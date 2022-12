Previsione DFI 2023, 2025 e 2030

La crypto ha un’offerta massima di 39.375 token YFII e di cui 38.596 YFII sono già in circolazione (98% del totale).

I seguenti sono i quattro principali casi d’uso del denaro DFI:

La crittografia DFI viene utilizzata per scambiare e scambiare valuta su varie piattaforme di trading crittografico.

Il denaro DFI può essere trasferito rapidamente in tutto il mondo e, quindi, un buon mezzo per trasferire fondi senza preoccuparsi delle spese di prelievo.

Può essere utilizzato come metodo di pagamento per vari siti di e-commerce (come WooCommerce).

DFI crypto è una buona modalità di pagamento online in quanto è accettata da molti venditori.

DFI Money Previsione

L’attuale prezzo di mercato di DFI Money è di $ 1586,6 ed è diminuito di oltre il 16% in sole 24 ore.

Di seguito è allegato il suo grafico di un giorno:

Prima di prevedere se YFII dovrebbe salire o scendere nel prossimo futuro, cerchiamo di ripercorrere la sua storia dei prezzi negli ultimi mesi. Le sue prestazioni negli ultimi mesi possono aiutarci a ottenere il contesto richiesto per il futuro. Discutiamone:

Sopra c’è il grafico YFII per 1 anno e come possiamo vedere che il prezzo di mercato di DFI Money un anno fa era di $ 3.700.

Quindi, c’è un calo del 134,1% del prezzo di YFII dallo scorso anno. Inoltre, ci sono numerosi alti e bassi che affermano che il declino non è stato coerente.

Il prezzo di YFII è aumentato di oltre il 35% in soli tre mesi (anche se l’aumento non è stato affatto coerente; come possiamo vedere un aumento a $ 4,010), tenendo presente che il suo prezzo 3 mesi fa era $ 1031.

Il valore più alto di tutti i tempi di YFII è di $ 8,671 raggiunto a settembre 2020 e dopo di ciò, il prezzo ha iniziato a scendere (non in modo coerente) e attualmente ha un prezzo di $ 1,578 (molto al di sotto del suo massimo storico).

Inoltre, il suo prezzo di mercato un mese fa era di $ 1.149. Significa che da allora è cresciuto di oltre il 27%.

Ora, considerando il suo tasso di crescita del 27% in un mese, il suo valore potrebbe raddoppiare in soli quattro mesi.

Inoltre, è del 447% al di sotto del suo valore massimo di tutti i tempi, il che lascia un enorme margine per la sua crescita futura.

Previsione del prezzo del denaro DFI: analisi della concorrenza

DFI Money è un fork di Yearn Finance che è una piattaforma aggregatrice Defi molto popolare. DFI ottimizza principalmente i rendimenti per gli investitori Defi. Due importanti concorrenti di DFI Money sono Harvest Finance e Compound Finance. Facciamo un’analisi approfondita di DFI con i suoi concorrenti.

Harvest Finance

Harvest Finance mira ad aiutare gli utenti a guadagnare rendimenti Defi sui depositi degli agricoltori. Coltiva automaticamente le rese più alte possibili utilizzando varie tecniche più recenti. FARM è il suo token di flusso di cassa. Aiuta gli utenti a guadagnare interessi su asset ideali (mix di investimenti, dal più aggressivo al più sicuro).

Harvest Finance si basa su Ethereum e aiuta gli utenti a guadagnare un rendimento sui loro investimenti crittografici. Qui, gli utenti possono depositare i loro beni in vari pool di prestito (pool fruttifero e pool di risparmio). Questi pool sono utilizzati per fornire ai mutuatari la liquidità necessaria.

Compound Finance

Compound Finance è un protocollo algoritmico che fornisce agli sviluppatori numerose applicazioni finanziarie. Aiuta gli utenti a guadagnare interessi anche quando le loro attività sono in celle frigorifere e fornisce i massimi rendimenti possibili.

Inoltre, è un luogo in cui gli utenti possono prendere in prestito o prestare criptovalute utilizzando i loro portafogli Ethereum. Compound Finance è uno dei famosi protocolli che ha reso più facile il processo di prestito e prestito nello spazio crittografico.

La finanza composta funziona su Ethereum e incentiva una rete di computer allo scopo di operare il mercato monetario tradizionale. Consente di assumere e concedere prestiti senza la necessità di alcuna banca o altro intermediario finanziario.

Quando viene effettuato un deposito, la finanza composta fornisce al prestatore una criptovaluta chiamata cToken (che può essere scambiata senza alcuna restrizione). Inoltre, i prestatori sono liberi di ritirare i loro soldi ogni volta che vogliono. Ora, i prestatori vengono ricompensati con token COMP basati sui cToken nei loro portafogli.

In cosa differiscono da DFI Money?

Denaro DFI Harvest Finance Compound Finance Pubblico importante Trader di criptovalute alla ricerca di finanza decentralizzata Sviluppatori alla ricerca di un protocollo autonomo sui tassi di interesse Individui alla ricerca di un protocollo di coltivazione della resa per mettere le loro risorse in opportunità agricole ad alta produzione Piattaforme supportate Saas · Saas · Saas · Categorie Defi, Crypto staking, yield farm Crypto lending, dApp, progetti Defi e Yield Farm Crypto staking, dApp, Defi Projects e yield farm Integrazioni Totale 26 integrazioni Totale 54 integrazioni Solo 9 integrazioni tra cui Binance Wallet Andamento negli ultimi 7 giorni -37% -3.2% -2.2% La performance è l’ultimo 1 anno -134.1% -672% -360% Utenti attivi

In che modo i prelievi recenti influenzeranno queste criptovalute?

Come possiamo vedere le persone non spendono molto in criptovalute, ma tengono i loro soldi. Una delle ragioni di ciò è l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti.

Si noti che l’ultimo numero dell’indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti è 296,76. Il valore era 280,13 all’inizio di quest’anno ed è in costante aumento negli ultimi tre mesi.

Nel caso in cui le persone decidano di ritirare i loro soldi dalle criptovalute e trattenerli per se stessi, la maggior parte delle criptovalute sarà interessata. Quindi, i loro prezzi possono scendere ulteriormente. Vediamo come influenzerà le criptovalute sopra menzionate.

Poiché Harvest Finance e Compound Finance sono le piattaforme che possono essere utilizzate per prendere in prestito denaro dagli utenti, le persone potrebbero comunque richiederli per ottenere prestiti. Qui. L’unico scopo del DFI è quello di migliorare i profitti delle criptovalute, pertanto, sarà influenzato al massimo dai fattori macroeconomici.

D’altra parte, Harvest Finance sarà meno colpita in quanto è una piattaforma che fornisce prestiti senza richiedere un istituto bancario.

Analisi dei prezzi dei concorrenti di DFI:

L’attuale prezzo di mercato di Harvest Finance (FARM) è di $ 28,07 ed è diminuito marginalmente dello 0,24% nelle ultime 24 ore. Il suo prezzo un mese fa era di $ 36,3, il che significa che il prezzo è diminuito di quasi il 26% in un mese.

D’altra parte, l’attuale prezzo di mercato di Compound Finance (COMP) è $ 37,26 ed è leggermente diminuito dello 0,81% nelle ultime 24 ore. Come possiamo vedere dal grafico sopra, un mese fa, COMP aveva un prezzo di $ 50,4. Significa che il COMP è diminuito del 35% in un mese rispetto a un calo del 26,4% di YFII (DFI Money).

Come possiamo analizzare che il denaro DFI ha sottoperformato per una settimana rispetto ai suoi concorrenti, ma ha ottenuto risultati molto migliori da un anno (in termini di prezzo di mercato). La sua utilità è principalmente per ottenere alti rendimenti.

Il Vault di DFI aiuta i trader a passare da vari investimenti crittografici a risorse crittografiche. Quindi, gli utenti possono guadagnare un eccellente APY semplicemente aggiungendo liquidità ai pool.

L’attributo di DFI Money attraverso il quale gli utenti possono passare senza problemi da diversi pool è ciò che lo rende unico rispetto ai suoi concorrenti. Gli utenti possono passare per ottenere rendimenti migliori e guadagnare APY elevato.

DFI Money Price Prediction: DFI Money è un buon investimento?

DFI Money è costruito su Ethereum Blockchain ed è una piattaforma biforcuta di Yearn Finance. Ha una certa suite innovativa di prodotti Defi da offrire, che include la puntata di liquidità crittografica e soluzioni di investimento algoritmiche stablecoin.

Offre una fornitura di liquidità per aiutare mutuatari e prestatori a sfruttare la disponibilità di risorse crittografiche. Inoltre, è noto per offrire un elevato APY alla liquidità.

Quali sono le caratteristiche che distinguono DFI Money?

DFI Money offre un’offerta di investimento redditizia per i trader.

Gli utenti possono passare da diversi pool per ottenere APY elevato molto facilmente.

Con l’aiuto di Vaults, il protocollo raccomanda i migliori pool di criptovalute per ottenere rendimenti migliori per gli utenti.

DFI Money consente agli utenti di investire in Balancer e Curve Finance.

Consente agli utenti di selezionare opzioni di trading stablecoin algoritmiche.

Analizzando i movimenti dei prezzi e i concorrenti, possiamo tranquillamente dire che DFI Money è un buon investimento se stai pianificando a breve termine. Ha alcune caratteristiche uniche che possono aiutarti a ottenere rendimenti più elevati in un arco di tempo più breve, ma non vale la pena tenerlo per periodi più lunghi.

Previsione DFI 2023, 2025 e 2030

Sebbene la previsione del prezzo non possa essere accurata al 100%, un’analisi approfondita e le prestazioni passate della moneta possono effettivamente prevedere il suo futuro.

Per prevedere il valore quasi accurato di qualsiasi token, la sua cronologia dei prezzi e i suoi movimenti aiutano molto. Diamo una breve occhiata al valore massimo di tutti i tempi di YFII e prevediamo il suo prezzo per il 2023, 2025 e 2030.

Il valore più alto di tutti i tempi di YFII è $ 8761, il che significa che è inferiore del 447% al suo prezzo più alto di tutti i tempi che ha raggiunto a settembre 2020. Il grafico sopra mostra che il prezzo di YFII è aumentato di quasi il 90% dal momento del suo lancio nell’agosto 2020 per raggiungere il suo prezzo più alto di tutti i tempi. Come discusso in precedenza, c’è una diminuzione del 134,1% del prezzo di YFII in un anno e del 26,4% in un mese.

Previsione DFI Money Prezzo 2023

Secondo la previsione dei prezzi, nel 2023 il prezzo YFII dovrebbe superare un livello medio di prezzo di $ 5,743.4 e il valore del prezzo minimo previsto di YFII entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere $ 5,582.1. Può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 6,631.5.

Previsione DFI Money Prezzo 2025

Secondo la previsione dei prezzi, nel 2025 il prezzo YFII dovrebbe superare un livello medio di prezzo di $ 12,361.5. Il valore minimo previsto del prezzo di YFII entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere di $ 11,948.3. Può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 13,897.9.

Previsione DFI Money Prezzo 2030

Secondo la previsione dei prezzi, nel 2030 il prezzo YFII dovrebbe superare un livello medio di prezzo di $ 84,029.6. Il valore del prezzo minimo previsto di YFII entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere di $ 81.670,8 e può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 98.546,5.

Previsione del prezzo di DFI Money: Informazioni su DFI

DFI Money, un fork di Yearn Finance (YFI), è una criptovaluta che migliora i rendimenti degli investitori Defi. Il suo scopo principale è quello di guadagnare profitti migliori da criptovalute di alto valore.

Si noti che il denaro DFI dovrebbe fornire buoni rendimenti se considerato come un investimento a lungo termine. YFII è il token nativo di DFI. Il denaro e il numero di token YFII sono fissi.

Ha subito molti cambiamenti nel suo protocollo e ha anche rilasciato molti nuovi prodotti. Il Vault è uno di questi prodotti rilasciati da DFI Money. Vault aiuta automaticamente gli utenti a ottenere i massimi rendimenti di qualsiasi token senza che le persone configurino manualmente le transazioni.

DFI Money segue un modello popolare di Bitcoin, cioè ha implementato la proposta YIP-8 e quindi i premi YFII vengono rifiutati ogni settimana.