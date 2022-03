Previsione del prezzo SOS 2022, 2023, 2024, 2025

in

Previsioni da aprile 2022 (SOS) a USD. All’inizio di aprile 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0081 USD. Un prezzo massimo di 0,0087 USD, prezzo minimo di 0,0072 USD per aprile 2022. Il prezzo medio per il mese di aprile 2022 è di 0,0079 USD.

previsione del prezzo alla fine di aprile 2022 $ 0,0081, variazione per aprile 2022 8%.

Previsioni da maggio 2022 (SOS) a USD. All’inizio di maggio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0080 USD. Un prezzo massimo di 0,0089 USD, prezzo minimo di 0,0069 USD per maggio 2022. Il prezzo medio per il mese di maggio 2022 è di 0,0079 USD. previsione del prezzo alla fine di maggio 2022 $ 0,0080, variazione per maggio 2022 -1%.

Previsioni da giugno 2022 (SOS) a USD. All’inizio di giugno 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0083 USD. Un prezzo massimo di 0,0095 USD, prezzo minimo di 0,0072 USD per giugno 2022. Il prezzo medio per il mese di giugno 2022 è di 0,0083 USD. previsione dei prezzi alla fine di giugno 2022 $ 0,0083, variazione per giugno 2022 4%.

Previsioni da luglio 2022 (SOS) a USD.

All’inizio di luglio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0090 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0106, prezzo minimo di $ 0,0083 per luglio 2022. Il prezzo medio per il mese di luglio 2022 è $ 0,0094. previsione del prezzo alla fine di luglio 2022 $ 0,0090, variazione per luglio 2022 8%.

Previsioni da agosto 2022 (SOS) a USD. All’inizio di agosto 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0092 USD.

Un prezzo massimo di $ 0,0103, prezzo minimo di $ 0,0080 per agosto 2022. Il prezzo medio per il mese di agosto 2022 è $ 0,0091. previsione del prezzo alla fine di agosto 2022 $ 0,0092, variazione per agosto 2022 3%.

Previsioni da settembre 2022 (SOS) a USD. All’inizio di settembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0105 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0115, prezzo minimo di $ 0,0086 per settembre 2022. Il prezzo medio per il mese di settembre 2022 è $ 0,0101. previsione dei prezzi alla fine di settembre 2022 $ 0,0105, variazione per settembre 2022 14%.

Previsioni da ottobre 2022 (SOS) a USD. All’inizio di ottobre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0121 USD. Un prezzo massimo di 0,0130 USD, prezzo minimo di 0,0109 USD per ottobre 2022. Il prezzo medio per il mese di ottobre 2022 è di 0,0119 USD. previsione del prezzo alla fine di ottobre 2022 $ 0,0121, variazione per ottobre 2022 15%.

Previsioni da novembre 2022 (SOS) a USD. All’inizio di novembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0139 USD. Un prezzo massimo di 0,0150 USD, prezzo minimo di 0,0123 USD per novembre 2022. Il prezzo medio per il mese di novembre 2022 è di 0,0136 USD. previsione dei prezzi alla fine di novembre 2022 $ 0,0139, variazione per novembre 2022 15%.

Previsioni da dicembre 2022 (SOS) a USD. All’inizio di dicembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,0142 USD. Un prezzo massimo di 0,0152 USD, prezzo minimo di 0,0131 USD per dicembre 2022. Il prezzo medio per il mese di dicembre 2022 è di 0,0141 USD. previsione dei prezzi alla fine di dicembre 2022 $ 0,0142, variazione per dicembre 2022 2%.

Previsioni da gennaio 2023 (SOS) a USD. All’inizio di gennaio 2023 il prezzo sarà di circa $ 0,0158 USD. Un prezzo massimo di 0,0178 USD, prezzo minimo di 0,0143 USD per gennaio 2023. Il prezzo medio per il mese di gennaio 2023 è di 0,0161 USD. previsione del prezzo alla fine di gennaio 2023 $ 0,0158, variazione per gennaio 2023 11%.

Previsioni da febbraio 2023 (SOS) a USD. All’inizio di febbraio 2023 il prezzo sarà di circa $ 0,0172 USD. Un prezzo massimo di $ 0,0205, prezzo minimo di $ 0,0144 per febbraio 2023. Il prezzo medio per il mese di febbraio 2023 è $ 0,0174. previsione del prezzo alla fine di febbraio 2023 $ 0,0172, variazione per febbraio 2023 9%.

Previsione dei prezzi per il 2023

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2023 $ 0,0158 $ 0,0143 $ 0,0178 $ 0,0161 11% Febbraio 2023 $ 0,0172 $ 0,0144 $0.0205 $ 0,0174 9% marzo 2023 $ 0,0186 $0.0156 $ 0,0202 $ 0,0179 8% aprile 2023 $ 0,0206 $ 0,0194 $ 0,0245 $ 0,0219 11% maggio 2023 $ 0,0202 $ 0,0166 $0,0226 $ 0,0196 -2% giugno 2023 $ 0,0224 $ 0,0184 $ 0,0269 $0,0226 11% luglio 2023 $ 0,0215 $0.0204 $ 0,0237 $ 0,0221 -4% agosto 2023 $ 0,0230 $ 0,0216 $ 0,0272 $ 0,0244 7% settembre 2023 $0.0256 $ 0,0235 $ 0,0281 $ 0,0258 11% ottobre 2023 $ 0,0263 $ 0,0218 $ 0,0295 $ 0,0257 3% novembre 2023 $ 0,0279 $0,0246 $ 0,0326 $0,0286 6% Dicembre 2023 $ 0,0299 $ 0,0254 $ 0,0346 $0.0300 7%

Previsione dei prezzi per il 2024

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2024 $ 0,0310 $ 0,0261 $ 0,0329 $ 0,0295 4% Febbraio 2024 $ 0,0317 $ 0,0295 $ 0,0339 $ 0,0317 2% marzo 2024 $ 0,0364 $ 0,0328 $0.0426 $ 0,0377 15% aprile 2024 $0.0320 $0,0298 $ 0,0378 $ 0,0338 -12% maggio 2024 $ 0,0317 $0.0270 $ 0,0349 $ 0,0309 -1% giugno 2024 $ 0,0352 $0.0320 $ 0,0387 $ 0,0354 11% luglio 2024 $0.0380 $ 0,0358 $0.0415 $ 0,0386 8% agosto 2024 $ 0,0430 $ 0,0387 $0,0481 $0.0434 13% settembre 2024 $ 0,0447 $ 0,0362 $ 0,0523 $ 0,0443 4% ottobre 2024 $ 0,0478 $ 0,0440 $ 0,0555 $0.0497 7% novembre 2024 $0.0521 $0.0469 $ 0,0563 $0.0516 9% Dicembre 2024 $ 0,0558 $0.0485 $ 0,0641 $ 0,0563 7%

Previsione dei prezzi per il 2025