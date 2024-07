Previsione del prezzo di Meme Kombat 2024-2030

Meme Kombat ($MK) è un nuovo meme coin che offre elevate ricompense tramite lo staking, vantando un impressionante rendimento annuale del 477% (APY).

La sua presale, lanciata due mesi fa, ha già raccolto oltre 2 milioni di dollari. Gli investitori sono entusiasti della sua caratteristica di scommessa, che aggiunge ulteriore eccitazione al progetto.

Caratteristiche di Meme Kombat

Il progetto Meme Kombat ha due componenti principali: un gioco play-to-earn (P2E) e una piattaforma di scommesse, entrambi centrati sui meme.

Gioco P2E

Gli utenti collezionano e combattono con NFT a tema meme che rappresentano meme popolari come Doge, Distracted Boyfriend e Woman Yelling at Cat. Questi NFT hanno statistiche e abilità diverse che influenzano le loro performance nelle battaglie. I giocatori possono vincere token MEMEKOMBAT, la criptovaluta nativa del progetto, partecipando a battaglie e tornei.

Piattaforma di scommesse

Gli utenti possono scommettere i token MEMEKOMBAT sugli esiti delle battaglie tra gli NFT di altri giocatori. Questo aggiunge un livello di eccitazione e potenziale per guadagnare token aggiuntivi. La piattaforma offre anche opzioni per lo staking dei token per guadagnare un reddito passivo.

Utilità del token $MK

Utilità nel gioco

$MK è la valuta principale utilizzata per acquistare e potenziare gli NFT a tema meme, elementi fondamentali del gioco P2E.

Utilità nella piattaforma di scommesse

$MK è il carburante per la piattaforma di scommesse, consentendo agli utenti di scommettere sugli esiti delle battaglie tra gli NFT di altri giocatori.

Staking

Detenendo $MK e bloccandolo nel pool di staking, gli utenti possono guadagnare un reddito passivo sotto forma di token $MK aggiuntivi, basato su un alto rendimento percentuale annuale (APY).

Governance

Il token $MK servirà come token di governance sulla piattaforma Meme Kombat. I detentori di $MK possono partecipare all’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) del progetto, influenzando decisioni chiave come lo sviluppo delle funzionalità e l’allocazione delle risorse.

Prestazioni del prezzo

Massimo storico : $0.9171 (9 marzo 2024)

: $0.9171 (9 marzo 2024) Minimo storico: $0.06806 (14 aprile 2024)

Tokenomics di Meme Kombat Coin

La struttura dei tokenomics di Meme Kombat è progettata con allocazioni strategiche per garantire un ecosistema robusto.

Il 50% della fornitura totale di token è dedicato alla presale di $MK, con l’obiettivo di coinvolgere tutti i partecipanti alla presale nella piattaforma Meme Kombat.

Inoltre, il 30% della fornitura è destinato alle ricompense di staking e battaglia, favorendo la sostenibilità e l’equilibrio dell’ecosistema.

Un altro 10% è allocato per il pairing DEX, facilitando la partecipazione ai pool di liquidità sugli exchange decentralizzati.

Sottolineando l’impegno della comunità, il 10% dei token è allocato per le ricompense della comunità, allineandosi con l’etica di Meme Kombat centrata sulla partecipazione attiva e sull’apprezzamento per le battaglie emozionanti all’interno della comunità.

Previsione del prezzo di Meme Kombat: raggiungerà $1?

Meme Kombat Coin è stato lanciato a $0.279. Da questo prezzo, la moneta Meme Kombat dovrà aumentare solo di circa 3.5 volte. Un meme coin subito dopo il lancio ha generalmente visto un aumento massiccio, come il Pepe coin che è aumentato di oltre il 900% subito dopo essere stato quotato per il trading. Pertanto, la possibilità che Meme Kombat raggiunga $1 dopo il lancio è altamente probabile.

Roadmap

Lancio presale – Q3 2023

Obiettivo: Iniziare Meme Kombat attraverso una presale di token.

Dettagli: Il 50% dei token $MK è disponibile per la presale, alimentando il lancio della piattaforma.

Risultato: La presale di successo assicura fondi essenziali e supporto della comunità per lo sviluppo della piattaforma.

Lancio della piattaforma – Q1 2024

Obiettivo: Lanciare ufficialmente la piattaforma Meme Kombat.

Dettagli: In attesa del sold out della presale, il lancio della piattaforma è previsto per Q1 2024.

Risultato: Il lancio della piattaforma introduce battaglie, staking e funzionalità iniziali.

Stagione 1 – Immediato post-lancio

Obiettivo: Inaugurare la prima stagione di Meme Kombat.

Dettagli: La stagione 1 inizia subito dopo il lancio della piattaforma, con battaglie e classifiche.

Risultato: Stabilisce il gameplay, attrae giocatori e favorisce l’impegno della comunità.

Stagione 2 – Q2 2024

Obiettivo: Lanciare la seconda stagione con funzionalità migliorate.

Dettagli: La stagione 2 segue il successo del Q1, introducendo nuove battaglie e ricompense.

Risultato: Rafforza la presenza di Meme Kombat nel gaming su blockchain, enfatizzando l’innovazione.

Sviluppo futuro

Aggiornamenti continui: Evoluzione della piattaforma, del gameplay e dei tokenomics.

Impegno della comunità: Il feedback della comunità forma le future funzionalità e stagioni.

Piani di espansione: Oltre il 2023, potenziali nuovi modelli, partnership e sviluppi.

Previsione del prezzo di Meme Kombat: è legittimo?

Profilo dei fondatori: Matt Whiteman

Meme Kombat ha commissionato a Coinsult un audit del contratto. L’audit è stato effettuato sull’indirizzo Ethereum 0x9fdfb933ee990955d3219d4f892fd1f786b47c9b. Il simbolo del token è MK con una fornitura di 120.000.000 di token.

L’audit ha rilevato che il contratto smart necessita di abilitare manualmente il trading prima che chiunque possa comprare o vendere. Se il proprietario deve abilitare manualmente il trading, questo rappresenta un alto rischio di centralizzazione. Coinsult non ha verificato KYC il contratto.

Oltre a questi, l’audit di Coinsult ha trovato diversi aspetti positivi del contratto. Questi includono:

Il proprietario non ha l’autorità di mintare nuovi token.

Il proprietario non può inserire nella blacklist indirizzi.

Il proprietario non può essere escluso dalle tasse.

Il proprietario è limitato dal mettere in pausa il contratto.

Il proprietario non può impostare l’importo massimo della transazione.

Meme Kombat rappresenta un’opportunità di investimento interessante grazie alla sua combinazione di staking ad alto rendimento e un ecosistema di gioco play-to-earn innovativo. Tuttavia, come per tutte le criptovalute in presale, è essenziale condurre un’analisi approfondita prima di investire. Le informazioni sulle criptovalute in presale sono spesso limitate e incerte, e molte presale recenti si sono rivelate truffe o sono crollate poco dopo il lancio. Si consiglia di consultare un consulente finanziario registrato per guidare le proprie decisioni finanziarie.