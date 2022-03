Previsione del prezzo POLLY 2022, 2023, 2024, 2025

in

Previsioni da aprile 2022 (POLLY) a USD. All’inizio di aprile 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0260 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0283, prezzo minimo di $ 0,0216 per aprile 2022. Il prezzo medio per il mese di aprile 2022 è $ 0,0250.

previsione del prezzo alla fine di aprile 2022 $ 0,0260, variazione per aprile 2022 4%.

Previsioni da maggio 2022 (POLLY) a USD. All’inizio di maggio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0221 USD. Un prezzo massimo di 0,0239 USD, prezzo minimo di 0,0183 USD per maggio 2022. Il prezzo medio per il mese di maggio 2022 è di 0,0211 USD. previsione del prezzo alla fine di maggio 2022 $ 0,0221, variazione per maggio 2022 -15%.

Previsioni da giugno 2022 (POLLY) a USD. All’inizio di giugno 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0239 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0272, prezzo minimo di $ 0,0203 per giugno 2022. Il prezzo medio per il mese di giugno 2022 è $ 0,0237. previsione del prezzo alla fine di giugno 2022 $ 0,0239, variazione per giugno 2022 8%.

Previsioni da luglio 2022 (POLLY) a USD. All’inizio di luglio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0227 USD.

Un prezzo massimo di $ 0,0272, prezzo minimo di $ 0,0211 per luglio 2022. Il prezzo medio per il mese di luglio 2022 è $ 0,0241. previsione del prezzo alla fine di luglio 2022 $ 0,0227, variazione per luglio 2022 -5%.

Previsioni da agosto 2022 (POLLY) a USD. All’inizio di agosto 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0249 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0267, prezzo minimo di $ 0,0224 per agosto 2022.

Il prezzo medio per il mese di agosto 2022 è $ 0,0246. previsione del prezzo alla fine di agosto 2022 $ 0,0249, variazione per agosto 2022 10%.

Previsioni da settembre 2022 (POLLY) a USD. All’inizio di settembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0279 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0307, ​​prezzo minimo di $ 0,0260 per settembre 2022. Il prezzo medio per il mese di settembre 2022 è $ 0,0284. previsione del prezzo alla fine di settembre 2022 $ 0,0279, variazione per settembre 2022 12%.

Previsioni da ottobre 2022 (POLLY) a USD. All’inizio di ottobre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0249 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0291, prezzo minimo di $ 0,0224 per ottobre 2022. Il prezzo medio per il mese di ottobre 2022 è di $ 0,0257. previsione prezzo fine ottobre 2022 $ 0,0249, variazione per ottobre 2022 -11%.

Previsioni da novembre 2022 (POLLY) a USD. All’inizio di novembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0286 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0306, prezzo minimo di $ 0,0269 per novembre 2022. Il prezzo medio per il mese di novembre 2022 è $ 0,0287. previsione prezzo fine novembre 2022 $ 0,0286, variazione per novembre 2022 15%.

Previsioni da dicembre 2022 (POLLY) a USD. All’inizio di dicembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0314 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0355, prezzo minimo di $ 0,0296 per dicembre 2022. Il prezzo medio per il mese di dicembre 2022 è $ 0,0326. previsione del prezzo a fine dicembre 2022 $ 0,0314, variazione per dicembre 2022 10%.

Previsioni da gennaio 2023 (POLLY) a USD. All’inizio di gennaio 2023 il prezzo sarà di circa $ 0,0327 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0389, prezzo minimo di $ 0,0271 per gennaio 2023. Il prezzo medio per il mese di gennaio 2023 è $ 0,0330. previsione del prezzo alla fine di gennaio 2023 $ 0,0327, variazione per gennaio 2023 4%.

Previsioni da febbraio 2023 (POLLY) a USD. All’inizio di febbraio 2023 il prezzo sarà di circa $ 0,0360 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0389, prezzo minimo di $ 0,0317 per febbraio 2023. Il prezzo medio per il mese di febbraio 2023 è $ 0,0353. previsione del prezzo alla fine di febbraio 2023 $ 0,0360, variazione per febbraio 2023 10%.

Previsione dei prezzi per il 2023

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2023 $ 0,0327 $ 0,0271 $ 0,0389 $ 0,0330 4% Febbraio 2023 $ 0,0360 $ 0,0317 $ 0,0389 $ 0,0353 10% marzo 2023 $0.0414 $ 0,0389 $ 0,0439 $0.0414 15% aprile 2023 $ 0,0463 $ 0,0408 $ 0,0538 $ 0,0473 12% maggio 2023 $ 0,0394 $ 0,0347 $ 0,0457 $ 0,0402 -15% giugno 2023 $ 0,0402 $ 0,0337 $0.0434 $ 0,0386 2% luglio 2023 $ 0,0454 $0.0409 $0.0513 $ 0,0461 13% agosto 2023 $ 0,0472 $0.0434 $ 0,0548 $0.0491 4% settembre 2023 $0.0477 $ 0,0410 $ 0,0544 $0.0477 1% ottobre 2023 $0.0534 $0.0427 $ 0,0630 $0.0529 12% novembre 2023 $0.0577 $0.0485 $0.0606 $ 0,0545 8% Dicembre 2023 $ 0,0640 $ 0,0551 $ 0,0756 $ 0,0653 11%

Previsione dei prezzi per il 2024

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2024 $ 0,0666 $ 0,0593 $ 0,0766 $ 0,0679 4% Febbraio 2024 $ 0,0573 $0.0521 $ 0,0607 $0.0564 -14% marzo 2024 $0.0590 $0.0519 $0.0667 $ 0,0593 3% aprile 2024 $0.0596 $ 0,0489 $ 0,0709 $ 0,0599 1% maggio 2024 $ 0,0530 $ 0,0456 $ 0,0562 $ 0,0509 -11% giugno 2024 $0.0536 $ 0,0439 $0.0621 $ 0,0530 1% luglio 2024 $ 0,0605 $0.0575 $ 0,0641 $ 0,0608 13% agosto 2024 $ 0,0666 $0.0626 $ 0,0765 $0.0696 10% settembre 2024 $ 0,0719 $ 0,0582 $0,0791 $0.0687 8% ottobre 2024 $ 0,0733 $ 0,0645 $ 0,0880 $ 0,0763 2% novembre 2024 $ 0,0638 $ 0,0555 $ 0,0670 $0.0612 -13% Dicembre 2024 $ 0,0734 $ 0,0638 $ 0,0873 $ 0,0756 15%

Previsione dei prezzi per il 2025