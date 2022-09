Previsione prezzo token Handle.fi (Forex) 2022, 2023, 2025, 2030

Nell’integrazione del Forex con la tecnologia blockchain, handle.fi progetto che lancia il protocollo forex (FX) di finanza decentralizzata globale. Handle.fi’utilità principale è il protocollo stablecoin decentralizzato a più valute che dà accesso a prendere in prestito diversi token a valore stabile.

La piattaforma offrirà più gamme di valute alternative seguendo fx tage prima del nome del token per, ad esempio fxAUD, FxUSD e altro. quindi, con questo protocollo l’utente può prendere in prestito valuta locale e anche ridurre il rischio FX insieme a migliorare l’esperienza contabile.

Dashboard della piattaforma sarà visualizzato portafoglio insieme con opzione di gestione del vault e riepilogo della cronologia delle transazioni. sotto la funzione di conversione l’utente può convertire le proprie stablecoin in una gamma di fxtoken.

Una volta che il progetto è live, l’utente può connettere portafogli web3 e può convertire token su Ethereum e sulla rete blockchain Polygon.

L’ottimizzazione delle garanzie sarà una caratteristica chiave del progetto, in cui il protocollo stesso prenderà il controllo sul programma di tesoreria che contribuirà a generare un ulteriore ritorno sull’investimento dell’utente. le liquidazioni efficienti manterranno la liquidazione mantenendo i c-ratio, dove saranno vendute solo le garanzie richieste.

Ogni utente guadagnerà token governati per il proprio contributo alla liquidità e alla stabilità dell’ecosistema.

Come guadagnare Forex Token Reward?

Unisciti a Discord ufficiale: Handle_fi Invita gli amici a partecipare al programma PIE Invia il modulo Whitelist per partecipare a TGE.

Previsione del prezzo del token Handle.fi

Handle.fi hanno il potenziale di raggiungere 30 volte dalla vendita pubblica, cioè il prezzo TGE, poiché l’offerta del 5% sarà distribuita all’interno dell’utente.

panoramica di Handle.fi

Nome del progetto Handle.fi Simbolo Ticker FOREX Fornitura totale 420,000,000 Sito ufficiale Handle.fi Basato su Protocollo Forex Anno di lancio 2021 Catena supportata Poligono, Ethereum Piattaforma di scambio Tba Portafoglio Metamaschera, WalletConnect

Handle.fi TGE Panoramica

Piattaforma utilizzata Piattaforma propria Generato da $4.410.000 USD Data dell’ICO 21settembre 2021 Prezzo ICO Da 14c a 21c Partner chiave CMC, OKEx Venture, Animoca Brands, mgnr, hotlabs, Apollo Capital, Gatelabs, Kosmos Capital Genblock Capital, Coinlist, genblock capital, Defi Capital.

Analisi dei token Forex

Forex utility & governance token of handle protocol ecosystem, in quanto questo token sarà distribuito come ricompensa per il fornitore di liquidità e il contributore. Il titolare del token avrà accesso al sistema di governance della piattaforma tramite il meccanismo di voto. Il 5% dell’offerta sarà distribuito all’interno della comunità con più programmi che includono la creazione di meme, il referral e il supporto della comunità. Evento di generazione di token Forex che sta guadagnando un’enorme attenzione da parte degli investitori e fa già entrare nel progetto altamente raccomandato della lista ICO.

Conclusione

A giudicare dal tema del sito Web o dal tema del progetto sembra vecchia scuola secondo l’opinione di molti investitori crittografici. ad essere onesti sito web design vintage e il loro prodotto è perfettamente adatto al tema. Handle.fi sarà una grande aggiunta nel mercato delle criptovalute con grandi possibilità nell’ecosistema Defi Forex. Progetto sostenuto dalla migliore impresa blockchain e società di investimento e altamente votato dalla migliore piattaforma crittografica. ICODrops ha valutato un alto interesse per questo progetto e la comunità ha già superato il marchio utente 10k.