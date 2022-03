Previsione del prezzo ANIME 2022, 2023, 2024, 2025

in

Previsioni da aprile 2022 (ANIME) a ​​USD. All’inizio di aprile 2022 il prezzo sarà di circa $ 2.250,71 USD. Un prezzo massimo di $ 2.655,84, prezzo minimo di $ 2.025,64 per aprile 2022. Il prezzo medio per il mese di aprile 2022 è di $ 2.340,74.

previsione del prezzo alla fine di aprile 2022 $ 2.250,71, variazione per aprile 2022 15%.

Previsioni da maggio 2022 (ANIME) a ​​USD. All’inizio di maggio 2022 il prezzo sarà di circa $ 2.093,16 USD. Un prezzo massimo di $ 2.428,07, prezzo minimo di $ 1.925,71 per maggio 2022. Il prezzo medio per il mese di maggio 2022 è di $ 2.176,89. previsione del prezzo alla fine di maggio 2022 $ 2.093,16, variazione per maggio 2022 -7%.

Previsioni da giugno 2022 (ANIME) a ​​USD. All’inizio di giugno 2022 il prezzo sarà di circa $ 2.281,55 USD. Un prezzo massimo di $ 2.578,15, prezzo minimo di $ 1.939,31 per giugno 2022. Il prezzo medio per il mese di giugno 2022 è di $ 2.258,73. previsione del prezzo a fine giugno 2022 $2,281,55, variazione per giugno 2022 9%.

Previsioni da luglio 2022 (ANIME) a ​​USD.

All’inizio di luglio 2022 il prezzo sarà di circa $ 2,349,99 USD. Un prezzo massimo di $ 2.490,99, prezzo minimo di $ 2.138,49 per luglio 2022. Il prezzo medio per il mese di luglio 2022 è $ 2.314,74. previsione del prezzo alla fine di luglio 2022 $ 2,349,99, variazione per luglio 2022 3%.

Previsioni da agosto 2022 (ANIME) a ​​USD. All’inizio di agosto 2022 il prezzo sarà di circa $ 2.373,49 USD.

Un prezzo massimo di $ 2.705,78, prezzo minimo di $ 2.136,14 per agosto 2022. Il prezzo medio per il mese di agosto 2022 è di $ 2.420,96. previsione del prezzo alla fine di agosto 2022 $ 2.373,49, variazione per agosto 2022 1%.

Previsioni da settembre 2022 (ANIME) a ​​USD. All’inizio di settembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 2.278,55 USD. Un prezzo massimo di $ 2.438,05, prezzo minimo di $ 2.050,70 per settembre 2022. Il prezzo medio per il mese di settembre 2022 è di $ 2.244,37. previsione prezzo fine settembre 2022 $ 2.278,55, variazione per settembre 2022 -4%.

Previsioni da ottobre 2022 (ANIME) a ​​USD. All’inizio di ottobre 2022 il prezzo sarà di circa $ 2.255,77 USD. Un prezzo massimo di $ 2.639,25, prezzo minimo di $ 1.894,84 per ottobre 2022. Il prezzo medio per il mese di ottobre 2022 è di $ 2.267,05. previsione del prezzo a fine ottobre 2022 $2.255,77, variazione per ottobre 2022 -1%.

Previsioni da novembre 2022 (ANIME) a ​​USD. All’inizio di novembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 2.571,57 USD. Un prezzo massimo di $ 2.880,16, prezzo minimo di $ 2.057,26 per novembre 2022. Il prezzo medio per il mese di novembre 2022 è di $ 2.468,71. previsione del prezzo alla fine di novembre 2022 $ 2.571,57, variazione per novembre 2022 14%.

Previsioni da dicembre 2022 (ANIME) a ​​USD. All’inizio di dicembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 2.648,72 USD. Un prezzo massimo di $ 3.072,52, prezzo minimo di $ 2.330,88 per dicembre 2022. Il prezzo medio per il mese di dicembre 2022 è di $ 2.701,70. previsione del prezzo a fine dicembre 2022 $ 2.648,72, variazione per dicembre 2022 3%.

Previsioni da gennaio 2023 (ANIME) a ​​USD. All’inizio di gennaio 2023 il prezzo sarà di circa $ 2.966,57 USD. Un prezzo massimo di $ 3.441,22, prezzo minimo di $ 2.610,58 per gennaio 2023. Il prezzo medio per il mese di gennaio 2023 è di $ 3.025,90. previsione del prezzo alla fine di gennaio 2023 $ 2.966,57, variazione per gennaio 2023 12%.

Previsioni da febbraio 2023 (ANIME) a ​​USD. All’inizio di febbraio 2023 il prezzo sarà di circa $ 3,203,89 USD. Un prezzo massimo di $ 3.588,36, prezzo minimo di $ 2.627,19 per febbraio 2023. Il prezzo medio per il mese di febbraio 2023 è di $ 3.107,78. previsione del prezzo alla fine di febbraio 2023 $3.203,89, variazione per febbraio 2023 8%.

Previsione dei prezzi per il 2023

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2023 $ 2,966.57 $2,610,58 $3,441.22 $3.025,90 12% Febbraio 2023 $ 3,203,89 $ 2.627,19 $ 3.588,36 $ 3,107,78 8% marzo 2023 $ 3,620,40 $ 3.041,14 $ 4.091,05 $ 3.566,09 13% aprile 2023 $ 3.692,81 $3,101,96 $ 4.283,66 $ 3.692,81 2% maggio 2023 $ 3.582,02 $ 3.402,92 $ 3.832,77 $3.617,84 -3% giugno 2023 $ 3.367,10 $2.727,35 $ 3.771,15 $ 3,249,25 -6% luglio 2023 $ 3.097,73 $ 2.695,03 $ 3.562,39 $ 3,128,71 -8% agosto 2023 $ 3,283,60 $ 2,626.88 $3.611,96 $ 3,119,42 6% settembre 2023 $ 3.644,79 $ 3.098,08 $ 4,264,41 $ 3.681,24 11% ottobre 2023 $ 3,280,31 $2,952,28 $3.444,33 $ 3,198,31 -10% novembre 2023 $ 3.378,72 $ 2.838,13 $ 3.547,66 $ 3,192,89 3% Dicembre 2023 $3.615,24 $ 3,217,56 $ 4,338,28 $ 3,777,92 7%

Previsione dei prezzi per il 2024

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2024 $ 4.049,06 $ 3.684,65 $ 4.696,91 $ 4,190,78 12% Febbraio 2024 $ 3.806,12 $ 3,349,39 $4,110,61 $ 3,730.00 -6% marzo 2024 $ 4,300,91 $ 3,999,85 $ 4.515,96 $4,257,91 13% aprile 2024 $ 4.042,86 $ 3.557,72 $4,487.57 $ 4.022,65 -6% maggio 2024 $ 4.002,43 $ 3.802,31 $ 4,762,89 $ 4,282,60 -1% giugno 2024 $ 3.962,41 $ 3,288,80 $ 4,319.02 $ 3.803,91 -1% luglio 2024 $ 4.437,90 $ 3.772,21 $ 4.881,69 $ 4.326,95 12% agosto 2024 $ 4,970,44 $ 4.075,76 $ 5,417,78 $4.746,77 12% settembre 2024 $ 5,268,67 $ 4.847,18 $ 6.322,40 $ 5,584,79 6% ottobre 2024 $ 5,005,24 $ 4,204,40 $ 5,605,87 $ 4.905,13 -5% novembre 2024 $ 5,405,66 $ 4,702,92 $ 6.000,28 $ 5.351,60 8% Dicembre 2024 $5.513,77 $ 4,796,98 $ 6.175,42 $ 5,486,20 2%

