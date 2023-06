Previsione Volt Inu 2023-2030

in

Volt Inu ($VOLT) è un token altamente deflazionistico sviluppato sulla blockchain di Ethereum. Ora, cos’è un token deflazionistico? I token deflazionistici o criptovalute deflazionistiche sono quelle criptovalute la cui offerta diminuisce nel tempo. Poiché l’offerta non aumenta, con l’aumento della domanda, l’offerta diminuisce e, a sua volta, porta ad un aumento del valore del token. Alcuni dei token deflazionistici sono XRP, BNB, CRO, ecc.

Alcuni fatti su Volt Inu

Volt Inu è un token iperdeflazionistico che è stato sviluppato sulla blockchain di Ethereum.

Gli sviluppatori di Volt Inu mirano a investire il profitto in diversi asset come NFT, nodi, altcoin, staking e farming di stablecoin.

Secondo il sito ufficiale di Volt Inu, gli sviluppatori mirano a utilizzare il profitto realizzato dall’investimento patrimoniale per riacquistare e bruciare i token Volt.

Volt ha implementato una tassa di combustione del 2% su ETH e una tassa di combustione del 4% su BSC.

Casi d’uso di Volt Inu

Secondo il Whitepaper di Volt Inu, Volt Inu è un ecosistema in rapida crescita, che si sforza di diventare uno sportello unico per i prodotti DeFi rafforzando al contempo il suo scopo deflazionistico riportando i profitti al token nativo. Il progetto offre una vasta gamma di servizi, dagli scambi decentralizzati alle integrazioni di gioco e alle collezioni NFT. Con una roadmap completa e obiettivi ambiziosi, Volt Inu sta trasformando lo spazio DeFi.

L’ecosistema in sintesi

VoltiChange: VoltiChange è un DEX unico che consente ai progetti di essere elencati liberamente e senza autorizzazione mentre bruciano la loro fornitura, contribuendo così alla natura deflazionistica dell’ecosistema.

VDSC: Il Volted Dragons Sailors Club (VDSC) è la collezione NFT ufficiale di Volt Inu, che offre accesso a integrazioni di gioco, diritti esclusivi e ricavi. I possessori di questi NFT unici ottengono l’accesso a una varietà di vantaggi all’interno dell’ecosistema VOLT.

VoltiGames: il gioco di corse P2E di Volt Inu, VoltiGames, offre ricompense, buyback e burns e integrazione con gli NFT di Volt Inu. La VoltiCard è una carta di debito fisica / virtuale che consente agli utenti di spendere criptovalute senza problemi per gli acquisti di tutti i giorni.

Di seguito sono riportati i due principali casi d’uso di Volt Inu:

I token VOLT consentono ai loro titolari di accedere al launchpad NFT perché richiede agli utenti di possedere un numero minimo di token VOLT per accedere al suo ecosistema NFT.

I possessori di token VOLT possono partecipare alle attività sociali automatizzate organizzate dalla rete Volt Inu e ottenere ricompense in cambio.

Nel complesso, Volt Inu è un caso moderato per gli investimenti

Volt Inu Prezzo Previsione: Volt Inu raggiungerà 1 centesimo?

Per raggiungere 1 centesimo, Volt dovrà aumentare di 7418 volte. A 1 centesimo, la capitalizzazione di mercato di Volt Inu sarebbe di $ 586 miliardi. Se Volt Inu dovesse aumentare al tasso del 25%, ci vorrebbero 39 anni per raggiungere 1 centesimo.

Valutazione di tutti i fattori

Qualità dell’investimento: da moderata a scarsa

Crescita necessaria per ogni 1 centesimo – Non fattibile

Capitalizzazione di mercato a 1 centesimo – non fattibile

Tempo necessario per raggiungere 1 centesimo al 25% di crescita annua – Non fattibile

Nel complesso, considerando la qualità degli investimenti, la crescita richiesta e la capitalizzazione di mercato a 1 centesimo, è impossibile per Volt Inu raggiungere 1 centesimo. L’unico scenario in cui ciò è fattibile è se il 95-99% dei token viene bruciato.

Volt Inu Prezzo Previsione 2023-2030

Volt Inu Prezzo Previsione 2023 è $0.000000589

Volt Inu Prezzo Previsione 2025 è $0.00000199

Volt Inu Prezzo Previsione 2030 è $0.0000137

Volt Inu è un buon investimento o quanto in alto andrà Volt Inu?

Volt Inu è una moneta meme, ma a differenza delle altre monete meme come Shiba Inu, Volt Inu è deflazionistico, e con l’aumento della domanda l’offerta diminuisce. A causa di questa natura, l’offerta di Volt Inu scende dalla sua fornitura iniziale, e quindi il prezzo di Volt Inu aumenterà gradualmente. Inoltre, per ridurre l’offerta in misura maggiore, gli sviluppatori hanno implementato una tassa bruciante sia su ETH che su BSC.

Tuttavia, solo i due fattori di cui sopra non saranno sufficienti per rendere Volt Inu un buon investimento. Fattori come l’adozione dei progetti di utilità del token e la conseguente capitalizzazione di mercato saranno cruciali per rendere Volt Inu un buon investimento.

Sarà un compito difficile determinare quanto in alto Volt Inu può andare come il prezzo di Volt Inu un molto basso. Tuttavia, se Volt Inu riuscirà ad aumentare del 50% all’anno da oggi, nei prossimi 23 anni Volt Inu potrebbe raggiungere 1 centesimo.

Volt Inu Prezzo Previsione: Ultimi sviluppi

Gli sviluppatori di Volt Inu hanno creato un’elaborata tabella di marcia per lo sviluppo di Volt Inu. La tabella di marcia è suddivisa in quattro fasi. Attualmente, il 4 ° stadio è in gioco. Alcuni degli sviluppi che hanno avuto luogo di recente sono:

Migrazione da V1 a V2

La migrazione dalla V1 alla V2 è stata una delle più importanti fasi di sviluppo del 4° stadio che ha avuto luogo quest’anno. La migrazione da V1 a V2 significa che sono stati implementati nuovi contratti intelligenti. La migrazione è avvenuta automaticamente nell’aprile 2022.

Gioca per guadagnare gioco

Nell’aprile 2022, Volt Inu insieme alla migrazione da V1 a V2 ha anche lanciato un gioco play-to-earn basato su browser noto come Volt Inu 2D Racer. Il gioco P2E offre gare gratuite e una funzione per scegliere o creare progetti per gare a pagamento, portando nuova utilità al token nativo dell’azienda.

Volt Inu Prezzo Previsione: Come e dove acquistare?

Volt Inu offre due tipi di token, ETH e BSC. Ecco i modi per acquistare Volt Inu:

Acquistare Volt Inu usando Ethereum

Scarica un Crypto Wallet e configura il tuo account wallet

Acquista Ethereum come valuta di base su uno qualsiasi degli scambi

Invia Ethereum dallo scambio al Crypto Wallet

Scegli uno scambio decentralizzato (DEX)

Connetti il tuo portafoglio crittografico

Scambia il tuo Ethereum con la moneta che vuoi ottenere

Acquistare Volt Inu utilizzando BNB