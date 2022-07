Token AI e Big Data: 5 migliori per guardare nel 2022

L’analisi dei big data combina e analizza enormi set di dati per trovare modelli e generare informazioni utili. L’analisi dei big data utilizza tecniche e tecnologie come l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico. L’intelligenza artificiale non ha senso senza dati, ma padroneggiare i dati è impossibile senza l’intelligenza artificiale; pertanto, dati e intelligenza artificiale si stanno fondendo in una connessione sinergica.

Fondendo le due discipline, possiamo iniziare a riconoscere e prevedere le tendenze future nel mondo degli affari, della tecnologia, del commercio e di tutto il resto. Ciò consente di prendere decisioni più rapide e più sagge basate sui dati, aumentando la produttività, il reddito e i profitti.

L’intelligenza artificiale e i Big Data sono una categoria di tendenza per le criptovalute, oltre a DeFi, Web3, Metaverse e NFT.

Oggi,studieremo 5 token di criptovaluta AI e Big Data inferiori a $ 0,5 da guardare nel 2022.

Questo elenco è ordinato in base al prezzo unitario di ciascun progetto, dal più basso al più alto.

Dock (DOCK)

Capitalizzazione di mercato – 14,9 milioni di dollari

– $0.01915 Proposta di valore – Dock è stata fondata con la missione di risolvere problemi universali con soluzioni di dati esistenti.

La piattaforma Dock è stata creata per offrire alle aziende e agli sviluppatori un modo semplice per creare, archiviare e visualizzare credenziali digitali che possono essere verificate istantaneamente utilizzando la tecnologia blockchain.

Dock (DOCK) fa parte di un movimento per affrontare problemi diffusi con i dati esistenti e il modo in cui vengono acquisiti, condivisi e controllati. Dock ha una blockchain standalone, un token di pagamento e incentivazione integrato, una rete affidabile di validatori e un’adozione e interoperabilità senza soluzione di continuità.

È un sistema di pagamento integrato per attività di rete come la generazione di identità decentralizzate (DID), la fornitura di credenziali, lo sviluppo di schemi, ecc.

Il voto verrà utilizzato per scegliere chi gestirà la mainnet e come verrà eseguita, e i token Dock serviranno come valuta di voto.

Dock ha recentemente annunciato l’introduzione di WEB3 ID, che definisce come una nuova rivoluzione dei sistemi di accesso basati sull’identità basati sulla blockchain di Dock. Ha lo scopo di riportare il controllo dei propri dati alle persone!

Alcuni dei migliori scambi di criptovaluta per il trading di $DOCK sono Binance, CoinTiger, AAX, DigiFinex e KuCoin. Il prezzo del dock è aumentato dell’1,19% nelle ultime 24 ore.

Measurable AI (MDT)

Capitalizzazione di mercato – 17,7 milioni di dollari

– 17,7 milioni di dollari Prezzo unitario – $0.02626

– $0.02626 Proposta di valore – Con l’aiuto di Measurable Data Token (MDT), si intende rendere possibile un’economia dei dati basata su blockchain con scambio di dati sicuro e anonimo.

Measurable AI è un fornitore di dati alternativo che trasforma i dati transazionali in informazioni sui consumatori, servendo istituzioni finanziarie e aziende da Wall Street alla Silicon Valley.

Aggregando e identificando le effettive ricevute e-mail degli spender online, l’intelligenza artificiale misurabile le trasforma in informazioni preziose, che si aggiornano quotidianamente dopo che gli acquisti sono avvenuti.

Costruito sulla tecnologia blockchain, l’intelligenza artificiale misurabile garantisce che tutti i punti dati vengano raccolti da consumatori reali e attivi. È uno dei pannelli di big data più accurati, sicuri e significativi sulle informazioni sui consumatori.

Measurable Data Token ha un incredibile ecosistema:

MailTime – Visualizza le tue e-mail come conversazioni, non thread! MailTime elimina i fastidiosi metadati e presenta le e-mail in bolle pulite. Separa le persone nella tua casella di posta da tutti gli sconti e le newsletter.

Visualizza le tue e-mail come conversazioni, non thread! MailTime elimina i fastidiosi metadati e presenta le e-mail in bolle pulite. Separa le persone nella tua casella di posta da tutti gli sconti e le newsletter. Intelligenza artificiale misurabile : fornisce informazioni utili sui consumatori basate su miliardi di e-mail transazionali per i mercati emergenti.

: fornisce informazioni utili sui consumatori basate su miliardi di e-mail transazionali per i mercati emergenti. MeFi – Measurable Finance (MeFi) è un oracolo blockchain per i dati finanziari realizzati per il settore finanziario decentralizzato. Contribuisce con feed di dati finanziari esterni off-chain alle blockchain pubbliche, potenziando l’ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi) con dati finanziari affidabili on-chain.

Measurable Finance (MeFi) è un oracolo blockchain per i dati finanziari realizzati per il settore finanziario decentralizzato. Contribuisce con feed di dati finanziari esterni off-chain alle blockchain pubbliche, potenziando l’ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi) con dati finanziari affidabili on-chain. RewardMe – RewardMe fa parte dell’ecosistema MDT, una piattaforma di scambio dati decentralizzata che premiA TE per i dati che contribuisci. La piattaforma crea contratti intelligenti attraverso la blockchain per assicurarti di ottenere i premi guadagnati dall’app.

Se vuoi sapere dove acquistare $MDT al tasso corrente, dai un’occhiata a questi scambi, Binance, OKX, Phemex, DigiFinex e Bitrue. Measurable Data Token è aumentato del 3,12% nelle ultime 24 ore.

EVAI (EV)

Capitalizzazione di mercato – $ 560k

– $ 560k Prezzo unitario – $0.02858

– $0.02858 Proposta di valore – Gli investitori esperti possono utilizzare i loro dati di aggiornamento e downgrade dei rating per massimizzare i guadagni e i neofiti della criptovaluta possono usarli per formulare giudizi che riducono al minimo il rischio.

EVAI (EV) sfrutta l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per produrre valutazioni imparziali dei criptoasset.

I rating forniscono rating di trading a breve termine, mentre un aggiornamento imminente identificherà il valore sottostante a lungo termine per ogni criptoasset.

L’accesso di livello avanzato alle valutazioni Evai inizierà nel secondo trimestre del 2022 per $ 49 al mese. Gli utenti avranno accesso alle valutazioni su tutte le principali risorse e una serie di altre funzionalità innovative fino a metà prezzo se pagate in token EV.

Prima di assegnare una valutazione equa, la procedura, basata sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico, esamina i dati di mercato in tempo reale rispetto a nove fattori di potenza e oltre 20 indicatori.

Attraverso la ricerca finanziaria peer-reviewed e la modellazione economica, Evai ha sviluppato una tecnologia di intelligenza artificiale e apprendimento automatico leader del settore che valuta i criptoasset e assegna loro valutazioni imparziali da A1 a U.

Attualmente, puoi scambiare solo $EV su PancakeSwap (V2). Il prezzo di EVAI è sceso del 2,38% nelle ultime 24 ore.

Santiment Network Token (SAN)

Capitalizzazione di mercato – 8 milioni di dollari

8 milioni di dollari Prezzo unitario – $0.1272

– $0.1272 Proposta di valore – Santiment fornisce un database costantemente aggiornato di progetti di criptovaluta, feed di dati e flussi di contenuti (inclusi i notiziari).

Santiment (SAN) è una piattaforma che fornisce dati e contenuti sui mercati finanziari per le industrie blockchain e cryptoasset.

Secondo i rapporti, il Santiment Network Token Prototype (SAN) è un voucher emesso in Svizzera secondo le linee guida della FINMA. Gli utenti e gli scambi possono accedere ai feed e ai flussi di informazioni puntando la SAN.

Chiunque può accedere a sofisticate ricerche OnChain, Social e Finanziarie grazie a Santiment. I report interattivi ti consentono di interrogare i dati del mercato crittografico con pochi clic, quindi visualizzare le visualizzazioni in pochi secondi sulla piattaforma.

Dal 2016, Santiment ha prodotto una piattaforma per la ricerca di strumenti di intelligenza dei dati crittografici per gestori di hedge fund, investitori al dettaglio, proprietari di progetti crittografici e creatori di NFT.

Santiment mira a eliminare l’asimmetria informativa nell’ecosistema crittografico, bloccando il rumore e fornendo approfondimenti basati sui dati su reti di criptovaluta, progetti basati su blockchain, sentimento della folla e comportamento del mercato.

Alcuni dei migliori scambi di criptovaluta per il trading di Santiment Network Token $SAN sono Bitfinex, Uniswap (V2) e Bancor Network. Santiment Network Token è aumentato del 2,25% nelle ultime 24 ore.

Vectorspace AI (VXV)

Capitalizzazione di mercato – 18,4 milioni di dollari

– 18,4 milioni di dollari Prezzo unitario – $0.4526

– $0.4526 Proposta di valore – Vectorspace AI fornisce set di dati a matrice di correlazione di alto valore per consentire ai ricercatori di accelerare l’innovazione e le scoperte basate sui dati.

Per aiutare i ricercatori a utilizzare NLP / NLU protetti da brevetto per accelerare l’innovazione e le scoperte basate sui dati, Vectorspace AI (VXV) offre set di dati a matrice di correlazione di alto valore.

I clienti possono abbreviare il ciclo di ricerca testando rapidamente ipotesi e conducendo esperimenti con maggiore produttività.

Vectorspace AI utilizza la modellazione linguistica avanzata e una rete di pipeline di ingegneria dei dati scientifici in collaborazione con i loro laboratori di ricerca. Questo per creare set di dati che aumentino la probabilità di trovare fattori di stress e trattamenti che proteggano e riparino il corpo umano nello spazio e sulla Terra come medicina personalizzata per tutte le persone.

La sua missione è quella di rilevare relazioni nascoste nei dati per alimentare e accelerare nuove intuizioni, interpretazioni, ipotesi e nuove scoperte nelle bioscienze spaziali, compresi i materiali e le scienze chimiche, a beneficio di tutta l’umanità.

Vectorspace AI è in diretta su alcuni dei migliori scambi di criptovaluta come KuCoin, Uniswap (V3), ProBit Global, ShibaSwap e Coinmetro. Vectorspace AI è aumentato del 7,16% nelle ultime 24 ore.