Tempus (TEMP): cos’è e come funziona

in

In questa recensione, analizzeremo Tempus (TEMP), un protocollo a reddito fisso multi-catena per gli utenti di criptovalute. In particolare, ci concentreremo sui protocolli di prestito e staking di Tempus, sui suoi aggregatori di rendimento, nonché sul suo token di governance e sulla sicurezza, tra le altre caratteristiche.

Informazioni su Tempus

Tempus è un protocollo di finanza decentralizzata (DeFi) con sede a Londra istituito da David Garai, un imprenditore ungherese e specialista finanziario.

Lanciato sulla mainnet di Ethereum nel dicembre 2021, Tempus è una tokenizzazione del rendimento futuro e un protocollo a reddito fisso multi-catena che consente ai trader di criptovalute di ottenere un rendimento fisso su una ricompensa.

In particolare, Tempus evita il rischio di variazioni impreviste dei rendimenti, in contrasto con le tecniche standard di coltivazione del rendimento, per i depositanti.

Inoltre, Tempus si combina con protocolli di prestito, protocolli di staking e aggregatori di rendimento, consentendo ai suoi utenti di fissare o speculare sul rendimento fornito da ciascuno di essi.

Gli utenti del protocollo Tempus possono beneficiare delle seguenti funzionalità:

Token nativo: Tempus ha il proprio token di criptovaluta (TEMP) che è il token di governance e utilità di base che alimenta il protocollo;

Correggi il rendimento futuro: Su Tempus si utilizza un token di rendimento (YBT), il token in cima al quale si accumula un rendimento variabile nel tempo (cioè cDAI) per bloccare il rendimento per il futuro;

Speculare: Gli utenti possono fare previsioni sul ritmo con cui qualsiasi YBT supportato crescerà in futuro; Fornire liquidità: Tempus ha una proposta di valore unica che fornisce liquidità su qualsiasi pool di token con rendimento supportato e guadagna commissioni di trading in aggiunta all’attuale rendimento variabile.

Perché i trader di criptovalute usano Tempus?

Tempus sta sviluppando tecnologie per rendere più accessibile la tokenizzazione del rendimento futuro migliorando l’esperienza dell’utente.

La maggior parte delle tecniche di coltivazione del rendimento che si trovano attualmente nello spazio crittografico forniscono un tasso variabile di produzione. Di conseguenza, i depositanti sono vulnerabili a variazioni imprevedibilmente alte e basse dei loro rendimenti.

Allo stato attuale, non esiste una chiara strategia efficiente in termini di capitale per ricevere un rendimento fisso o speculare sui rendimenti; è qui che entra in gioco Tempus.

Tempus consente agli utenti del suo protocollo di bloccare un rendimento a tasso fisso sul loro YBT.

Altri vantaggi dell’utilizzo di Tempus:

L’obiettivo di Tempus è quello di fornire una soluzione semplice e affidabile per le persone di tutto il mondo per ottenere rendimenti fissi prevedibili utilizzando DeFi;

Utenti DeFi con la possibilità di rimuovere completamente la volatilità dei tassi di interesse dai loro portafogli;

Gli utenti DeFi più esperti avranno la possibilità di aumentare l’esposizione alla volatilità dei tassi di interesse;

L’esposizione degli utenti al rendimento variabile può anche essere ottimizzata utilizzando derivati on-chain sul mercato Tempus, che è adattato al profilo di rischio di ciascun utente;

Tempus consente l’aggiustamento dinamico del rischio e la conversione dei tassi di rendimento variabili in tassi di rendimento fissi;

Gli utenti possono anche guadagnare rendimento aggiuntivo da Tempus come fornitori di liquidità, se lo desiderano. Poiché Tempus consente agli utenti di depositare più token fruttiferi sulla sua piattaforma.

Caratteristiche principali di Tempus

1. Rendimenti fissi

Tempus offre rendimenti fissi su una varietà di token con rendimento su entrambe le blockchain di Ethereum e Fantom (FTM).

Depositare YBT in un contratto elettronico intelligente con TempusAMM garantisce un certo tasso di rendimento in un periodo di tempo predeterminato. Di conseguenza, non dovrai preoccuparti che i tuoi investimenti perdano valore a causa della riduzione dei tassi di interesse e dei rendimenti.

Il token di rendimento (YBT) o l’attività di base devono essere depositati nello Smart Contract Tempus tenendo presente una certa data di scadenza.

Successivamente, il contratto Tempus divide successivamente l’attività depositata in token capital e yield tokenizzati.

Infine, al fine di garantire un rendimento futuro, il contratto Tempus converte tutti i token fruttiferi in token capital.

Riscatto a scadenza

È possibile per gli utenti mantenere i token di capitale fino al raggiungimento della scadenza, momento in cui il capitale è completamente rimborsabile con un rapporto 1: 1: il riscatto alla scadenza garantisce che l’utente riceva il più alto rendimento fisso possibile.

2. Fornire liquidità

Al fine di adattarsi meglio al loro profilo di rischio, gli utenti possono migliorare la loro attuale esposizione al rendimento variabile utilizzando la piattaforma Tempus.

Gli utenti possono depositare token fruttiferi come stETH (Lido Staked ETH) in contratti con una varietà di scadenze, consentendo loro di guadagnare interessi.

Al fine di facilitare il trading sugli AMM personalizzati Tempus (market maker automatizzati), questi token fruttiferi sono suddivisi in token capital tokenizzati e token Yield.

Il processo di erogazione della liquidità Tempus in quattro fasi:

L’utente deposita ETH in Tempus (facoltativo).

Tempus deposita ETH al Lido e ottiene stETH di conseguenza.

Il contratto TempusPool è responsabile della creazione dei token Tempus Capital e Tempus Yield.

I token di capitale e rendimento vengono trasferiti a TempusAMM su misura di Tempus per fungere da fornitore di liquidità.

3. Casi d’uso Tempus per gettoni con rendimento

Per gli investitori, ci sono tre possibili risultati quando possiedono un asset con un token di rendimento (YBT).

1. Rendimento swap per token di capitale

Questa tecnica blocca un rendimento fisso da raccogliere a scadenza. Fissare un rendimento in anticipo riduce il rischio di un rendimento variabile eventualmente maggiore.

La scelta di quanti token Yield scambiare per i token Capital richiede agli utenti di trovare un equilibrio tra il rendimento fisso che vogliono bloccare e il reddito a rendimento variabile che sono disposti ad accumulare in cambio del loro rendimento fisso bloccato. Questo metodo funziona efficacemente in mercati turbolenti con rendimenti variabili decrescenti.

2. Fornire liquidità

Questo metodo consente agli utenti di guadagnare commissioni di swap da tutte le attività di trading TempusAMM. Le persone scambieranno capital per token yield quando i rendimenti aumentano e viceversa. Finché le persone commerciano, i fornitori di liquidità guadagneranno commissioni.

Il pericolo di perdite temporanee per i fornitori di liquidità aumenta man mano che i rendimenti cambiano nel tempo. Questa strategia funziona bene quando si prevede che i rendimenti rimarranno stabili fino alla scadenza.

3. Swap Capital per token Yield

Lo scambio di token Capital for Yield consente agli utenti di migliorare la loro esposizione a rendimenti variabili e guadagnare molto di più rispetto al tasso percentuale annuale (APR) del token sottostante.

Rinunciando ai token di capitale per migliorare la loro esposizione a rendimenti variabili, gli utenti rischiano di perdere capitale se i tassi diminuiscono. Pertanto, questo metodo è adatto per mercati turbolenti con rendimenti variabili in crescita.

Tempus Governance

Tempus è un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) governata dai titolari del token di criptovaluta TEMP.

Poiché Tempus è un DAO, chiunque nella comunità Tempus può inviare aggiornamenti e miglioramenti al protocollo Tempus, oltre ai miglioramenti dei processi.

TempusPool

Il contratto intelligente TempusPool è il contratto intelligente principale sul protocollo Tempus.

Ogni Pool Tempus si distingue per due principi fondamentali:

Un token di rendimento (come stETH di Lido o cDai di Compound).

Una data di scadenza.

Il Pool Tempus è responsabile della gestione dei depositi e dei rimborsi. Mantenendo traccia del tasso di cambio del Token Di Rendimento sottostante, conia Capitali e Rendimenti in deposito e li brucia al momento del rimborso in cambio di Token Portanti Rendimento.

TEMP Token

I possessori di token TEMP governano il protocollo Tempus su Ethereum; pertanto, TEMP è il token di governance e utilità di base che alimenta il protocollo.

Il token nativo ERC-20 svolge tre funzioni: governance, staking per ottenere una parte delle commissioni di rete e pagamento delle commissioni di protocollo;

Un miliardo di token TEMP sono stati prodotti al momento dell’avvio del progetto e questi token saranno resi disponibili nel corso di tre anni;

In particolare, il token TEMP consente ai membri della comunità Tempus di suggerire e votare miglioramenti significativi al protocollo Tempus.

Token disponibili su Tempus

Tempus si integrerà inizialmente con i servizi Lido, Aave, Compound, Yearn e Rari, ma il protocollo è costantemente al lavoro su nuove integrazioni con altri token.

App Tempus

Dopo aver avviato l’app Tempus, sarai in grado di connetterti a MetaMask, un portafoglio di criptovaluta per detenere token ERC-20 e interagire con app decentralizzate (dApps) sulla rete Ethereum e Binance Smart Chain.

In alternativa a WalletConnect, un protocollo open source per l’integrazione di app decentralizzate con portafogli mobili tramite scansione di codici QR o deep linking.

Tariffe Tempus

Tempus non riscuote alcuna tariffa di protocollo; tuttavia, ci sono due tipi di costi che gli utenti devono pagare.

Le commissioni di swap saranno pagate ai fornitori di liquidità (LP), che forniranno liquidità a ciascun TempusAMM.

Tariffe del gas che si pagano quando si utilizzano le reti supportate da Tempus.

Tariffe su Tempus

Il rendimento percentuale annuo indicato dal mercato (APY) per ciascun pool è determinato dal tasso di cambio (rapporto tra riserve su entrambi i lati) tra i capitali e i rendimenti in ciascun TempusAMM.

Tempus è sicuro?

Tempus è costruito sulla rete Ethereum utilizzando il meccanismo di consenso Proof-of-Work (PoW) necessario ai minatori per estrarre nuovo Ether. Ciò rende Ethereum una delle blockchain più sicure nello spazio crittografico, che migliora la sicurezza di Tempus a seguito della sua implementazione.

Al fine di salvaguardare la blockchain di Ethereum, una rete di nodi decentralizzati verifica le transazioni.

Unit test e test di integrazione

Tempus prende molto sul serio la sicurezza e la protezione dei fondi degli utenti; pertanto, come parte del processo di sviluppo, qualsiasi nuovo codice deve essere testato utilizzando test di unità e di integrazione per garantire che soddisfi i requisiti.

Le richieste pull che includono test non riusciti o la copertura dei test che scende al di sotto di un livello specifico non sono idonee per l’unione.

Audit dei contratti intelligenti

Finora, Tempus ha condotto tre audit del protocollo, da parte delle seguenti società:

Coinspect ·;

Code4rena;

Sherlock;

Bug Bounty

Per non parlare del fatto che il protocollo ha due bug bounties attivi:

Immunefi – Per segnalare un bug, puoi guadagnare fino a $ 1.000.000 (a seconda del livello di minaccia);

Cappelli – Attualmente, puoi guadagnare fino a 1 milione di TEMP per la segnalazione di un bug (a seconda del livello di minaccia)

Protezione dagli exploit dei contratti intelligenti

Sherlock ha anche accettato di fornire a Tempus $ 10 milioni di copertura di exploit a livello di protocollo su tutti i pool disponibili sulla rete Ethereum su Tempus.

Grazie alla partnership con Sherlock, gli utenti non avranno più bisogno di garantire la propria assicurazione e saranno in grado di dipendere da Sherlock per garantire che vengano risarciti in caso di violazione di un contratto intelligente.

Assistenza clienti

Gli utenti possono rimanere aggiornati e ricevere notifiche sui principali sviluppi di Tempus sulle seguenti piattaforme di social media:

Discordia;

Cinguettare;

Github;

Telegramma;

Medio.

Puoi anche metterti in contatto con il team inviando un’e-mail a [email protected].

Pro e contro

pro

Tempus è un protocollo altamente sicuro dato che è completamente controllato, offre Bug Bounty gratificanti, copertura degli exploit e rigorosi test di unità e integrazioni;

Rimuovere completamente la volatilità dei tassi di interesse;

Nel tempo matura un rendimento variabile che può essere bloccato;

Aggiustamento dinamico del rischio in aggiunta alla conversione dei tassi di rendimento variabili in tassi di rendimento fissi;

Soluzione semplice per ottenere tassi di rendimento fissi.

Contro

Solo una piccola quantità di token attualmente integrati;

Il protocollo prevede di introdurre nuove tasse in futuro.

Considerazioni finali

Poiché viene controllato e fornisce Bug Bounties premiati e copertura degli exploit, nonché un’unità e test di integrazione, consideriamo Tempus un protocollo sicuro.

Migliorando l’esperienza dell’utente, Tempus sta rendendo più accessibile la tokenizzazione del rendimento futuro. Le persone di tutto il mondo possono utilizzare Tempus per ottenere rendimenti fissi affidabili tramite DeFi, che è l’obiettivo dell’azienda.

In definitiva, il protocollo consente una gestione dinamica del rischio e la conversione di tassi di rendimento variabili in tassi di rendimento fissi.

Cos’è Tempus?

Tempus è un protocollo a reddito fisso multi-catena che consente agli utenti di fissare o speculare sul rendimento creato attraverso protocolli di prestito, protocolli di staking e aggregatori di rendimento.

Cos’è il token TEMP?

TEMP è il token nativo ERC-20 per il protocollo Tempus. Questa criptovaluta svolge tre funzioni: governance, staking per ottenere una parte delle commissioni di rete e pagamento delle commissioni di protocollo. Al momento dell’inizio, sono stati creati un miliardo di token TEMP che saranno resi accessibili per un periodo di tre anni.

Tempus è sicuro?

Sì, Tempus è stato finora controllato da tre revisori, tra cui Coinspect, Code4rena e Sherlock. Inoltre, esegue test unitari e di integrazione oltre a offrire una ricompensa Bug Bounty e una protezione dagli exploit di contratti intelligenti fino a $ 10 milioni.

Cosa sono i token con rendimento (YBT)?

I Gettoni portanti (YBT), sono derivati il cui valore aumenta come sottoprodotto della loro partecipazione a una sorta di yield farming. Un tipo di YBT è il token stETH (Lido staked ETH), che è una forma di agricoltura di rendimento.