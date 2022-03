Previsione del prezzo BUCKS 2022, 2023, 2024, 2025

in

Previsioni da aprile 2022 (BUCKS) a USD. All’inizio di aprile 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0476 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0553, prezzo minimo di $ 0,0433 per aprile 2022. Il prezzo medio per il mese di aprile 2022 è $ 0,0493.

previsione del prezzo alla fine di aprile 2022 $ 0,0476, variazione per aprile 2022 10%.

Previsioni da maggio 2022 (BUCKS) a USD. All’inizio di maggio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0448 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0510, prezzo minimo di $ 0,0421 per maggio 2022. Il prezzo medio per il mese di maggio 2022 è $ 0,0466. previsione del prezzo alla fine di maggio 2022 $ 0,0448, variazione per maggio 2022 -6%.

Previsioni da giugno 2022 (BUCKS) a USD. All’inizio di giugno 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0452 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0516, prezzo minimo di $ 0,0421 per giugno 2022. Il prezzo medio per il mese di giugno 2022 è $ 0,0468. previsione del prezzo alla fine di giugno 2022 $ 0,0452, variazione per giugno 2022 1%.

Previsioni da luglio 2022 (BUCKS) a USD. All’inizio di luglio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0516 USD.

Un prezzo massimo di $ 0,0562, prezzo minimo di $ 0,0428 per luglio 2022. Il prezzo medio per il mese di luglio 2022 è $ 0,0495. previsione del prezzo alla fine di luglio 2022 $ 0,0516, variazione per luglio 2022 14%.

Previsioni da agosto 2022 (BUCKS) a USD. All’inizio di agosto 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0552 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0656, prezzo minimo di $ 0,0491 per agosto 2022.

Il prezzo medio per il mese di agosto 2022 è $ 0,0574. previsione del prezzo alla fine di agosto 2022 $ 0,0552, variazione per agosto 2022 7%.

Previsioni da settembre 2022 (BUCKS) a USD. All’inizio di settembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0607 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0728, prezzo minimo di $ 0,0552 per settembre 2022. Il prezzo medio per il mese di settembre 2022 è $ 0,0640. previsione del prezzo a fine settembre 2022 $ 0,0607, variazione per settembre 2022 10%.

Previsioni da ottobre 2022 (BUCKS) a USD. All’inizio di ottobre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0528 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0618, prezzo minimo di $ 0,0433 per ottobre 2022. Il prezzo medio per il mese di ottobre 2022 è $ 0,0525. previsione prezzo fine ottobre 2022 $ 0,0528, variazione per ottobre 2022 -13%.

Previsioni da novembre 2022 (BUCKS) a USD. All’inizio di novembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0581 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0633, prezzo minimo di $ 0,0494 per novembre 2022. Il prezzo medio per il mese di novembre 2022 è $ 0,0563. previsione del prezzo alla fine di novembre 2022 $ 0,0581, variazione per novembre 2022 10%.

Previsioni da dicembre 2022 (BUCKS) a USD. All’inizio di dicembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0656 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0715, prezzo minimo di $ 0,0564 per dicembre 2022. Il prezzo medio per il mese di dicembre 2022 è $ 0,0640. previsione del prezzo a fine dicembre 2022 $ 0,0656, variazione per dicembre 2022 13%.

Previsioni da gennaio 2023 (BUCKS) a USD. All’inizio di gennaio 2023 il prezzo sarà di circa $ 0,0742 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0823, prezzo minimo di $ 0,0630 per gennaio 2023. Il prezzo medio per il mese di gennaio 2023 è $ 0,0727. previsione del prezzo alla fine di gennaio 2023 $ 0,0742, variazione per gennaio 2023 13%.

Previsioni da febbraio 2023 (BUCKS) a USD. All’inizio di febbraio 2023 il prezzo sarà di circa $ 0,0853 USD. Un prezzo massimo di $ 0,1023, prezzo minimo di $ 0,0750 per febbraio 2023. Il prezzo medio per il mese di febbraio 2023 è $ 0,0887. previsione del prezzo alla fine di febbraio 2023 $ 0,0853, variazione per febbraio 2023 15%.

Previsione dei prezzi per il 2023

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2023 $ 0,0742 $ 0,0630 $ 0,0823 $ 0,0727 13% Febbraio 2023 $ 0,0853 $ 0,0750 $0.1023 $ 0,0887 15% marzo 2023 $ 0,0870 $ 0,0731 $0.0992 $ 0,0861 2% aprile 2023 $ 0,0948 $ 0,0758 $ 0,1100 $ 0,0929 9% maggio 2023 $ 0,0929 $0.0846 $0.1078 $ 0,0962 -2% giugno 2023 $ 0,0966 $ 0,0802 $0.1024 $ 0,0913 4% luglio 2023 $ 0,1073 $ 0,0890 $ 0,1233 $ 0,1062 11% agosto 2023 $ 0,1126 $0.1059 $ 0,1318 $ 0,1188 5% settembre 2023 $ 0,1149 $0.1057 $ 0,1264 $ 0,1160 2% ottobre 2023 $ 0,1183 $0.1089 $ 0,1361 $ 0,1225 3% novembre 2023 $ 0,1361 $ 0,1211 $ 0,1429 $ 0,1320 15% Dicembre 2023 $ 0,1524 $ 0,1265 $ 0,1722 $ 0,1493 12%

Previsione dei prezzi per il 2024

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2024 $ 0,1554 $ 0,1461 $ 0,1788 $ 0,1624 2% Febbraio 2024 $ 0,1492 $ 0,1268 $ 0,1791 $ 0,1530 -4% marzo 2024 $ 0,1716 $ 0,1562 $ 0,1939 $ 0,1750 15% aprile 2024 $ 0,1819 $ 0,1692 $ 0,2183 $ 0,1937 6% maggio 2024 $ 0,1583 $ 0,1345 $ 0,1662 $ 0,1503 -13% giugno 2024 $ 0,1519 $ 0,1231 $ 0,1610 $ 0,1421 -4% luglio 2024 $ 0,1565 $ 0,1299 $ 0,1753 $ 0,1526 3% agosto 2024 $ 0,1659 $ 0,1559 $ 0,1808 $ 0,1684 6% settembre 2024 $ 0,1908 $ 0,1641 $ 0,2251 $ 0,1946 15% ottobre 2024 0.2060 $ 0,1937 $ 0,2246 0.2091 8% novembre 2024 $ 0,1895 $ 0,1592 $ 0,2237 $ 0,1914 -8% Dicembre 2024 0.2066 $ 0,1694 $ 0,2459 0,2076€ 9%

Previsione dei prezzi per il 2025