Previsione del Prezzo di SingularityNet AGIX

SingularityNET è un mercato decentralizzato per i servizi di intelligenza artificiale, collegando strumenti e set di dati AI esistenti a un mercato accessibile a imprese e sviluppatori. Utilizza il token AGI come principale mezzo di scambio.

Caratteristiche Principali di SingularityNet

Piattaforma Decentralizzata: Per la creazione, condivisione e monetizzazione di algoritmi e servizi AI.

Servizi AI Su Richiesta: Visione artificiale, elaborazione del linguaggio naturale, apprendimento automatico.

Blockchain e Token AGI: Basato su infrastruttura blockchain per sicurezza e trasparenza. Token AGI utilizzato per acquisti e diritti di voto.



Partnership Chiave di SingularityNet

Singularity x Hanson Robotics: Creazione di un assistente medico robotico chiamato Grace.

SingularityDAO x NuNet: Collaborazione per fornire potenza di calcolo per l’elaborazione di grandi insiemi di dati AI.

Singularity x MUSEVERSE: Integrazione dei mondi della musica e del metaverso.



Previsioni Aggregate dei Prezzi AGIX – 2023, 2024, 2025-2030

2023: $0,334

$0,334 2024: $0,558

$0,558 2025: $0,788

$0,788 2026: $1,13

$1,13 2027: $1,33

$1,33 2028: $1,73

$1,73 2029: $2,50

$2,50 2030: $3,54

Raggiungerà mai $1, $10, $100? È Davvero un Buon Investimento?

Previsione del Prezzo AGIX a $100: AGIX dovrebbe crescere 240 volte per raggiungere i $100.

Con un tasso di crescita del 25% annuo, ci vorrebbero 25 anni.

Considerando la crescita moderata, sembra improbabile che raggiunga mai i $100. Tuttavia, la riduzione del 75-90% delle monete potrebbe renderlo più realistico. Previsione del Prezzo AGIX a $10: AGIX deve crescere di 33 volte per raggiungere $10.

Con una crescita recente di 1,3 volte al mese, potrebbe raggiungere $10 in poco più di 2 anni, a seconda delle condizioni di mercato ed economiche.

Sfide e Prospettive Future

La sfida principale per SingularityNet è rendere i suoi servizi AI più user-friendly. Attualmente, richiedono conoscenze tecniche avanzate, ma risolvere questa sfida potrebbe portare a una crescita significativa.

Conclusioni e Classificazione Come Investimento

SingularityNet appare come un caso moderato per gli investimenti. La sua adozione futura dipenderà dalla risoluzione delle sfide e dalla resa dei suoi servizi più accessibili agli utenti comuni.

Dove Acquistare i Token AGIX?

Puoi acquistare i token AGIX su diversi scambi di criptovalute, tra cui Binance, KuCoin, BitMax, Hotbit, Bilassia, Bitforex, Gate.io e Uniswap.

In sintesi, se stai considerando un investimento in AGIX, valuta attentamente gli indicatori tecnici e le caratteristiche della piattaforma per prendere una decisione informata.

Domande frequenti sugli scambi di SingularityNET

Su quali scambi posso acquistare SingularityNET?

Puoi acquistare SingularityNET su piattaforme di criptovalute come AscendEX, Tapbit, Binance, Binance Futures e Bit.com. Attualmente, SingularityNET è scambiato su 46 borse. L’exchange più popolare per AGIX al momento è AscendEX.

Qual è il miglior exchange per acquistare SingularityNET?

Attualmente, il miglior exchange per acquistare AGIX è Binance, che ha registrato un volume di scambi di SingularityNET di $ 17,27 milioni nelle ultime 24 ore. Tuttavia, puoi anche scegliere tra altri exchange che quotano AGIX, come KuCoin, Bybit, OKX, gate.io e Binance Futures.

Dove posso acquistare SingularityNET con valuta fiat?

Se desideri acquistare SingularityNET con valuta fiat, puoi prima acquistare USDT su Kraken con valuta fiat e quindi trasferire i tuoi USDT su un exchange che quoti SingularityNET. Ad esempio, l’exchange più popolare per il trading [object Object] con USDT è Binance Futures.

Dove posso acquistare SingularityNET con USDT?

Puoi acquistare SingularityNET con USDT sulla piattaforma di scambio di criptovalute Binance. Binance è uno degli exchange più popolari al mondo e ha gestito un volume di scambi di SingularityNET pari a $ 17,27 milioni nelle ultime 24 ore. Binance quotizza anche un gran numero di altre criptovalute, offrendo molte opzioni di trading oltre a SingularityNET.

Su quale exchange posso acquistare SingularityNET con carta di credito?

Puoi acquistare SingularityNET con carta di credito su Binance e su altri exchange come [aggiungere nome]. L’utilizzo della carta di credito è un metodo di pagamento rapido e conveniente per l’acquisto di criptovalute, ma solitamente comporta commissioni più elevate rispetto ad altri modi di acquistare criptovalute con valuta fiat.

Qual è il volume di scambi di SingularityNET nelle ultime 24 ore?

Il volume di scambi di SingularityNET nelle ultime 24 ore è di $ 116,13 milioni. SingularityNET è quotato su 46 exchange con 180 coppie di trading.

Quale exchange ha il maggior volume di scambi di SingularityNET?

Attualmente, l’exchange più popolare per SingularityNET è Binance, che ha gestito scambi di AGIX per un valore di $ 17,27 milioni nelle ultime 24 ore.

Quale è la coppia di trading più popolare per SingularityNET?

La coppia di trading più popolare per SingularityNET è AGIX/USDT. Nelle ultime 24 ore, AGIX/USDT ha registrato un volume di scambi di $ 46,65 milioni su 46 diverse piattaforme di criptovalute.