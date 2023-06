Previsione Klaytn 2023-2030

in

Klaytn si descrive come il livello di fiducia di Metaverse, il cui caso d’uso principale è quello di fornire un’infrastruttura blockchain che gli sviluppatori e le aziende possono utilizzare per creare le loro Dapps.

Klaytn offre funzionalità e servizi realizzati appositamente tenendo conto delle esigenze delle aziende e delle organizzazioni. Ad esempio, l’emissione e la gestione dei token consentono alle aziende di creare i propri token digitali. Consente inoltre agli sviluppatori di creare applicazioni e servizi per giochi, intrattenimento, finanza, ecc. Come tale emergono i casi d’uso per il suo token nativo Klay –

I principali casi d’uso dei token KLAY sono:

I token KLAY vengono utilizzati per eseguire varie transazioni sulla piattaforma.

Le monete KLAY possono essere utilizzate per pagare tutte le diverse applicazioni all’interno della rete Klaytn.

Gli utenti possono puntare i loro token KLAY per guadagnare premi.

I token KLAY consentono ai loro titolari di partecipare alla governance della piattaforma tramite meccanismi di voto.

I token KLAY vengono utilizzati per pagare le tasse sul gas sulla rete.

Anche caratteristiche come alte velocità di transazione (4000tps), finalità immediata e basse tariffe del gas lo rendono una scelta desiderabile per un numero maggiore di applicazioni.

Diamo un’occhiata alla storia dei prezzi di KLAY negli ultimi mesi. Le prestazioni di KLAY Coin negli ultimi mesi possono aiutarci a ottenere il contesto richiesto per il futuro. Discutiamone:

Sopra c’è il grafico di KLAY per 1 anno possiamo vedere che c’è un calo di circa 82,9% volte nel suo prezzo in un anno, inoltre, ci sono stati numerosi alti e bassi affermando che la diminuzione non è stata davvero continua. Ha anche raggiunto il valore più alto di $ 0,000128 durante quel periodo.

Il prezzo di KLAY è aumentato di oltre 1,17 volte in tre mesi (anche se l’aumento non è stato coerente). Tuttavia, il suo prezzo ha raggiunto il prezzo più basso di $ 0,149 durante questo periodo (come illustrato di seguito).

Il valore più alto di tutti i tempi di KLAY è di $ 3,7 che ha raggiunto nel marzo 2021. Si noti che KLAY Coin è 94,6 volte inferiore al suo prezzo più alto di tutti i tempi, il che significa che ha un enorme margine di crescita in futuro.

Nel complesso, Klaytn è un investimento moderato

Klaytn raggiungerà $ 100?

Per raggiungere $ 100, Klaytn dovrà salire 383 volte. A $ 100, la capitalizzazione di mercato di KLAY sarebbe di $ 310 miliardi. Se Klaytn crescesse del 25% ogni anno, ci vorrebbero 27 anni per raggiungere $ 100.

Considerando tutti i set di dati, sembra difficile per Klaytn raggiungere $ 100. Tuttavia, una bruciatura nell’intervallo del 60-80% potrebbe portare Klaytn a $ 100.

KLAY Prezzo Previsione 2023, 2025 e 2030

Klaytn Prezzo Previsione 2023 è $0,277

Klaytn Prezzo Previsione 2025 è $0,596

Klaytn Prezzo Previsione 2030 è $3.6

Klaytn Prezzo Previsione: Dove si può acquistare Klaytn (KLAY)?

