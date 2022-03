Previsione del prezzo UWU 2022, 2023, 2024, 2025

in

Previsioni da aprile 2022 (UWU) a USD. All’inizio di aprile 2022 il prezzo sarà di circa $ 567,52 USD. Un prezzo massimo di $ 652,65, prezzo minimo di $ 510,77 per aprile 2022. Il prezzo medio per il mese di aprile 2022 è di $ 581,71.

previsione del prezzo alla fine di aprile 2022 $ 567,52, variazione per aprile 2022 8%.

Previsioni da maggio 2022 (UWU) a USD. All’inizio di maggio 2022 il prezzo sarà di circa $ 488,07 USD. Un prezzo massimo di $ 571,04, prezzo minimo di $ 395,33 per maggio 2022. Il prezzo medio per il mese di maggio 2022 è di $ 483,19. previsione del prezzo alla fine di maggio 2022 $ 488,07, variazione per maggio 2022 -14%.

Previsioni da giugno 2022 (UWU) a USD. All’inizio di giugno 2022 il prezzo sarà di circa $ 492,95 USD. Un prezzo massimo di $ 547,17, prezzo minimo di $ 423,93 per giugno 2022. Il prezzo medio per il mese di giugno 2022 è di $ 485,55. previsione del prezzo a fine giugno 2022 $492,95, variazione per giugno 2022 1%.

Previsioni da luglio 2022 (UWU) a USD. All’inizio di luglio 2022 il prezzo sarà di circa $ 532,38 USD.

Un prezzo massimo di $ 590,95, prezzo minimo di $ 489,79 per luglio 2022. Il prezzo medio per il mese di luglio 2022 è di $ 540,37. previsione del prezzo alla fine di luglio 2022 $ 532,38, variazione per luglio 2022 8%.

Previsioni da agosto 2022 (UWU) a USD. All’inizio di agosto 2022 il prezzo sarà di circa $ 553,68 USD. Un prezzo massimo di $ 597,97, prezzo minimo di $ 487,24 per agosto 2022.

Il prezzo medio per il mese di agosto 2022 è di $ 542,61. previsione del prezzo alla fine di agosto 2022 $ 553,68, variazione per agosto 2022 4%.

Previsioni da settembre 2022 (UWU) a USD. All’inizio di settembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 509,38 USD. Un prezzo massimo di $ 580,70, prezzo minimo di $ 438,07 per settembre 2022. Il prezzo medio per il mese di settembre 2022 è $ 509,38. previsione prezzo fine settembre 2022 $509,38, variazione per settembre 2022 -8%.

Previsioni da ottobre 2022 (UWU) a USD. All’inizio di ottobre 2022 il prezzo sarà di circa $ 585,79 USD. Un prezzo massimo di $ 661,94, prezzo minimo di $ 538,93 per ottobre 2022. Il prezzo medio per il mese di ottobre 2022 è di $ 600,44. previsione del prezzo alla fine di ottobre 2022 $ 585,79, variazione per ottobre 2022 15%.

Previsioni da novembre 2022 (UWU) a USD. All’inizio di novembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 603.37 USD. Un prezzo massimo di $ 699,90, prezzo minimo di $ 518,89 per novembre 2022. Il prezzo medio per il mese di novembre 2022 è di $ 609,40. previsione del prezzo a fine novembre 2022 $ 603,37, variazione per novembre 2022 3%.

Previsioni da dicembre 2022 (UWU) a USD. All’inizio di dicembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 633,53 USD. Un prezzo massimo di $ 741,23, prezzo minimo di $ 582,85 per dicembre 2022. Il prezzo medio per il mese di dicembre 2022 è di $ 662,04. previsione del prezzo a fine dicembre 2022 $ 633,53, variazione per dicembre 2022 5%.

Previsioni da gennaio 2023 (UWU) a USD. All’inizio di gennaio 2023 il prezzo sarà di circa $ 620,86 USD. Un prezzo massimo di $ 732,62, prezzo minimo di $ 509,11 per gennaio 2023. Il prezzo medio per il mese di gennaio 2023 è di $ 620,86. previsione del prezzo alla fine di gennaio 2023 $ 620,86, variazione per gennaio 2023 -2%.

Previsioni da febbraio 2023 (UWU) a USD. All’inizio di febbraio 2023 il prezzo sarà di circa $ 689,16 USD. Un prezzo massimo di $ 764,97, prezzo minimo di $ 558,22 per febbraio 2023. Il prezzo medio per il mese di febbraio 2023 è $ 661,59. previsione del prezzo alla fine di febbraio 2023 $ 689,16, variazione per febbraio 2023 11%.

Previsione dei prezzi per il 2023

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2023 $620,86 $ 509.11 $ 732,62 $620,86 -2% Febbraio 2023 $ 689,16 $ 558,22 $ 764,97 $ 661,59 11% marzo 2023 $ 764,97 $619,62 $ 864,41 $ 742,02 11% aprile 2023 $ 696,12 $ 570,82 $ 744,85 $ 657,83 -9% maggio 2023 $ 640,43 $ 557,17 $ 704,47 $630,82 -8% giugno 2023 $ 704,47 $ 584,71 $ 810,14 $ 697,43 10% luglio 2023 $ 718,56 $ 639,52 $ 790,42 $ 714,97 2% agosto 2023 $ 653,89 $ 542,73 $ 784,67 $ 663,70 -9% settembre 2023 $ 595,04 $476,03 $ 648,59 $562.31 -9% ottobre 2023 $ 642,64 $ 559,10 $ 751,89 $ 655,50 8% novembre 2023 $ 571,95 $474,72 $ 611,99 $ 543,36 -11% Dicembre 2023 $ 611,99 $ 563,03 $ 709,91 $ 636,47 7%

Previsione dei prezzi per il 2024

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2024 $679,31 $ 577,41 $815,17 $ 696,29 11% Febbraio 2024 $ 726,86 $ 654,17 $ 835,89 $ 745,03 7% marzo 2024 $ 632,37 $505,89 $ 701,93 $ 603.91 -13% aprile 2024 $ 645,02 $ 528,91 $ 683,72 $ 606.32 2% maggio 2024 $ 606.32 $ 515,37 $ 636,63 $ 576,00 -6% giugno 2024 $ 697,26 $ 648,45 $ 766,99 $ 707,72 15% luglio 2024 $ 801,85 $ 673,56 $ 962,22 $ 817,89 15% agosto 2024 $ 849,96 $ 722,47 $ 892,46 $ 807,46 6% settembre 2024 $ 883,96 $ 716,01 $ 1,007,72 $ 861,86 4% ottobre 2024 $ 751,37 $ 601,09 $803,96 $ 702,53 -15% novembre 2024 $ 849,04 $ 738,67 $1.001,87 $ 870,27 13% Dicembre 2024 $ 789,61 $ 702,75 $ 908,05 $ 805,40 -7%

Previsione dei prezzi per il 2025