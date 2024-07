Previsione di prezzo di Galaxy Fox (GFOX)2024-2030: è legittimo?

in

Galaxy Fox è una piattaforma web3 coinvolgente che introduce un meme coin unico chiamato Galaxy Fox ($GFOX), insieme a NFT affascinanti, una piattaforma di staking user-friendly e un entusiasmante ecosistema di giochi play-to-earn.

È costruito sulla blockchain di Ethereum.

Ecosistema di Galaxy Fox

L’ecosistema di Galaxy Fox comprende un marketplace di NFT, merchandising e il token play-to-earn.

NFT di Galaxy Fox

Gli NFT di Galaxy Fox rappresentano token non fungibili unici nel mondo virtuale. Questi NFT possono essere acquisiti attraverso missioni impegnative, eventi cosmici o il vivace marketplace interstellare. Una volta ottenuti, si integrano perfettamente nei profili dei giocatori, attivando potenziamenti di attributi mozzafiato. Gli NFT di Galaxy Fox permettono ai giocatori di navigare nel cosmo con grazia, superare gli avversari con abilità celestiali e scatenare esplosioni di potere cosmico.

Marketplace di NFT di Galaxy Fox

Il marketplace di NFT di Galaxy Fox è una piattaforma virtuale per l’acquisto, la vendita e lo scambio di NFT unici di Galaxy Fox. È uno spazio decentralizzato dove gli appassionati possono interagire e scambiare questi straordinari NFT legati al mondo virtuale di Galaxy Fox.

Gioco Play-to-Earn

Il cuore dell’ecosistema di Galaxy Fox è un gioco play-to-earn coinvolgente che cattura l’attenzione dei giocatori di tutto il mondo. Partecipando attivamente al gioco, i giocatori possono accumulare token $GFOX e risorse di gioco, premiando le loro abilità e dedizione con un senso tangibile di realizzazione.

Utilità di $GFOX

$GFOX è il token nativo della piattaforma Galaxy Fox. Questo token combina meccaniche play-to-earn con la cultura dei meme. Viene utilizzato per alimentare l’ecosistema Galaxy Fox.

Staking e Ricompense

Nel sistema di staking di Galaxy Fox, gli utenti possono guadagnare ricompense puntando i loro token $GFOX. Per ogni transazione, il 2% dei token Galaxy Fox viene destinato alle ricompense di staking. Inoltre, il token viene utilizzato come token di governance, permettendo ai possessori di $GFOX di partecipare alle votazioni sulla piattaforma.

Token Deflazionario

$GFOX è un token deflazionario. La piattaforma avvia un processo di burning che riduce gradualmente la fornitura massima fissa del token, favorendo la scarsità dell’offerta circolante di $GFOX. Secondo il sito web, saranno creati 5.000.000.000 di token $GFOX.

Prestazioni di Prezzo

Massimo Storico : $0.004061 (19 aprile 2024)

: $0.004061 (19 aprile 2024) Minimo Storico: $0.00003295 (10 maggio 2024)

Legittimità di GFOX: Sintesi del Rapporto di Audit

Verifica del Team di GFox

Il sito ufficiale di Galaxy Fox menziona il team dietro il progetto, ma non sono stati trovati link verificabili per conoscere il background del team.

Audit del Contratto

Crypto Hub ha effettuato l’audit del contratto di Galaxy Fox sull’indirizzo del contratto principale di Ethereum 0x72b2fd2a6964aaa6233336751996a28a9568a40d. Il riassunto dell’audit è il seguente:

Crypto Hub ha verificato il codice sorgente del contratto di Galaxy Fox. L’audit ha confermato che non esisteva alcun intermediario tra il contratto e la blockchain. Non è stata trovata alcuna funzione di mint, il che è positivo poiché il contratto non può creare nuovi token.

L’audit ha anche rilevato che il proprietario del contratto non può modificare il saldo dei token in altri indirizzi. Il proprietario non può distruggere il contratto e non esiste un proprietario nascosto. Inoltre, il contratto non effettua chiamate ad altri contratti.

Rischi Identificati

L’audit ha identificato due rischi associati al contratto, noti come Honeypot Risk. Non è stato possibile verificare se un codice sospendibile fosse incluso nel contratto, il che significa che la funzione di trading potrebbe essere sospesa dal proprietario. Inoltre, il proprietario del contratto potrebbe avere l’autorità di modificare la tassa sulle transazioni. Se la tassa sulle transazioni fosse aumentata a più del 49%, i token non potrebbero essere scambiati.

Feedback Finale di Crypto Hub

Il codice sorgente del contratto smart di Galaxy Fox ha una bassa severità di rischio. Galaxy Fox ha superato l’audit del contratto smart. Il contratto smart di Galaxy Fox è verificato KYC.

Tokenomics di $GFOX

Offerta Totale : 5 miliardi di token Token del Team (5%) : 250.000.000 Ecosistema (10%) : 500.000.000 Liquidity Pool (10%) : 500.000.000 Competizioni e Premi (5%) : 250.000.000 Vendita Pubblica (70%) : 3.500.000.000

: 5 miliardi di token

Previsione di Prezzo di GFOX: Roadmap

Fase 1 (Completata)

Creazione del whitepaper

Audit del token

Sito web attivo

Presale attiva

Fase 2

Campagna con influencer

Teaser di marketing

Premi e giveaway per le competizioni

Fase 3

Spinta mediatica maggiore

Configurazione del tesoro

Fase 4

Teaser del gioco

Bridge verso altre blockchain

Fase 5

Lancio del merchandising

Test della versione beta del gioco

Introduzione di nuovi personaggi

Fase 6

Annuncio di ulteriori partnership

Lancio del gioco

Lancio su Uniswap

Conclusione

Sebbene Galaxy Fox possa rappresentare un’opportunità di investimento interessante grazie alla sua combinazione innovativa di staking e tecnologia blockchain, è essenziale condurre un’analisi approfondita prima di investire. Le informazioni sulle criptovalute in presale sono spesso limitate e incerte. Molte presale recenti si sono rivelate truffe o sono crollate poco dopo il lancio. Si consiglia di consultare un consulente finanziario registrato per guidare le proprie decisioni finanziarie.

