Previsione Harvest Finance (Farm) 2022, 2023, 2025, 2030, 2050

Harvest Finance è un protocollo di aggregazione del rendimento automatizzato che offre le migliori opportunità agricole possibili nella finanza decentralizzata. La piattaforma è stata lanciata nell’agosto 2020 con l’obiettivo di diventare un fornitore di soluzioni agricole one-stop e one click yield.

Nello spazio DeFi in crescita, Harvest Protocol offre ricompense token in cambio dell’utilizzo della propria piattaforma con token di puntata.

La raccolta delle ricompense è più comunemente definita come estrazione di liquidità aka yield farming. Tuttavia, Harvest Finance funzionerà come intermediario, dove raccoglierà fondi dall’utente e li metterà in gioco. Questa strategia di picchettamento combinato aiuterà l’utente a risparmiare sulle tariffe del gas che continuano a fluttuare. Il più alto rendimento annuale del fornitore di piattaforme attraverso il meccanismo di compounding automatico.

La piattaforma non solo semplifica la raccolta, ma consente anche di risparmiare tempo all’utente e commissioni di rete per più transazioni.

Attualmente, Harvest Finance supporta più di 100 coppie o strategie agricole su una singola rete. al momento della scrittura, Harvest supporta Ethereum, Binance Smart Chain e Polygon network. La versione 2.0 porta l’evoluzione in Harvest introducendo un’interfaccia intuitiva e più possibilità. Nella versione più recente sono state aggiunte alcune nuove funzionalità che includono casella di ricerca dinamica, spazio visivo, ordinamento più veloce e processo di deposito migliorato.

Previsione del prezzo del raccolto

Mese & Anno FARM Prezzo Previsione settembre 2022 US$ 55,82 ottobre 2022 US$ 82,90 settembre 2022 US$ 92,48 dicembre 2022 US$ 97,89 gennaio 2023 US$ 105,39 febbraio 2023 US$ 78,31 aprile 2023 US$ 92,48 aprile 2023 US$ 101,64 maggio 2023 US$ 120,39 giugno 2023 US$ 122,89 settembre 2023 US$ 134,13 dicembre 2023 US$ 143,30 aprile 2024 US$ 138,72 luglio 2024 US$ 161,63 ottobre 2024 US$ 147,88 gennaio 2025 US$ 164,54 febbraio 2025 US$ 360,75 aprile 2025 US$ 370,74 aprile 2025 US$ 408,24 maggio 2025 US$ 414,48 giugno 2025 US$ 424,90 luglio 2025 US$ 474,89 luglio 2025 US$ 549,87 settembre 2025 US$ 501,55 ottobre 2025 US$ 491,55 ottobre 2025 US$ 574,86 Dicembre 2025 US$ 591,53 gennaio 2030 US$ 1.270,53 aprile 2030 US$ 1.349,68 maggio 2030 US$ 1.516,30 luglio 2030 US$ 1.395,50 settembre 2030 US$ 1.607,95 dicembre 2030 US$ 1.666,27

Panoramica di Harvest Finance

Nome del progetto Finanziamento del raccolto Simbolo Ticker FATTORIA Fornitura totale 690,420 Sito ufficiale Harvest.finance Basato su Agricoltura Anno di lancio 2020 Catena supportata BSC, ETH, Matic Piattaforma di scambio Coinbase, Uniswap, Gate, Poloniex, Bancor Network, DODO Portafoglio Metamaschera, Trust Wallet

Previsione del prezzo Harvest Finance (Farm)

Farm Token verrà rilasciato a settembre 2020 subito dopo il lancio della piattaforma. La moto principale del lancio del token Farm è fornire incentivi per rendere l’agricoltore. Questo token è stato lanciato con una distribuzione equa al 100%, poiché il token non è pre-mine, i fondi degli investitori a 0 circolano al momento del lancio. Usa chi ha puntato il token della farm riceverà ricompense nel pool di partecipazione agli utili e potrà anche ottenere la partecipazione al programma di governance. nuovi token settimanali coniati, mentre distribuivano al fornitore di liquidità e al capitale. nel 2021, Farm si è quotata sul principale scambio, ad esempio Coinbase e dopo binance, il token di quotazione vedrà un aumento dei prezzi. al momento della scrittura, il token Farm viene scambiato 10x

Conclusione

Sappiamo che il 2020 ha trasformato l’industria DeFi e con un enorme aumento del numero di investitori è motivo della recente crescita della capitalizzazione di mercato. Harvest Finance versione 2 non solo ha cambiato l’interferenza o il design dell’utente, ma cambia anche lo slancio del progetto. negli ultimi tempi, l’interesse di Harvest Finance cresce come TVL o volume di puntate molto vicino a raggiungere $ 500 milioni. Harvest Finance ha lanciato nuove strategie insieme a una nuova rete blockchain che ha le commissioni di rete più basse per diverse operazioni. man mano che più rete ha aggiunto più fondi saranno depositati sulla piattaforma.