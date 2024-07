Previsione di Prezzo di ApeMax 2024-2030: è legittimo?

ApeMax è un tipo di MemeCoin con lo staking come proposta centrale.

Il meccanismo di staking di ApeMax, chiamato boosting, è un accordo reciprocamente vantaggioso sia per gli stakers che per le entità su cui essi puntano. Offre un’opportunità fresca per guadagnare monete ApeMax gratuite sostenendo progetti, individui e cause che gli stakers apprezzano e in cui credono.

Dettagli della presale di ApeMax

Prezzo attuale di $APEMAX : $0.022

: $0.022 Totale raccolto: Oltre 5 milioni di dollari

Perché ApeMax?

ApeMax offre un sistema di staking unico in cui gli utenti possono guadagnare passivamente puntando sui loro creatori preferiti, influencer, nuovi progetti crypto o qualsiasi altra cosa in cui credono. Questo sistema, chiamato “boosting”, beneficia sia gli stakers che le entità su cui essi puntano, creando una situazione vantaggiosa per entrambi. ApeMax mira a sconvolgere piattaforme consolidate come Patreon, Kickstarter e OnlyFans, creando un mondo in cui le entità di staking e i loro fan possono generare nuove entrate passive.

Utilità di $APEMAX

Il token $APEMAX è il cuore dell’ecosistema ApeMax. I possessori di ApeMax possono utilizzare i loro token per sostenere individui, organizzazioni o progetti senza spendere denaro attraverso il metodo di staking di ApeMax. Questo modello potrebbe rivoluzionare l’industria del Software-as-a-Service (SaaS) offrendo un’alternativa alle piattaforme basate su abbonamento. Le aziende possono utilizzare il sistema di staking di ApeMax per creare un nuovo flusso di entrate attraverso le ricompense ApeMax, piuttosto che fare affidamento sulle normali tariffe di abbonamento.

Tokenomics di ApeMax

Offerta totale di ApeMax : 1 trilione di token

: 1 trilione di token Provisioning di liquidità massima : 6,2%

: 6,2% Ricompense di staking minime : 61,5%

: 61,5% Presale : 30,8%

: 30,8% Team: 1,5%

Contratto e audit

Il contratto di ApeMax è stato auditato da Saulidity. Il rapporto di audit ha identificato 1 problema di gravità media e 2 problemi di bassa gravità. Non sono stati trovati problemi critici o di alta gravità. L’audit ha eliminato i falsi positivi, ma ha evidenziato che il processo di aggiornamento del contratto potrebbe introdurre nuove vulnerabilità. Inoltre, il proprietario ha il controllo su diverse funzioni che potrebbero centralizzare il controllo e introdurre rischi di sicurezza.

Audit del sito web

L’audit del sito web condotto da Saulidity ha confermato che il sito è mobile-friendly, senza errori di jQuery, sicuro con SSL e privo di errori di ortografia, garantendo un’esperienza utente fluida e sicura.

Roadmap di ApeMax

Fase 1 – Pianificazione

Concezione dell’idea di ApeMax

Considerazione attenta della tokenomics e delle caratteristiche

Sviluppo di un’identità di marca distintiva

Fase 2 – Sviluppo

Creazione meticolosa di un contratto smart robusto

Sviluppo di un’interfaccia di staking user-friendly

Creazione di un sito web esteticamente piacevole e di grafica accattivante

Fase 3 – Conformità

Audit approfondito del contratto smart per garantire la sicurezza

Pubblicazione del codice diligentemente redatto

Pubblicazione di un whitepaper completo

Fase 4 – Presale

Apertura della piattaforma di staking per i partecipanti interessati

Presenza attiva e coinvolgimento sui social media

Riconoscimento e copertura da parte della stampa autorevole

Fase 5 – Lancio su DEX

Lancio su Uniswap

Implementazione di aggiornamenti per migliorare il protocollo di staking

Staking di ApeMax

Con ApeMax, gli utenti possono iniziare a guadagnare non appena effettuano il loro primo acquisto. Questo modello di staking opera tramite un contratto smart decentralizzato sulla Binance Smart Chain sicura. ApeMax offre varie opportunità di staking su personalità popolari, protocolli DeFi, enti di beneficenza e altro ancora. Gli stakers possono guadagnare ricompense sia per sé stessi che per le entità che scelgono di sostenere.

Il sistema di ricompense di ApeMax si basa sulla popolarità e sull’engagement. Più ApeMax viene puntato su una specifica entità, più ricompense ricevono sia gli stakers che l’entità stessa. Questo è particolarmente vantaggioso per coloro che hanno grandi puntate.

Modalità di guadagno

I guadagni per gli stakers e i progetti sono distribuiti attraverso tre canali: Staking Bonuses, Transfer Taxes e Finders Fees. Ognuno di questi aspetti aggiunge entusiasmo all’esperienza di staking con ApeMax.

Sebbene ApeMax possa rappresentare un’opportunità di investimento interessante grazie alla sua innovativa combinazione di staking e tecnologia blockchain, è essenziale condurre un’analisi approfondita prima di investire. Le informazioni sulle criptovalute in presale sono spesso limitate e incerte. Molte presale recenti si sono rivelate truffe o sono crollate poco dopo il lancio. Si consiglia di consultare un consulente finanziario registrato per guidare le proprie decisioni finanziarie.