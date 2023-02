Previsioni audaci per Crypto nel 2023

Nel dicembre 2020, la SEC ha accusato Ripple e due dei suoi dirigenti di aver venduto ciò che sosteneva fosse ed è un titolo non registrato, XRP. Da allora, le due parti sono state coinvolte in una battaglia legale, che gli osservatori esperti suggeriscono dovrebbe concludersi entro marzo di quest’anno..

Quando finisce, ci sono buone probabilità che Ripple possa ottenere un giudizio favorevole, uno che respinge l’accusa della SEC secondo cui XRP è un titolo non registrato, consentendo così agli scambi crittografici all’interno della giurisdizione della SEC (ad esempio gli scambi americani) di rielencare l’altcoin.

A sostegno di questo ottimismo, vale la pena sottolineare una serie di vittorie minori che Ripple ha ottenuto in rotta verso la probabile conclusione del caso entro marzo.

Ad esempio, nell’ottobre 2021 il giudice Sarah Netburn ha sfidato la SEC per dimostrare che Ripple ha esplicitamente creato un’aspettativa di profitto (dalla detenzione di XRP). Poi, nel gennaio 2022, lo stesso giudice ha anche confermato la mozione di Ripple per visualizzare e-mail e documenti relativi a un importante discorso del 2018 di William Hinman, in cui l’allora presidente della SEC ha dichiarato che Ethereum (così come Bitcoin) non era una sicurezza.

Questo discorso e i suoi documenti correlati hanno probabilmente un impatto significativo su come l’autorità di regolamentazione dei valori mobiliari ha visto XRP in quel momento.

Insieme ad altri giudizi positivi, questo suggerisce che Ripple ha più di una buona possibilità di prevalere, qualcosa che aumenterebbe non solo XRP ma il mercato più ampio. D’altra parte, va ricordato che LBRY ha perso una causa simile contro la SEC a novembre, aumentando la possibilità che anche Ripple possa perdere.

Twitter integra i pagamenti di criptovaluta e Dogecoin

Uno dei più grandi eventi del 2022 è stato il completamento da parte di Elon Musk della sua offerta pubblica di acquisto su Twitter da 44 miliardi di dollari. Dato il suo sostenitore di lunga data di Bitcoin e Dogecoin, questo è stato comprensibilmente considerato uno sviluppo altamente rialzista per le criptovalute.

Bene, non c’è dubbio che Twitter stia lavorando a una sorta di integrazione di criptovaluta, visto che la società di social media ha un’unità di criptovaluta dedicata che ha lavorato su NFT e ribaltamento per diversi mesi. È interessante notare che Binance è stato un co-investitore nell’offerta pubblica di acquisto di Musk, con il più grande scambio al mondo che ha aiutato Twitter a sviluppare strategie relative a come potrebbe funzionare con la crittografia.

Pertanto, non c’è dubbio che Twitter farà di più con la crittografia ad un certo punto, con i principali token come bitcoin, ethereum e dogecoin che probabilmente saranno i principali beneficiari. Tuttavia, le ultime settimane hanno portato speculazioni – basate su fughe di notizie – secondo cui il social network potrebbe lavorare sulla propria moneta, il che potrebbe o meno rimuovere la necessità di integrare le criptovalute esistenti.

Aumenta la dominanza di Bitcoin

È probabile che il mercato ribassista in corso continuerà fino al 2023. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che la guerra in Ucraina non mostra ancora alcun segno evidente di finire nel prossimo futuro, qualcosa che impedisce all’economia globale di riprendersi completamente.

Per questo motivo, è probabile che il dominio di bitcoin – la sua quota – del mercato delle criptovalute (cioè la sua capitalizzazione di mercato come percentuale del limite totale del mercato) aumenterà nei prossimi mesi. In effetti, è già aumentato negli ultimi due mesi, passando dal 37,6% all’inizio di settembre al 40% al momento della scrittura.

Questo perché, in un periodo di instabilità, gli investitori tendono a gravitare verso l’opzione “più sicura”, e in criptovaluta quell’opzione è invariabilmente bitcoin, la criptovaluta più antica con la rete più sicura. Ciò significa anche che, quando il mercato diventa più rialzista, bitcoin quasi certamente guiderà la carica, come ha fatto con tutti i precedenti mercati rialzisti.

Solana “muore”, minando altri strati e aumentando Ethereum

Oltre a deprimere il mercato in generale, il crollo dell’FTX ha anche avuto l’effetto notevole di indebolire gravemente Solana, e forse fatalmente.

All’inizio di novembre, il prezzo di SOL era di $ 38, ma la scomparsa di FTX ha causato un calo a poco meno di $ 13 in pochi giorni, e in realtà è sceso sotto $ 9 alla fine di dicembre. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che FTX e il suo CEO Sam Bankman-Fried erano stati un grande sostenitore di Solana e del suo ecosistema, con la stessa Solana Foundation che aveva circa $ 200 milioni in criptovalute sullo scambio quando è crollata.

In effetti, l’ecosistema DeFi di Solana è praticamente morto rispetto ai suoi livelli precedenti, con solo $ 211 milioni di valore totale bloccato (rispetto a $ 10 miliardi all’inizio di novembre). In combinazione con una serie di interruzioni di alto profilo negli ultimi mesi, solo un investitore molto “coraggioso” scommetterebbe su Solana come rivale di Ethereum.

Si dà il caso che la scomparsa di Solana probabilmente mina il caso di altri simili “assassini di Ethereum”, come Avalance, Polkadot e Cardano. E con Ethereum che ha completato la sua storica fusione l’anno scorso, è sulla buona strada per andare sempre più forte.

Gli Stati Uniti introducono una legislazione completa sulle criptovalute

Il 2023 sarà probabilmente l’anno in cui, dopo un sacco di avanti e indietro, gli Stati Uniti approveranno finalmente un pacchetto legislativo completo per il mercato e l’industria delle criptovalute. Ciò è supportato dal numero di tali disegni di legge presentati al Congresso lo scorso anno, tra cui il Lummis-Gillibrand Responsible Financial Innovation Act e lo Stabenow-Boozman Digital Commodities Consumer Protection Act.

Quest’ultimo atto classificherebbe la stragrande maggioranza delle criptovalute come materie prime secondo la legge statunitense, salvandole dalle grinfie della SEC (spesso troppo zelante). Questo sarebbe un grande guadagno per il settore delle criptovalute e, combinato con le mosse normative nell’UE e nel Regno Unito, sembra che il 2023 fornirà la certezza e la chiarezza di cui il mercato ha bisogno per passare a un’altra fase rialzista ed espansiva.

Come sempre il mercato delle criptovalute è imprevedibile e questo articolo rappresenta solo alcune delle nostre migliori ipotesi su dove potrebbero andare le cose nel 2023.