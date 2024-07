Previsione del Prezzo di Retik Finance 2024-2030

Retik Finance è un progetto relativamente nuovo nel settore della Finanza Decentralizzata (DeFi) con obiettivi ambiziosi di colmare il divario tra finanza tradizionale e mondo delle criptovalute.

Mira a raggiungere questo obiettivo costruendo un ecosistema completo di strumenti e soluzioni finanziarie user-friendly.

Ecosistema di Retik Finance

L’ecosistema di Retik Finance include:

Defi Debit Card : Una carta di debito DeFi che consente agli utenti di spendere le proprie criptovalute nei terminali di punto vendita tradizionali.

: Una carta di debito DeFi che consente agli utenti di spendere le proprie criptovalute nei terminali di punto vendita tradizionali. Payment Gateway : Una piattaforma di elaborazione dei pagamenti che permette transazioni istantanee e senza confini, vantaggiosa sia per individui che per aziende.

: Una piattaforma di elaborazione dei pagamenti che permette transazioni istantanee e senza confini, vantaggiosa sia per individui che per aziende. Defi Wallet : Un portafoglio multi-asset per memorizzare, gestire e scambiare criptovalute e valute fiat.

: Un portafoglio multi-asset per memorizzare, gestire e scambiare criptovalute e valute fiat. Swap Aggregator : Un aggregatore di swap che funge da exchange decentralizzato (DEX) per scambiare token attraverso diverse reti blockchain.

: Un aggregatore di swap che funge da exchange decentralizzato (DEX) per scambiare token attraverso diverse reti blockchain. AI-Powered P2P Lending : Una piattaforma di prestiti peer-to-peer (P2P) alimentata da intelligenza artificiale, che connette prestatori e mutuatari in base a dati di mercato in tempo reale e profili di rischio.

: Una piattaforma di prestiti peer-to-peer (P2P) alimentata da intelligenza artificiale, che connette prestatori e mutuatari in base a dati di mercato in tempo reale e profili di rischio. Perpetual Futures and Options: Un SuperDEX che utilizza tecnologie avanzate per ridefinire l’esperienza di trading sugli exchange decentralizzati, offrendo contratti perpetui sui futures.

Utilità del Token RETIK

Il token RETIK è il token nativo di Retik Finance e funge da cuore e anima della piattaforma, svolgendo diverse funzioni chiave.

Utilità Transazionale : $RETIK è il mezzo di scambio principale all’interno dell’ecosistema di Retik Finance, facilitando transazioni senza intoppi, inclusi pagamenti, swapping, staking, prestiti e borrowing.

: $RETIK è il mezzo di scambio principale all’interno dell’ecosistema di Retik Finance, facilitando transazioni senza intoppi, inclusi pagamenti, swapping, staking, prestiti e borrowing. Governance: I detentori di token hanno voce in capitolo nell’evoluzione di Retik Finance, partecipando alle proposte di governance e alle votazioni per orientare la direzione della piattaforma.

Performance del Prezzo

Massimo Storico : $3.0824 (21 maggio 2024)

: $3.0824 (21 maggio 2024) Minimo Storico: $0.03876 (29 giugno 2024)

Notizie Recenti su Retik Finance

Retik Finance è pronto a eliminare le barriere tradizionali tra fiat e criptovaluta con l’introduzione delle sue carte di debito virtuali. Offre una suite di soluzioni DeFi che promettono di rimodellare l’industria, con le carte di debito DeFi virtuali che permettono agli utenti di transare sia in valute tradizionali che digitali senza soluzione di continuità.

Tokenomics di Retik Finance

Totale Token : 1.000.000.000 Presale : 400.000.000 Ecosistema : 240.000.000 Riserve di Liquidità e Listings : 120.000.000 Team : 60.000.000 Incentivi MM, KOL’s : 60.000.000 Riserva Cashback : 50.000.000 Marketing, Acquisizioni, Partnership : 40.000.000 Partner e Consulenti : 30.000.000

: 1.000.000.000

Retik Finance è Legittimo?

Verifica KYC

Analizzando il rapporto di audit di Certik, il contratto di Retik Finance non è ancora KYC verificato. Il sito web menziona che il processo di KYC di Retik è attualmente in corso con una rinomata società di sicurezza blockchain.

Informazioni sui Proprietari e il Team

Non ci sono informazioni disponibili sul sito web riguardo ai proprietari o al team principale.

Audit del Contratto

Retik Finance è stato auditato da Certik, con l’indirizzo del contratto auditato 0x26ebb8213fb8d66156f1af8908d43f7e3e367c1d.

Risultati dell’Audit

Punteggio di Sicurezza : 73,50, tra i migliori 10% secondo il ranking Certik.

: 73,50, tra i migliori 10% secondo il ranking Certik. Punteggio di Sicurezza del Codice : 88,86.

: 88,86. Punteggio di Resilienza Operativa : 72,58.

: 72,58. Punteggio della Comunità : 91,74.

: 91,74. Punteggio di Salute Fondamentale: 46,48.

L’audit ha trovato 6 errori, di cui 2 maggiori, 3 informativi e 1 minore. Le principali questioni riguardavano il rischio di centralizzazione e la distribuzione iniziale dei token, entrambi riconosciuti e affrontati da Retik Finance.

Retik Finance rappresenta un’opportunità di investimento interessante grazie alla sua combinazione di strumenti finanziari DeFi innovativi e un forte ecosistema di supporto. Tuttavia, come per tutte le criptovalute in fase di presale, è essenziale condurre un’analisi approfondita prima di investire. Le informazioni sulle criptovalute in presale sono spesso limitate e incerte, e molte presale recenti si sono rivelate truffe o sono crollate poco dopo il lancio. Si consiglia di consultare un consulente finanziario registrato per guidare le proprie decisioni finanziarie.