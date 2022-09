Previsione prezzo Quickswap (Quick) 2022, 2023, 2025, 2030, 2050

Quickswap è uno scambio decentralizzato di livello 2 (DEX) alimentato da Polygon aka Matic Network. Quickswap mira a risolvere i principali problemi adottando la soluzione di scalabilità layer 2 di Matic. È la versione fork di Uniswap DEX che ha introdotto la tecnologia automatizzata di market maker per la crescita dell’industria DeFi.

La piattaforma offre una velocità fulminea durante il trading e addebita quasi zero commissioni di transazione.

Quickswap consente all’utente di scambiare qualsiasi token ERC20 con un ambiente completamente decentralizzato. Nella crescente domanda DEX e il numero di utenti continuano a creare enormi problemi come la congestione della rete e la velocità delle transazioni più lenta. quindi, la soluzione di livello 2 potrebbe essere il punto di svolta perché risolverà i principali problemi che arrivano nell’evoluzione della DeFi.

Fondamentalmente, QuickSwap riporterà l’utente DEX, che se n’è andato perché in media pagano tariffe del gas più elevate. al fine di completare un utente commerciale che paga più di $ 30 di tasse sul gas per transazioni più veloci. Quickswap ha anche una caratteristica simile a Uniswap, in cui l’utente può aggiungere token tramite l’indirizzo del contratto e anche eseguire azioni come yield farming, staking, fornitura di liquidità e altro ancora.

Previsione del prezzo QuickSwap

Mese & Anno PREVISIONE RAPIDA DEI PREZZI settembre 2022 US$ 76,82 ottobre 2022 US$ 114,09 settembre 2022 US$ 127,27 dicembre 2022 US$ 134,73 gennaio 2023 US$ 145,05 febbraio 2023 US$ 107,78 aprile 2023 US$ 127,27 aprile 2023 US$ 139,89 maggio 2023 US$ 165,69 giugno 2023 US$ 169,13 settembre 2023 US$ 184,61 dicembre 2023 US$ 197,22 aprile 2024 US$ 190,91 luglio 2024 US$ 222,44 ottobre 2024 US$ 203,52 gennaio 2025 US$ 226,46 febbraio 2025 US$ 496,49 aprile 2025 US$ 510,24 aprile 2025 US$ 561,84 maggio 2025 US$ 570,44 giugno 2025 US$ 584,78 luglio 2025 US$ 653,57 luglio 2025 US$ 756,77 settembre 2025 US$ 690,26 ottobre 2025 US$ 676,50 ottobre 2025 US$ 791,17 Dicembre 2025 US$ 814,10 gennaio 2030 US$ 1.748,59 aprile 2030 US$ 1.857,52 maggio 2030 US$ 2.086,84 luglio 2030 US$ 1.920,58 settembre 2030 US$ 2.212,97 dicembre 2030 US$ 2.293,24

Panoramica di Quickswap

Nome del progetto Quickswap Simbolo Ticker Quick Fornitura totale 1,000,000 Sito ufficiale Quickswap.exchange Basato su Dex Anno di lancio 2020 Catena supportata Matic · Piattaforma di scambio Quickswap, Coinbase, Binance, Gate, Uniswap, Poloniex, DFYN Exchange Portafoglio Metamaschera Socio Iron Finance, Catena relè, Impermax Finance

Analisi rapida dei prezzi dei token

QUICK Token è una valuta basata su DEX che avrà un caso d’uso simile al token UNI per Uniswap DEX. QUICK ha un’offerta limitata di 1 milione di token con il 75% distribuito all’interno della comunità. I due principali casi d’uso di Token saranno Governance e staking, che contribuiranno a rafforzare il protocollo insieme alla futura crescita dello sviluppo. Ogni possessore di token Quick può guadagnare una ricompensa per lo staking e il voto idoneo nel sistema di governance. Il fornitore di liquidità può guadagnare incentivi dal pool di trading dalle commissioni di transazione generate sulla piattaforma. CMC ha riportato un prezzo medio di apertura di $ 430 USD e al momento della scrittura ha raggiunto il record di $ 1310 di tutti i tempi nella2a corsa al rialzo.

Conclusione

Quickswap si sta concentrando esclusivamente su una e una delle reti blockchain più scalabili, ovvero Polygon. come sappiamo, dal rebranding della soluzione Polygon layer 2 headline nella comunità blockchain con prestazioni e basso costo di transazione. nella2a corsa al rialzo di crypto Polygon cresce massicciamente in termini di volume di utenti e capitalizzazione di mercato. Quickswap DEX ha completato milioni di transazioni e continua a stabilire un nuovo record nella transazione DEX. tuttavia, anche il DEX multi-catena viene lanciato seguendo una nuova tendenza e potrebbe dare una forte concorrenza a Quickswap.