35 miliardi $ 2,07 miliardi

STEPN Prezzo Previsione 2022

Pronostico massimo Media STEPN Prezzo Previsione 2022 US$ 0,79

GMT Coin Price Prediction: Tecnici

Valore Tendenza Classifica della capitalizzazione di mercato #88 Abbassare Capitalizzazione di mercato complessiva $385 milioni Superiore Trading Volume 68,5 milioni di dollari Abbassare

StepN Price Prediction: Cos’è Stepn?

Stepn è un progetto move-to-earn costruito su elementi Social-Fi e Game-Fi. È alimentato dalla blockchain Solana. I giocatori possono guadagnare GMT camminando, correndo o facendo jogging all’aperto. Il motivo principale di STEPN è quello di ispirare gli utenti ad adottare uno stile di vita sano e anche di aiutare gli utenti a guadagnare adottando uno stile di vita sano.

Ecco alcuni fatti su STPEN:

STEPN è stato sviluppato da Find Satoshi Lab, una società fintech australiana.

Jerry Huang e Yawn Rong sono i co-fondatori di STEPN (GMT).

I principali investitori nel progetto STEPN includono Solana Capital, DeFi Alliance, MorningStar Ventures, Sequoia Capital, ecc.

Stepn è infatti un’app di fitness simile ad altre app di monitoraggio delle attività.

Stepn può anche essere considerato come la combinazione di gioco di realtà aumentata (AR) e gioco play-to-earn.

I premi arrivano nella criptovaluta nativa di Stepn, il Green Satoshi Token o GST o Green Metaverse Token (GMT).

Alchemy Pay uno sviluppatore di pagamenti cripto-fiat e ASICS il principale marchio sportivo sta lavorando insieme a STEPN.

GMT Coin Price Prediction: Performance nel 2022

Green Metaverse Token rimane una delle criptovalute con le migliori prestazioni nel 2022, nonostante la maggior parte delle criptovalute scambiate più in basso. Green Metaverse Token è stato lanciato nel mese di marzo 2022 e il prezzo di GMT era di circa $ 0,15. Tuttavia, c’è stata una massiccia impennata del prezzo del GMT e nonostante abbia perso una parte importante dal suo massimo storico di $ 4,11, GMT è ancora scambiato in verde sul grafico YTD. Ecco un’analisi dettagliata dei prezzi GMT nel 2022:

Marzo 2022: Il 9 marzo Green Metaverse Token ha debuttato con un prezzo base di $ 0,1536 e la capitalizzazione di mercato complessiva di GMT è stata di $ 81 milioni. Poco dopo il suo lancio, il prezzo del Green Metaverse Token ha iniziato a salire e il 20 marzo il prezzo del GMT era superiore a $ 0,70. L’impennata del prezzo del GMT è continuata e presto il prezzo del GMT è stato superiore a $ 1 e la capitalizzazione di mercato del GMT è stata superiore a $ 683 milioni, che era oltre $ 600 milioni in più rispetto al valore della capitalizzazione di mercato al suo lancio.

Alla fine di marzo 2022, la capitalizzazione di mercato complessiva di GMT era superiore a $ 1 miliardo. Il prezzo del GMT l’ultimo giorno di marzo 2022 era di oltre $ 2,5.

Aprile 2022: L’impennata del prezzo del Green Metaverse Token è continuata per tutto il mese di aprile 2022. Aprile è stato il mese in cui la maggior parte della criptovaluta è stata scambiata più in basso, ma il prezzo GMT è aumentato. Nella prima settimana di aprile 2022, il prezzo del GMT è rimasto al di sotto di $ 2,5. Anche nella seconda settimana il prezzo non è riuscito a violare $ 2,5. Il 17 aprile, GMT ha violato $ 2,5 e il 20 aprile il prezzo è andato oltre $ 3,5. La capitalizzazione di mercato del GMT ha poi raggiunto oltre $ 2 miliardi. Entro la fine di aprile 2022 il prezzo di GMT ha toccato $ 4, ma si è rapidamente ritirato per stabilizzarsi a oltre $ 3,5.

Maggio 2022: Maggio 2022 si è rivelato uno dei mesi peggiori per Green Metaverse Token. Il calo del prezzo del GMT è iniziato a maggio 2022. Alla fine della prima settimana di maggio, il prezzo del GMT era già inferiore a $ 3 ed era scambiato a poco più di $ 2,5. Alla fine della seconda settimana di maggio 2022, il prezzo GMT era leggermente superiore a $ 1,5.

Per il resto del mese, il prezzo del Green Metaverse Token è rimasto superiore a $ 1, ma negli ultimi giorni di maggio 2022, il prezzo di GMT è crollato al di sotto di $ 1 e la capitalizzazione di mercato complessiva di GMT è scesa al di sotto di $ 1 B. GMT ha chiuso maggio 2022 con una capitalizzazione di mercato di poco superiore a $ 700 M.

Giugno 2022: GMT non ha apportato alcun miglioramento nel mese di giugno 2022. Il prezzo del GMT oscillava tra $ 1,10 e sotto $ 1. Ad un certo punto il prezzo è sceso sotto $ 0,60. Alla fine di giugno 2022, GMT era scambiato marginalmente oltre $ 0,80 e la capitalizzazione di mercato complessiva di GMT era leggermente superiore a $ 500 milioni.

Luglio 2022: A luglio il prezzo del GMT è rimasto per lo più al di sotto di $ 1. Attualmente, il prezzo GMT si è aggirato tra $ 0,95 e $ 1,05.

GMT Coin Price Prediction: Come acquistare STEPN (GMT)?

L’acquisto di STEPN come qualsiasi altra criptovaluta richiede passaggi simili da seguire. L’unica differenza saranno gli scambi in cui STEPN è quotata per il commercio.

Ecco i passaggi per acquistare STEPN:

Seleziona lo scambio o il broker che fornisce la moneta Shiba Inu per il commercio Crea il tuo account con Exchange. Una volta creato l’account, verifica il tuo account utilizzando una qualsiasi delle tue carte d’identità. Collega l’account che verrà utilizzato per finanziare il portafoglio. Una volta che l’account è collegato, finanzia il portafoglio Acquista la moneta STEPN utilizzando i Fondi aggiunti.

Domande frequenti

Stepn GMT salirà?

Affinché il prezzo di qualsiasi criptovaluta aumenti, le condizioni di mercato devono migliorare. Il mercato complessivo delle criptovalute è stato sottoposto a forti tensioni negli ultimi mesi e non ci sono stati segni di miglioramento. Guardando la situazione attuale non c’è quasi nessuna possibilità che il prezzo di STEPN GMT aumenti. Tuttavia, se le condizioni di mercato migliorano, ci sono possibilità che il prezzo di STEPN GMT aumenti di nuovo.

Stepn è ancora un buon investimento?

Non è difficile determinare quale investimento è buono attualmente. Nessuna delle criptovalute sta funzionando bene e se viene considerata la condizione di mercato, nessuna delle criptovalute sarà un investimento sicuro. Ora sorge la domanda: dovresti investire in STEPN? Se hai pazienza e sei pronto ad aderire al mercato nonostante alcune perdite, allora STEPN sarà un buon investimento. Tuttavia, se stai cercando un profitto rapido, STEPN potrebbe non essere un buon investimento al prezzo corrente.

Come funziona STEPN GMT?

Green Metaverse Token (GMT) è uno dei due token della casa di STEPN. L’altro token è Green Satoshi Token. L’offerta di GMT è limitata a 6 miliardi di token. Questi green metaverse token possono essere guadagnati dagli utenti acquistando o vendendo le monete GMT o noleggiando o noleggiando le scarpe da ginnastica NFT dall’app STEPN.

Una volta che hai noleggiato le scarpe da ginnastica NFT, puoi guadagnare valuta di gioco facendo jogging, camminando o correndo fuori, che può essere incassata a scopo di lucro o utilizzata nel gioco. Una volta che inizi a guadagnare i token GMT, puoi scambiarli con USDC. Tuttavia, per scambiare monete GMT con USDC è necessario raggiungere il livello 30.

Come fa Stepn a fare soldi?

Come abbiamo accennato, per guadagnare monete GMT, un utente deve scaricare l’app STEPN e acquistare scarpe da ginnastica NFT. Le sneakers, che sono token non fungibili (NFT) e sono negoziabili sui mercati secondari, comandano già prezzi elevati, che vanno da $ 400 a $ 100.000. Questo aiuta STEPN a fare soldi.

Perché i token GMT cadono?

GMT è un token di governance che fornisce agli utenti un modo unico di fare soldi. Tuttavia, come tutte le altre criptovalute GMT è anche elencato negli scambi crittografici in cui gli utenti acquistano e vendono token GMT. Man mano che le condizioni di mercato migliorano, gli investitori si affollano per acquistare i token GMT e man mano che le condizioni di mercato si deteriorano, c’è una vendita di massa al fine di ridurre al minimo la perdita da parte degli investitori. Pertanto, la ragione principale del calo dei prezzi è la condizione di mercato che è stata al di sotto delle aspettative dall’inizio del 2022.