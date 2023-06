Previsione Enjin 2023-2030

Il team di Enjin sta sviluppando un mercato imminente, nft.io, che includerà tutte le funzionalità di base presenti in qualsiasi mercato relativo a NFT e la possibilità di lavorare con Efinity in futuro.

Enjin ha rilasciato il suo aggiornamento di sviluppo bisettimanale.

Il mercato NFT.io ha apportato diversi miglioramenti, tra cui una migliore creazione di fasci e l’aggiunta del supporto del modello 3D per i token.

Enjin Wallet sta abilitando la prova di firma sulla piattaforma Enjin

Enjin Tooling ha aggiornato la versione della libreria AMPPHP e risolto i problemi con Graphql GetWalletQuery. Ha anche aggiunto il supporto per i codec blockchain di Fuel Tank.

Enjin Prezzo Previsione 2023: Enjin Coin è un buon investimento?

Enjin è una piattaforma basata su blockchain che fornisce una suite di strumenti e servizi per la creazione, la gestione e il trading di risorse digitali. Enjin è stato creato con l’obiettivo di consentire agli sviluppatori di integrare facilmente la tecnologia blockchain nei loro giochi e applicazioni. Enjin consente agli sviluppatori di creare e gestire risorse digitali, come oggetti di gioco, oggetti da collezione e valute virtuali, sulla blockchain.

Alcuni progetti Enjin includono:

VRJam

Azure Heroes

Reliquie perdute

I Sei Draghi

9Lives Arena

Cavaliere della foresta

Un profilo del mercato NFT Gaming

Il mercato dei giochi NFT è un settore in rapida crescita che combina tecnologia blockchain e giochi. Ecco alcune statistiche rilevanti:

Nel 2021, il mercato NFT ha visto un enorme aumento di popolarità, con vendite che hanno raggiunto oltre $ 10 miliardi.

I giochi NFT sono una parte significativa del mercato NFT complessivo, con giochi come Axie Infinity e Decentraland che vedono una crescita massiccia del numero di utenti e delle entrate.

Secondo un rapporto di DappRadar, i primi 3 giochi NFT per numero di utenti a partire da settembre 2021 erano Axie Infinity, NBA Top Shot e Bored Ape Yacht Club.

Casi d’uso per la moneta Enjin

Pagamento per le transazioni : ENJ viene utilizzato per pagare le transazioni sulla piattaforma Enjin, come la creazione e la gestione di risorse digitali e il loro scambio con altri utenti.

: ENJ viene utilizzato per pagare le transazioni sulla piattaforma Enjin, come la creazione e la gestione di risorse digitali e il loro scambio con altri utenti. Valuta di gioco: gli sviluppatori possono utilizzare ENJ come valuta di gioco, consentendo ai giocatori di acquistare oggetti e altre risorse digitali all’interno del gioco.

di gioco: gli sviluppatori possono utilizzare ENJ come valuta di gioco, consentendo ai giocatori di acquistare oggetti e altre risorse digitali all’interno del gioco. Ricompense simboliche : alcuni giochi e applicazioni possono offrire ENJ come ricompensa per il completamento di determinate attività o il raggiungimento di determinati traguardi.

: alcuni giochi e applicazioni possono offrire ENJ come ricompensa per il completamento di determinate attività o il raggiungimento di determinati traguardi. Staking: ENJ può essere puntato per guadagnare premi sulla piattaforma Enjin.

Enjin nel complesso sembra essere una qualità moderata dell’investimento. Il motivo è che questa è un’area molto competitiva con giocatori come Polygon Matic, Solana e Avalanche che potrebbero non essere specialisti in questo settore, ma forniscono comunque alcuni dei pedaggi necessari per la gestione degli NFT di gioco.

Enjin Prezzo Previsione: Enjin Coin può raggiungere $10?

Per raggiungere un livello di prezzo di $ 10, la moneta ENJ deve crescere di quasi 23,25 volte, considerando il suo attuale prezzo di mercato di $ 0,43.

Inoltre, il prezzo più alto di tutti i tempi di ENJ è stato di $ 3,85 che ha raggiunto nel novembre 2021. Inoltre, ENJ è cresciuto di 3,66 volte in 5 mesi per raggiungere quel valore (cioè, dal prezzo più basso di $ 1,05 nel giugno 2021).

Pertanto, per raggiungere $ 10, ENJ ha bisogno di un minimo di 31 mesi (circa 2,6 anni). Tuttavia, non ci si può aspettare che raggiunga $ 10 così presto, considerando le condizioni economiche di mercato di liquidità, inflazione e IPC.

Quindi, la moneta Enjin potrebbe richiedere più di 2,6 anni per raggiungere $ 10.

Enjin Prezzo Previsione 2023: Enjin Coin può raggiungere $ 100?

L’attuale prezzo di mercato della moneta Enjin è di $ 0,44 e, quindi, deve crescere di quasi 227 volte per raggiungere un livello di prezzo di $ 100.

Pertanto, considerando la sua crescita di 0,73 volte in un mese, possiamo dire che ENJ può raggiungere $ 100 nei prossimi 310 mesi (circa 26 anni).

Tuttavia, dipende anche dalle condizioni di mercato dei fattori economici e, quindi, ENJ potrebbe richiedere più tempo per raggiungere $ 100 rispetto a quanto calcolato sopra.

La moneta Enjin può raggiungere $ 1000?

La moneta Enjin deve crescere di 2.272 volte per raggiungere un livello di prezzo di $ 1000, considerando il suo attuale prezzo di mercato di $ 0,44.

Inoltre, poiché ha mostrato una crescita di 0,73 volte in un mese (come discusso in precedenza), ENJ avrà bisogno di almeno 3.112 mesi (più di 259 anni).

Ancora una volta, anche i fattori macro e microeconomici svolgeranno un ruolo importante nel determinare il prezzo dei token ENJ. Quindi, Enjin Coin non dovrebbe raggiungere $ 1000 nel prossimo futuro.

Conclusione: Enjin Coin può raggiungere $ 1000?

Per raggiungere un livello di $ 1000, ENJ richiede di crescere ad un tasso di 3448,27x tenendo presente il suo prezzo attuale di $ 0,29.

Pertanto, dovrebbe teoricamente raggiungere un valore di $ 1000 in più di 388 anni (tenendo presente la sua crescita di 0,74 volte in un mese). Tuttavia, non è l’unico fattore da considerare e non è nemmeno pratico.

Uno dei motivi è la differenza nei fattori macroeconomici e di liquidità negli ultimi tempi, rispetto ai tempi precedenti. Ciò significa che ENJ non può mostrare una crescita di 0,74 volte in un mese, rispetto agli anni precedenti.

Si noti che Enjin sta attualmente sovraperformando il suo concorrente, ma ancora, non è pratico aspettare per 388 anni perché il suo prezzo raggiunga $ 1000. Quindi, Enjin Coin può raggiungere $ 1000? Non prima, di sicuro, tenendo presente gli attuali fattori macroeconomici e di liquidità prevalenti.

Il caso d’uso principale di Enjin è quello di creare e gestire NFT da parte degli utenti. Al giorno d’oggi, ci sono già molti mercati NFT che consentono la creazione, l’acquisto e la vendita di NFT, come Opensea, Coinbase NFT ecc. Inoltre, è ancora nella sua fase di sviluppo e ha un enorme margine di miglioramento nel suo ecosistema. Pertanto, potrebbe essere necessario ancora più tempo per raggiungere $ 1000 rispetto a quanto calcolato sopra.

Enjin Prezzo Previsione 2023, 2025 e 2030

Sebbene le previsioni dei prezzi non siano mai accurate al centesimo percentuale, una ricerca e un’analisi adeguate possono prevedere molto sul movimento dei prezzi. Qui, proviamo a fare una previsione del prezzo delle monete ENJ.

La previsione del prezzo della moneta Enjin ci ha bisogno di analizzare la storia dei prezzi della moneta Enjin su diverse durate di tempo:

Il grafico a 3 mesi di Enjin coin mostra che il suo prezzo è diminuito di oltre il 46,29% (tenendo presente il suo prezzo attuale di $ 0,29) da settembre 2022, anche se il calo non è stato coerente. Il prezzo di mercato di ENJ crypto tre mesi fa era di $ 0,54 e da allora è in calo.

Il prezzo di ENJ un mese fa era di $ 0,43, il che significa che il prezzo della moneta Enjin è diminuito di quasi il 32,55% per raggiungere un valore attuale di $ 0,29. Tuttavia, il calo è leggermente inferiore rispetto ai suoi dati a 3 mesi. Si noti che i movimenti passati di qualsiasi token possono prevedere molto sulla sua tendenza futura.

Ecco i pronostici

Enjin Coin Price Prediction 2023 è $0,489

Enjin Coin Price Prediction 2025 è $1.7

Enjin Coin Prezzo Previsione 2030 è $8.2

Enjin Prezzo Previsione 2040

Enjin Coin Price Prediction 2040 afferma che il prezzo di ENJ dovrebbe superare un livello di prezzo medio di $ 10,41 e il valore minimo previsto del prezzo di ENJ entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere $ 10,04. Il prezzo della moneta Enjin può raggiungere un livello massimo di $ 12,46.

Enjin fornisce un ecosistema di prodotti di gioco interconnessi basati su blockchain e Enjin Coin (ENJ) è il suo token nativo. La moneta è negoziabile come altre criptovalute, ma si concentra anche su giochi, NFT e altre risorse diverse sulla piattaforma.

Ora, due domande importanti qui sono, Enjin Coin può raggiungere $ 1000?” e “Quanto tempo ci vorrà per raggiungere quel valore?” Proviamo a scoprirlo in questo report:

Analizziamo innanzitutto vari fattori (come i movimenti dei prezzi di ENJ, i suoi concorrenti, ecc.) che possono aiutarci a determinare il tasso di crescita di ENJ in futuro.

Come acquistare Enjin Coin?

I seguenti sono i tre semplici passaggi per acquistare monete ENJ:

Il primo passo è scegliere una piattaforma di scambio crittografico (come Binance, Coinbase, ecc.) e aprire un account sulla piattaforma scelta.

Il secondo passo è scegliere il modo in cui si desidera acquistare i token ENJ, ovvero utilizzando USDT (o fiat) o criptovaluta e quindi effettuare un acquisto tramite lo scambio crittografico scelto.

L’ultimo passo è quello di memorizzare le monete ENJ sullo scambio crittografico o sul portafoglio crittografico. Si noti che si consiglia agli utenti di archiviare i propri token solo su portafogli crittografici a meno che non stiano attivamente negoziando sullo scambio crittografico.

Dove posso acquistare ENJ Coin?

Le monete Enjin possono essere acquistate su numerosi scambi crittografici (sia centralizzati che decentralizzati) come Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, Huobi, Gate.io, UniSwap e balancer.