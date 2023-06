Previsione Vechain 2023-2030

VeChain è una piattaforma blockchain che semplifica la gestione della supply chain fornendo una visione completa di tutti i processi organizzativi utilizzando chip intelligenti o tag e sensori RFID per tracciare i prodotti in ogni fase della catena di approvvigionamento, fornendo accesso in tempo reale alle parti interessate autorizzate. VeChain mira a indurre una rete di computer a eseguire una piattaforma che consente alle aziende di creare e utilizzare applicazioni decentralizzate. Offre alle aziende nuovi strumenti per un trasferimento efficiente dei dati e la gestione della supply chain, facilitando una migliore collaborazione digitale tra di loro. Il sistema può anche monitorare e tenere traccia di una vasta gamma di dettagli operativi, tra cui qualità, validità, temperatura di stoccaggio, trasporto e consegna dei prodotti.

Le caratteristiche principali di VeChain includono

VeChain consente alle aziende di tracciare i propri prodotti in ogni fase della catena di approvvigionamento, garantendo trasparenza, tracciabilità e autenticità.

Funziona con un sistema a doppio token che include VeChain Tokens (VET) e VeChain Thor Power (VTHO). L’IFP viene utilizzato per trasferire valore attraverso la blockchain VeChainThor, mentre VTHO viene utilizzato come energia o gas per l’esecuzione di contratti intelligenti.

I contratti intelligenti di VeChain facilitano accordi automatizzati e auto-eseguibili tra le parti.

Ha la capacità di integrarsi con i dispositivi IoT, che consente il monitoraggio e il monitoraggio in tempo reale dei prodotti nella catena di approvvigionamento.

VeChain supporta lo sviluppo di applicazioni decentralizzate (dApp) che possono essere costruite sulla sua piattaforma blockchain.

Sicurezza: VeChain utilizza la crittografia avanzata per proteggere la sua blockchain, rendendola resistente all’hacking e alle frodi.

La piattaforma ha partnership con diverse grandi imprese, tra cui PwC, DNV GL e BMW, che evidenziano il suo potenziale per i casi d’uso del mondo reale.

VET (VeChain Token) è la criptovaluta nativa della blockchain VeChainThor e i seguenti sono i casi d’uso principali del token Vechain:

L’IFP può essere utilizzato come metodo di pagamento per prodotti e servizi sulla blockchain VeChainThor.

I titolari di token VET hanno la possibilità di votare sulle decisioni chiave relative all’ecosistema VeChain.

Il token Vechain viene utilizzato per eseguire contratti intelligenti sulla blockchain VeChainThor.

I titolari di token possono utilizzare i loro token per puntare e guadagnare VTHO (VeChainThor Energy), il token nativo della blockchain VeChainThor, che viene utilizzato per pagare le commissioni di transazione e l’esecuzione di contratti intelligenti.

I token VET possono essere utilizzati come garanzia per prestiti e altri prodotti finanziari sulla blockchain VeChainThor.

VeChain è stata in grado di fare la sua presenza in organizzazioni ben note. Aziende come BMW e LVMH impiegano le sue soluzioni per la supply chain. Walmart China, ad esempio, utilizza VeChain per tracciare articoli come frutta fresca e carne. Di conseguenza, tali alimenti sono interamente tracciabili; se si verifica un focolaio di E.coli, la fonte può essere facilmente riconosciuta.

VeChain Price Prediction $75: Chi sono i concorrenti di VeChain?

Concorrenti di VeChain in base ai suoi casi d’uso, alle differenze e anche all’affidabilità della blockchain e alla facilità d’uso della blockchain. Alcuni dei principali concorrenti di VeChain sono:

Corda

Ethereume

Hyperledger

BlockCypher

Blockstream

La piattaforma comprende due token specifici che danno valore rispettivamente alla rete e alimentano i piani di smart contract:

Token VeChain (VET)

VeChainThor Energy (VTHO)

Nel complesso, VeChain ha un’utilità reale in quanto sta cercando di risolvere il problema della catena di approvvigionamento delle industrie di tutto il mondo. VeChain si sta posizionando come una piattaforma che risolverà i problemi economici del mondo reale per quanto riguarda la sicurezza nella consegna e fornirà tecnologia per assistere nella catena di approvvigionamento. Grazie alla sua caratteristica unica, grandi marchi come BMW si sono associati a VeChain. Tuttavia, un problema di VeChain è che non è una blockchain ben nota né lo è la sua criptovaluta con casi di vita reale per i consumatori ordinari. Inoltre, non è chiaro se la domanda di token aumenterà sostanzialmente attraverso casi d’uso B2B.

VeChain ha casi d’uso solidi, ma non è chiaro se VET Token sia un buon investimento. Nella migliore delle ipotesi può essere classificato come un caso moderato per gli investimenti

Statistiche NFT di Vechain

Secondo gli ultimi dati, il volume NFT di Vechain è aumentato del 109% per raggiungere $ 44.000 in un solo giorno.

Previsione VeChain Prezzo: Vechain raggiungerà $ 10?

Per raggiungere $ 10, VeChain dovrà aumentare di 400x. Anche se questo non è insolito nel settore delle criptovalute, ci sono sfide pratiche.

VeChain può avere casi d’uso solidi, ma VET Token non sembra essere stato progettato per casi d’uso B2C. Potrebbe cambiare, ma non per ora

VET ha raggiunto il suo massimo storico di $ 0,25 nell’aprile 2021, molto prima di altre criptovalute che hanno raggiunto il massimo storico nel novembre 2021.

Mentre l’IFP ha recuperato un po ‘nella pompa di recente, è molto lontano dal suo massimo del 2021.

Con un prudente 25% annuo, VeChain potrebbe raggiungere $ 10 in 17 anni. Tuttavia, tali previsioni a lungo termine sono inaffidabili; pertanto, diremmo che è improbabile che VeChain raggiunga $ 10.

Previsione del prezzo veterinario: VeChain raggiungerà $ 1?

Al prezzo attuale, Vechain dovrà aumentare di oltre 40 volte per raggiungere $ 1. Pertanto, Sì, Vechain può raggiungere $ 1.

Secondo la previsione dei prezzi VET, se Vechain guadagna il 30% all’anno da oggi, raggiungerà $ 1 in: 15 anni

Secondo la previsione dei prezzi VET, se Vechain guadagna il 50% all’anno da oggi, raggiungerà $ 1 in: 10 anni

Previsione del prezzo di Vechain: Vechain raggiungerà $ 75?

Per raggiungere $ 75, Vechain dovrà aumentare di 3261 volte. A $ 75, la capitalizzazione di mercato di VeChain sarebbe di $ 5413 miliardi. Se l’IFP dovesse aumentare a un ritmo del 25% ogni anno, ci vorrebbero 36 anni per raggiungere $ 75. Considerando il fatto che l’IFP è un caso moderato per gli investimenti, ecco la fattibilità

Crescita richiesta per raggiungere $ 75: non fattibile

Capitalizzazione di mercato a $ 75: non fattibile

Tempo necessario per raggiungere $ 75 con una crescita del 25% ogni anno: non fattibile

Cosa succede se il 90% delle monete viene bruciato?

Se il 90% delle monete Vet sono state bruciate, per raggiungere $ 75, Vechain dovrà aumentare di 328 volte. A $ 75, la capitalizzazione di mercato di VeChain sarebbe di $ 541 miliardi. Se l’IFP dovesse aumentare ad un ritmo del 25% ogni anno, ci vorrebbero 26 anni per raggiungere $ 75. Nel complesso, non esiste uno scenario in cui l’IFP raggiungerà $ 75.

Previsione Vechain Prezzo $ 1000: VET raggiungerà $ 1000?

Per raggiungere $ 1000, VET deve crescere di 55.555 volte, considerando il suo prezzo attuale di $ 0,018.

Si noti che ha raggiunto il suo valore massimo storico di $ 0,23 a maggio 2021, dove è cresciuto di 52,27 volte in 12 mesi (da un valore inferiore di $ 0,0044 a maggio 2020). Pertanto, ha mostrato una crescita di 4,35 volte in un mese.

Quindi, ha bisogno di un minimo di 12.771 mesi (circa 1.064 anni) per raggiungere un prezzo fino a $ 1000.

Previsione dei prezzi VeChain 2023, 2025 e 2030 (aggregato)

La previsione del prezzo di Vechain 2023 è $ 0,0303

Vechain Prezzo Previsione 2025 è $0.0620

La previsione del prezzo di Vechain 2030 è $ 0,292

Come posso acquistare VET Crypto?

Ecco i passaggi generali per acquistare token VeChain (VET):