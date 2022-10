RSR Coin Price Prediction: Quale sarà la Previsione del Prezzo dei Reserve Rights 2022-2030?

RSR Coin Prezzo Previsione: La previsione del prezzo RSR 2022 è $ 0,009. Se RSR guadagna il 50% al mese da ora, entro la fine del 2022 il prezzo RSR sarà di $ 0,024.

RSR Prezzo Previsione 2025 è $0.035

Reserve Rights o RSR coin è un token ERC-20.

RSR è la seconda moneta dei Reserve Rights. Il primo token è RTokens che funge da stablecoin.

Il token RSR viene utilizzato per la governance e anche per mantenere il peg di RTokens attraverso lo staking.

Reserve Rights Previsione del prezzo a breve termine

10% 20% 30% 50% Ott-22 US$ 0,009 US$ 0,010 US$ 0,011 US$ 0,013 nov-22 US$ 0,010 US$ 0,012 US$ 0,014 US$ 0,019 Dic-22 US$ 0,011 US$ 0,015 US$ 0,018 US$ 0,028

Utilizzando il calcolo matematico e testando il prezzo corrente di RSR su diversi parametri, se RSR guadagna il 10% al mese, sarà valutato a poco più di un centesimo entro la fine del 2022.

RSR può raggiungere i 2 centesimi se il prezzo aumenta del 50% al mese.

RSR Previsione dei prezzi a lungo termine

10% 20% 30% 50% 2023 US$ 0,009 US$ 0,010 US$ 0,010 US$ 0,012 2024 US$ 0,010 US$ 0,012 US$ 0,014 US$ 0,018 2025 US$ 0,011 US$ 0,014 US$ 0,018 US$ 0,027 2026 US$ 0,012 US$ 0,017 US$ 0,023 US$ 0,041 2027 US$ 0,013 US$ 0,020 US$ 0,030 US$ 0,061 2028 US$ 0,014 US$ 0,024 US$ 0,039 US$ 0,091 2029 US$ 0,016 US$ 0,029 US$ 0,050 US$ 0,137 2030 US$ 0,017 US$ 0,034 US$ 0,065 US$ 0,205

Previsione dei prezzi RSR: prospettive di oggi

Prospettive generali Neutrale Saggezza di mercato Positivo Dati di mercato Superiore Raccomandazione tecnica Comprare La saggezza della folla Negativo Sentiment della rete dei social media Abbassare

Analisi delle prestazioni

Rsr Guadagno/Perdita Ultimi 5 giorni +3.7% Ytd -73.2% OAX · Ultimi 5 giorni +1.1% Ytd +263% Quant Ultimi 5 giorni +20.3% Ytd -22.3%

Capitalizzazione di mercato e tendenze di volume

Valori Classifica della capitalizzazione di mercato 97a Capitalizzazione di mercato totale $341 milioni Volume totale degli scambi 55,2 milioni di dollari

RSR Price Prediction: Tokenomics

La fornitura massima totale di RSR è di 100.000.000.000.

Corrente circolante alimentazione: 42.30B

Membri del team di riserva: 12.6B RSR

Consulenti, appaltatori e partner: 5.0 B RSR

Investitori: 10.3 B RSR

Cosa sono i Reserve Rights?

Reserve Rights o token RSR è un token di utilità basato sulla blockchain di Ethereum. È un token ERC-20. RSR è il secondo token di Reserve Rights il primo è RToken che è un token stabile.

La moneta RSR serve a due scopi distinti per il Progetto Riserva. In primo luogo, it garantisce la stabilità dei prezzi del token di riserva (RSV). In secondo luogo funge da token di governance per i progetti di riserva dei diritti.

USO del token RSR

Il ruolo più importante dei token RSR è la governance. Ciò significa che i titolari del token possono partecipare al modo in cui il progetto cresce e progredisce.

RSR garantisce anche la stabilità del token di riserva (RSV).

RSR Prezzo Previsione 2022-2030

Previsione RSR: Come acquistare RSR Coin?

Ecco i passaggi per acquistare criptovalute RSR:

Trovare lo scambio in cui è elencata la moneta RSR Creare un account con Exchange Verifica la tua identità Finanzia il portafoglio Effettua l’acquisto

Gli scambi che offrono monete RSR per il commercio sono: