Prezzo Previsione Zcash (ZEC) 2022-2030

Zcash · (ZEC ·) è una delle migliori monete per la privacy, tuttavia, negli ultimi anni dalla sua creazione, a volte ha faticato rispetto ad altre risorse crittografiche. Quindi, quali sono le prospettive di Zcash? Quanto può valere Zcash? Prima di rivelare le nostre previsioni sui prezzi di Zcash, esaminiamo cosa rende Zcash così unico.

Mentre il mercato delle criptovalute continua ad evolversi e la regolamentazione diventa più dura, potremmo vedere Zcash risorgere ancora una volta? Ecco una rapida occhiata a quanto potrebbe valere Zcash.

Secondo le previsioni sui prezzi, Zcash raggiungerà $ 348,21 entro la fine del 2022, salendo a $ 861,79 entro la fine del 2023 e $ 2.138,70 entro la fine del 2025. Il token ZEC sarà quindi valutato a $ 3.001,99 nel 2027 e $ 6.233,90 nel 2030.

ZEC — La migliore moneta per la privacy?

Zcash è stato lanciato nel 2016 insieme a una raffica di nuove risorse digitali che hanno causato il mercato alle stelle in quel momento. Zcash è stato biforcato dalla blockchain di Bitcoin per creare una criptovaluta incentrata sulla privacy. Proprio come Bitcoin, Zcash ha un’offerta totale di 21 milioni di monete.

Alcuni dei rivali di Zcash includono:

Monero (XMR)

(XMR) Dash (DASH)

(DASH) Bitcoin (BTC)

(BTC) Oasis Network (ROSE)

(ROSE) Decred (DCR)

Qual è il punto di Zcash?

Zcash è una risorsa digitale e una blockchain crittografata pubblicamente. In precedenza è stato descritto come una svolta scientifica nella crittografia, grazie al suo uso di una tecnologia a prova di conoscenza zero chiamata zk-SNARK. Mentre Bitcoin si commercializza sulla sua trasparenza, la rete di Zcash è stata costruita in modo che gli utenti e le transazioni possano rimanere anonimi.

Per rimanere conformi alla legge, le transazioni possono essere rintracciate da persone autorizzate in caso di sospetta frode o reato finanziario.

Alcuni dei vantaggi di Zcash includono:

Una commissione media di transazione di $ 0,00024.

L’anonimato delle transazioni è più simile alle transazioni in contanti di tutti i giorni (non è necessario condividere così tante informazioni tra i transattori).

Tempo di blocco di circa 75 secondi, significativamente più veloce dei 10 minuti di Bitcoin.

Gli utenti Zcash possono avere due indirizzi, uno privato, uno pubblico e possono scegliere quale utilizzare.

Chi c’è dietro Zcash?

Zcash è stata fondata da Zooko Wilcox O-Hearn nel 2016 ed è entrata nel mercato lo stesso anno. Utilizza il modello Bitcoin di un libro mastro pubblico, ma garantisce che le transazioni siano visibili solo agli utenti autorizzati.

Al contrario, le transazioni Bitcoin sono completamente trasparenti, un fattore che presto ha iniziato a preoccupare i trader di criptovalute attenti alla sicurezza, che erano preoccupati che i loro dati finanziari e personali sarebbero stati compromessi.

Per che cosa si usa Zcash?

A parte la privacy, un altro punto dolente che Zcash ha cercato di risolvere è stato il problema delle elevate commissioni di transazione. Ancora una volta, questo è stato qualcosa che ha infastidito gli investitori Bitcoin, che stavano combattendo sia commissioni elevate che tempi di transazione lenti. Le commissioni di transazione di Zcash sono microscopiche.

Sebbene le commissioni aumentino con la quantità di traffico sulla blockchain di Zcash, non hanno mai superato $ 0,006. A meno di 1 centesimo, questo è incredibilmente economico rispetto ai prezzi praticati da altre piattaforme. (Bitcoin, ad esempio, in genere addebita $ 2,50.)

Utilizza un algoritmo di hashing simile a Bitcoin ed è proof-of-work in quanto entrambi hanno una base di codice molto simile. Ciò significa che Zcash può essere estratto.

Chi utilizza Zcash?

Zcash · ha molti fan dedicati che credono che questa criptovaluta – che si basa sulla base di codice Bitcoin – offra la perfetta miscela di privacy e sicurezza. Gli utenti di Zcash hanno maggiori probabilità di essere molto fedeli e meno propensi ad essere interessati alle funzionalità del contratto intelligente.

Secondo il sito web di Zcash, “centinaia di commercianti e organizzazioni senza scopo di lucro” accettano Zcash come metodo di pagamento. Ci sono anche app di pagamento come Gemini Pay che consentono ai titolari di ZEC di effettuare pagamenti presso i rivenditori con le loro criptovalute.

Analisi tecnica dei movimenti dei prezzi di Zcash (ZEC)

Il primo prezzo noto di Zcash, secondo CoinMarketCap, è stato di $ 574,82 il 30 ottobre 2016. Non c’era ICO (offerta iniziale di monete).

Il massimo storico di Zcash è di $ 5.941,80 e raggiunto il 29 ottobre 2016 – un giorno prima che fosse quotato su CoinMarketCap – suggerendo che ZEC ha perso più di 10 volte il suo valore in un giorno. Il minimo storico di Zcash è stato registrato come $ 18,94 il 13 marzo 2020.

Nel 2021, ZEC ha iniziato l’anno a $ 56,79 e ha chiuso l’anno a $ 146,56. Il massimo di 52 settimane di Zcash è di $ 370,14 e il minimo di 52 settimane è di $ 82,28.

Opinione dell’esperto sulle previsioni dei prezzi di Zcash

Ad eccezione di Trading Beasts, la maggior parte delle previsioni sui prezzi di Zcash prevede un aumento del prezzo di ZEC nei prossimi anni.

Previsione del prezzo delle monete: “Secondo le ultime previsioni a lungo termine, il prezzo ZCash raggiungerà $ 200 entro la fine del 2022 e poi $ 250 entro la metà del 2023. ZCash salirà a $ 300 entro l’anno 2024 e $ 500 nel 2028 “.

Previsione del prezzo: “Il prezzo di 1 Zcash dovrebbe raggiungere un livello minimo di $ 552,75 nel 2025. Il prezzo ZEC può raggiungere un livello massimo di $ 634,29 con il prezzo medio di $ 571,68 per tutto il 2025 “.

WalletInvestor: “Sulla base delle nostre previsioni, si prevede un aumento a lungo termine, la prognosi dei prezzi per il 2027-03-06 è di 400.966 dollari USA. Con un investimento di 5 anni, il fatturato dovrebbe essere di circa +195,33%. Il tuo attuale investimento di $ 100 potrebbe arrivare fino a $ 295,33 nel 2027 “.

CryptoGround: “Secondo le previsioni e l’analisi algoritmica, [il] prezzo di 1 ZCash (ZEC) sarà di circa $ 486,0520 nel 2025”.

ICOcreed: “Il prezzo di Zcash dovrebbe raggiungere [un] valore minimo di $ 2.762,06 nel 2030. Il prezzo di Zcash potrebbe raggiungere un valore massimo di $ 3.231,72 con il prezzo medio di negoziazione di $ 2.858,56 per tutto il 2030 “.

DigitalCoinPrice: “Il prezzo medio di Zcash potrebbe raggiungere $ 528,21 a dicembre 2028. Il valore massimo di Zcash potrebbe essere $ 528,21, mentre il valore minimo potrebbe essere $ 398,12 “.

Trading Beasts: “secondo le nostre previsioni, il prezzo di Zcash diminuirà. Ora il prezzo di Zcash è di $ 133.170, ma entro la fine del 2023, il prezzo medio di Zcash dovrebbe essere di $ 97.757 “.

Coinskid: “Il nostro sistema di previsione prevede che Zcash potrebbe aumentare di valore nel breve termine del +13% a $ 153,40 da $ 136,33. Il sistema prevede un movimento del +7% da $ 136,33 a $ 145,73 nel prossimo mese, Zcash ha una previsione di prezzo di $ 123,57 in oltre un anno “.

Gov Capital: “Il prezzo futuro dell’asset è previsto a $ 104,57967355324 (-23,953%) dopo un anno secondo il nostro sistema di previsione.

Ciò significa che se hai investito $ 100 ora, il tuo investimento attuale potrebbe valere $ 76,047 il 10 marzo 2023, venerdì “.

Pronti a investire in Zcash?

Zcash (ZEC) Previsioni sui prezzi

Le nostre previsioni sui prezzi di Zcash fino al 2030 sono influenzate dai seguenti fattori. Conoscili bene.

L’equilibrio tra domanda e offerta è il fattore numero uno che influenza il prezzo di Zcash. Poiché sia l’offerta che la domanda dipendono esse stesse da altri fattori, questo potrebbe essere considerato un fattore ombrello. Se vuoi fare previsioni accurate sul prezzo di Zcash, monitorare la relazione tra domanda e offerta dovrebbe essere la tua priorità numero uno.

Se più persone vogliono comprare ZEC che venderlo, questo farà aumentare la domanda e di conseguenza il prezzo. Se più persone vogliono vendere che comprare, questo avrà l’effetto opposto, causando la caduta della domanda e quindi del prezzo.

Gli analisti hanno notato una forte correlazione tra il numero di menzioni che un asset riceve sui social media e la sua performance di prezzo. Questo perché l’attività sui social media è un forte indicatore dell’interesse degli investitori. Quando più persone parlano di una particolare criptovaluta, aumenta la curiosità, facendo sì che molti investitori cerchino di incassare la sua nuova popolarità.

Un forte esempio di ciò si è verificato immediatamente dopo il lancio di Zcash. Durante questo periodo, l’interesse per il settore delle criptovalute era ai massimi storici e gli investitori stavano aspettando con impazienza l’arrivo di ZEC sugli scambi crittografici.

L’entusiasmo degli investitori era così alto che il team fondatore di Zcash ha dovuto prendere Twitter per ricordare agli investitori la data di uscita ufficiale di Zcash e avvertirli che se qualcuno avesse offerto loro ZEC prima di questo, non sarebbe stata un’offerta genuina.

Come Bitcoin, Zcash subisce un regolare halvening (o halving) per controllare la sua offerta totale e ridurre l’inflazione. Il primo halvening di Zcash si è verificato il 18 novembre 2020. Questo evento ha visto la ricompensa per l’estrazione di nuovi blocchi Zcash tagliati da 6,25 ZEC a 3,125 ZEC.

Poiché gli halvening riducono l’offerta di un bene, di solito ha l’effetto di far salire il suo prezzo. Questo è stato storicamente il caso di Bitcoin ed è anche il caso di Zcash.

Con così tanto da fare, Zcash è evidentemente un ottimo investimento a breve e lungo termine. Ecco le nostre previsioni sui prezzi di Zcash per il 2022-2030.

Zcash (ZEC) Prezzo Previsione 2022

Una regolamentazione crittografica più severa negli Stati Uniti e la guerra Russia-Ucraina vedranno più investitori collocare le loro partecipazioni crittografiche in Zcash.

Il prezzo medio di ZEC supererà i $ 200 a metà del 2022 e salirà a un massimo di $ 348,21. Il prezzo più basso previsto di Zcash per il 2022 è di $ 73,40. Entro la fine del 2022, la criptovaluta Zcash varrà $ 312,14, come da previsione del prezzo.

Zcash (ZEC) Prezzo Previsione 2023

L’aumento dell’adozione da parte dei commercianti nel 2023 darà a Zcash una maggiore usabilità e darà ai trader più motivi per possedere l’asset. Dopo aver raggiunto un glorioso massimo di $ 861,79, ZEC si livellerà a una media di $ 425,95 per gran parte dell’anno, secondo i nostri dati di previsione dei prezzi Zcash 2023. Il minimo annuale sarà di $ 272,97 e il prezzo di fine anno sarà di $ 787,10.

Zcash (ZEC) Prezzo Previsione 2024

Nel 2024, Zcash e Bitcoin subiranno entrambi un dimezzamento che ridurrà l’offerta di monete di nuova creazione.

Secondo le nostre previsioni di prezzo Zcash per il 2024, ci aspettiamo un prezzo minimo nella regione di $ 769,79. Prevediamo inoltre che la moneta raggiungerà un prezzo massimo di $ 1.518,27 entro l’anno. Sulla base di queste cifre, il prezzo medio della moneta Zcash sarà di $ 1.257,19.

Zcash (ZEC) Prezzo Previsione 2025

I miglioramenti tecnici nel 2025 vedranno Zcash diventare più facile da usare, attirando investitori meno esperti di tecnologia.

Nel 2025, le nostre previsioni mostrano che Zcash raggiungerà presto la soglia dei $ 1.400 e il prezzo medio sarà in quella regione. Secondo la nostra previsione Zcash Price per il 2025, il prezzo minimo dovrebbe essere di $ 1,121.62 mentre il prezzo massimo dovrebbe essere $ 2,138.70. Il prezzo medio ZEC per l’anno 2025 dovrebbe essere nella regione di $ 1,406.87.

Zcash (ZEC) Prezzo Previsione 2026

Man mano che la regolamentazione diventa sempre più rigorosa nel 2026, i trader di criptovalute diventeranno più interessati alle monete per la privacy come Zcash. Con una stima bassa di $ 1.745,51, la previsione del prezzo di Zcash prevede che ZEC raggiungerà un massimo di $ 2.606,80 nel 2026 e chiuderà l’anno con una media di $ 1.990,31.

Zcash (ZEC) Prezzo Previsione 2027

Molti investitori vorranno sapere quale sarà il prezzo di ZEC nei prossimi cinque anni. Sulla base di ciò che sappiamo, il prezzo del token aumenterà prima del 2027. Con una reputazione più pulita, il 2027 sarà finalmente l’anno in cui Zcash supererà il suo rivale di lunga data, Monero.

La previsione dei prezzi a cinque anni per Zcash prevede che ZEC sarà scambiato ad un prezzo medio di $ 2.789,50 e poi alla fine del 2027 a $ 2.814,20. Al massimo, Zcash può raggiungere un monumentale $ 3.001,99 mentre, d’altra parte, può affondare a un minimo di $ 2.475,57, secondo la previsione del prezzo Zcash di epxerts.

Zcash (ZEC) Prezzo Previsione 2028

Un altro dimezzamento avrà luogo nel 2028, riducendo ulteriormente l’offerta di BTC e ZEC appena coniati. Si prevede che il prezzo di Zcash raggiungerà un minimo di $ 2.766,92 nel 2028. Il prezzo ZEC potrebbe raggiungere un valore massimo di $ 3.609,71. Alla fine del 2028, la previsione del prezzo di Zcash è in media di $ 3.350,89.

Zcash (ZEC) Prezzo Previsione 2029

Dopo un enorme miglioramento della performance di Zcash, il 2029 sarà l’anno in cui gli investitori istituzionali inizieranno a scavare i denti in ZEC.

Secondo le nostre previsioni per il 2029 per Zcash, il prezzo minimo della moneta ZEC sarà di $ 3.977,00 mentre il prezzo massimo dovrebbe essere fino a $ 4.787,55. La maggior parte dei guadagni sarà realizzata durante gli ultimi sei mesi dell’anno. Durante tutto l’anno 2029, il prezzo medio per token Zcash dovrebbe essere nella regione di $ 4,108.11.

Zcash (ZEC) Prezzo Previsione 2030

Entro il 2030, Zcash sarà visto come un investimento più sicuro rispetto ad altri altcoin. La moneta registrerà una crescita significativa nel 2030.

Secondo la nostra previsione e previsione dei prezzi Zcash per il 2030, si prevede di registrare un prezzo minimo di $ 4.412,34 mentre il prezzo massimo dovrebbe essere di $ 6.233,90. Si prevede che il prezzo medio per token ZEC sia nella regione di $ 5,260.18.

Conclusione: quanto potrebbe valere Zcash?

Zcash ha buone possibilità di dominare il settore delle monete per la privacy del mercato delle criptovalute e migliorare ciò che Bitcoin è stato progettato per fare. Sebbene abbia lottato per ottenere guadagni negli ultimi anni, la sua resilienza sarà premiata in futuro.

Quando si tratta di Zcash, un fattore potenzialmente preoccupante è il fatto che è scivolato al di sotto di così tanti dei suoi concorrenti. Una volta un concorrente molto reale di Bitcoin, Zcash è caduto nell’oscurità tra i nuovi investitori. Per contrastare questo, è necessario accelerare l’adozione di ZEC.

Altrove, la regolamentazione potrebbe essere più feroce se viene dopo Zcash a causa del suo aspetto della privacy. Sebbene Zcash abbia tentato di avere un dialogo aperto con i regolatori per aiutarli a capire la natura della sua tecnologia, in particolare che non è progettata per scopi criminali, tutti abbiamo testimoniato il litigio di Ripple con la SEC.

Alla fine, non è una questione di se i regolatori verranno dopo Zcash, ma quando e poi se Zcash può resistere alla pressione che sarebbe ammucchiata su di loro.

Zcash salirà?

La nostra previsione Zcash suggerisce che il prezzo mediano sarà valutato a $ 290 entro i primi sei mesi e raggiungerà $ 313 entro la fine dell’anno. Secondo le previsioni di prezzo degli esperti, il prezzo medio per token ZEC rimarrà al di sopra della soglia di $ 1.000 nel 2025.

Zcash può raggiungere $ 1.000?

Sì, secondo Zcash Cash Forecast, i prezzi possono raggiungere il segno di $ 1000 a lungo termine, ma ci vorrà del tempo. Attualmente, la moneta ha il potenziale per una significativa corsa rialzista nei prossimi 5 anni in base alle prospettive tecniche. Gli esperti ritengono che ZEC raggiungerà questo obiettivo per la prima volta entro il 2024.

Zcash (ZEC) raggiungerà $ 10.000?

Sfortunatamente, la nostra previsione del prezzo Zcash non vede ZEC raggiungere $ 10.000 per moneta in questo decennio.

Domande frequenti

Zcash ha un futuro?

Zcash potrebbe avere un futuro redditizio a lungo termine. Man mano che la regolamentazione delle criptovalute diventa più rigida negli Stati Uniti e la guerra Russia-Ucraina infuria, nel 2022 sempre più utenti di criptovalute guarderanno alle monete per la privacy.

Zcash è meglio di Bitcoin?

Non c’è una risposta univoca alla domanda “Zcash è meglio di Bitcoin?” Zcash offre commissioni di transazione inferiori e sarà la scelta preferita per le persone che sono preoccupate per gli aspetti della privacy di Bitcoin. Molti analisti ritengono che le altcoin di seconda e terza generazione siano migliori di Bitcoin perché hanno avuto la possibilità di risolvere potenziali problemi con il senno di poi. Tuttavia, non si può negare che Bitcoin sia ancora la criptovaluta più grande e popolare al mondo.

Zcash è sicuro?

Per quanto ne sappiamo, Zcash è al sicuro. Molti potenziali investitori (e regolatori) temono che l’attenzione di Zcash sull’anonimato renda la piattaforma un paradiso per le transazioni illegali. Tuttavia, le persone autorizzate hanno il potere di visualizzare i dettagli di particolari transazioni, se necessario. Ciò significa che la rete è pienamente conforme alla legge.

Zcash è un buon investimento?

Si prevede che Zcash aumenterà in modo significativo nei prossimi anni. Se Zcash riuscisse a raggiungere il suo obiettivo più alto per il 2030 di $ 6.233,90, questa cifra rappresenterebbe un aumento del 4.449,63% rispetto al prezzo del 2022.

Zcash si alzerà?

Zcash aumenterà nonostante i suoi inizi travagliati. Secondo la nostra previsione sui prezzi di Zcash, ZEC supererà i $ 6.000 entro il 2030, superando il suo massimo storico.

Quando decollerà Zcash?

La previsione dei prezzi di Zcash per il resto del decennio indica l’anno 2024 come l’anno più probabile per il decollo della ZEC. Nel 2024, Zcash apprezzerà oltre $ 1.000 per moneta, un livello che non è riuscito a raggiungere dalla corsa al rialzo del 2017/8.

Zcash Prezzo Previsione 2040

Entro il 2040, la nostra previsione sui prezzi di Zcash indica che ZEC varrebbe oltre $ 20.000 per moneta.